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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:49
Re: Політичні дискусії
Ой, що це, невже "патріот" Полтава-Карпов виступає за коаліцію з ОПЗЖ?
неможеттакогобыть, вывсеврети.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55
Re: Політичні дискусії
Старається шостий президент, не те що попередні п*ятеро:
Зеленський записав для кожної області і Криму окреме привітання з Новим роком
Президент Володимир Зеленський записав окреме відеопривітання для кожного регіону України, зокрема, й для Автономної Республіки Крим.
Ролики опубліковані на Facebook-сторінках відповідних обласних державних адміністрацій.
Так, жителям Донеччини та Луганщини президент побажав миру.
До кримчан Зеленський звернувся російською і побажав якнайшвидшого повернення до України. Відео опублікував представник президента в АР Крим Антон Кориневич.
Дніпропетровщині, своєму «рідному краю», президент побажав, щоб усе було «космічно, окрім цін». Окремо загадав і про свою малу батьківщину — Кривий Ріг.
Жителям Херсонщини Зеленський побажав, щоб їхнє життя було «як найкращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів».
Якщо вам замало загальнонаціонального привітання Зеленського, знайдіть у Facebook сторінку вашої ОДА і подивіться персонально-регіональне привітання.
На відміну від загального привітання президента, яке тривало майже 15 хвилин, регіональні тривають близько хвилини.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05
вэлыкэ будивныцтво
Если не про Порошенка, то предположительно "ворожий сайт" - не такой уж и "ворожий"?
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