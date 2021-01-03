Додано: Пон 04 січ, 2021 12:45

Посмотрел я новогоднее обращение Зеленского.



Это что, б***, было ?



Какое-то выступление клоуна, а не президента страны. Наняли массовку детей, а добрый клоун рассказал детям сказки. РукаЛицо



Теперь по сути.



По-перше

Своим обращением Зеленский, в очередной раз, подтвердил что является незрелым человеком. Незрелым психологически, психически и эмоционально.



Поэтому и выбор детей, в качестве аудитории. Дети будут воспринимать всё буквально и верить каждому слову. А Бубочка будет видеть привычную ему восторженность, а не суровые взрослые лица.



По-друге, следует из по-перше

Сам Зеленский считает народ Украины - малолетними детьми. Которым можно втирать любую дичь, а народ будет верить и восторгаться "мудрым" руководителем

Этакое самовозвышение Бубочки за счёт обмана легковерных



По-трете

Вся его речь - это манипуляции, передёргивание фактов и враньё. Про освобождение Маркива, к которому Бубочка никаким боком - Бубочка говорил. А про оставленного в серой зоне Журавля - ни слова. Про Антоненко - ни слова

Про убитых во время "перемирия" Бубочка отделался, мол, Боженька на небо забрав



Общее впечатление от выступления Зеленского - до него вообще ничего не делалось. А вот только он пришёл и как заверте...

Хотя факты говорят совершенно о другом

Взять те же дороги. Активно ремонтировать дороги начали с 2016 года. И качественно. Пережито несколько зим

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой