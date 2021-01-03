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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:49
Re: Політичні дискусії
Ой, що це, невже "патріот" Полтава-Карпов виступає за коаліцію з ОПЗЖ?
неможеттакогобыть, вывсеврети.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55
Re: Політичні дискусії
Старається шостий президент, не те що попередні п*ятеро:
Зеленський записав для кожної області і Криму окреме привітання з Новим роком
Президент Володимир Зеленський записав окреме відеопривітання для кожного регіону України, зокрема, й для Автономної Республіки Крим.
Ролики опубліковані на Facebook-сторінках відповідних обласних державних адміністрацій.
Так, жителям Донеччини та Луганщини президент побажав миру.
До кримчан Зеленський звернувся російською і побажав якнайшвидшого повернення до України. Відео опублікував представник президента в АР Крим Антон Кориневич.
Дніпропетровщині, своєму «рідному краю», президент побажав, щоб усе було «космічно, окрім цін». Окремо загадав і про свою малу батьківщину — Кривий Ріг.
Жителям Херсонщини Зеленський побажав, щоб їхнє життя було «як найкращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів».
Якщо вам замало загальнонаціонального привітання Зеленського, знайдіть у Facebook сторінку вашої ОДА і подивіться персонально-регіональне привітання.
На відміну від загального привітання президента, яке тривало майже 15 хвилин, регіональні тривають близько хвилини.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05
вэлыкэ будивныцтво
Если не про Порошенка, то предположительно "ворожий сайт" - не такой уж и "ворожий"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:29
От того, что срана.ua может и пишет правду. Срана.ua не перестаёт быть вражеской информационной помойкой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:45
Владимир и дети
Посмотрел я новогоднее обращение Зеленского.
Это что, б***, было ?
Какое-то выступление клоуна, а не президента страны. Наняли массовку детей, а добрый клоун рассказал детям сказки. РукаЛицо
Теперь по сути.
По-перше
Своим обращением Зеленский, в очередной раз, подтвердил что является незрелым человеком. Незрелым психологически, психически и эмоционально.
Поэтому и выбор детей, в качестве аудитории. Дети будут воспринимать всё буквально и верить каждому слову. А Бубочка будет видеть привычную ему восторженность, а не суровые взрослые лица.
По-друге, следует из по-перше
Сам Зеленский считает народ Украины - малолетними детьми. Которым можно втирать любую дичь, а народ будет верить и восторгаться "мудрым" руководителем
Этакое самовозвышение Бубочки за счёт обмана легковерных
По-трете
Вся его речь - это манипуляции, передёргивание фактов и враньё. Про освобождение Маркива, к которому Бубочка никаким боком - Бубочка говорил. А про оставленного в серой зоне Журавля - ни слова. Про Антоненко - ни слова
Про убитых во время "перемирия" Бубочка отделался, мол, Боженька на небо забрав
Общее впечатление от выступления Зеленского - до него вообще ничего не делалось. А вот только он пришёл и как заверте...
Хотя факты говорят совершенно о другом
Взять те же дороги. Активно ремонтировать дороги начали с 2016 года. И качественно. Пережито несколько зим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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