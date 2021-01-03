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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6944694569466947

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:49

Re: Політичні дискусії


Ой, що це, невже "патріот" Полтава-Карпов виступає за коаліцію з ОПЗЖ?
неможеттакогобыть, вывсеврети.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55

Re: Політичні дискусії

Старається шостий президент, не те що попередні п*ятеро:

https://hromadske.ua/posts/zelenskij-za ... ovim-rokom

Зеленський записав для кожної області і Криму окреме привітання з Новим роком

Президент Володимир Зеленський записав окреме відеопривітання для кожного регіону України, зокрема, й для Автономної Республіки Крим.
Ролики опубліковані на Facebook-сторінках відповідних обласних державних адміністрацій.

Так, жителям Донеччини та Луганщини президент побажав миру.

До кримчан Зеленський звернувся російською і побажав якнайшвидшого повернення до України. Відео опублікував представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Дніпропетровщині, своєму «рідному краю», президент побажав, щоб усе було «космічно, окрім цін». Окремо загадав і про свою малу батьківщину — Кривий Ріг.

Жителям Херсонщини Зеленський побажав, щоб їхнє життя було «як найкращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів».

Якщо вам замало загальнонаціонального привітання Зеленського, знайдіть у Facebook сторінку вашої ОДА і подивіться персонально-регіональне привітання.

На відміну від загального привітання президента, яке тривало майже 15 хвилин, регіональні тривають близько хвилини.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:05

вэлыкэ будивныцтво

Доброе утро!

Первые дни после Нового года оказались эпохальными для заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко - куратора региональной политики и проекта «Большая стройка».

По данным источников «Страны», он купил и оформил на свою жену дом в элитном коттеджном поселке под Киевом.

Сумма сделки - примерно 10 миллионов гривен.

Широко шагает по жизни товарищ Тимошенко.

Зображення

Если не про Порошенка, то предположительно "ворожий сайт" - не такой уж и "ворожий"? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:29

  Вкладчик1234 написав:вэлыкэ будивныцтво


От того, что срана.ua может и пишет правду. Срана.ua не перестаёт быть вражеской информационной помойкой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:45

Владимир и дети

Посмотрел я новогоднее обращение Зеленского.

Это что, б***, было ?

Какое-то выступление клоуна, а не президента страны. Наняли массовку детей, а добрый клоун рассказал детям сказки. РукаЛицо

Теперь по сути.

По-перше
Своим обращением Зеленский, в очередной раз, подтвердил что является незрелым человеком. Незрелым психологически, психически и эмоционально.

Поэтому и выбор детей, в качестве аудитории. Дети будут воспринимать всё буквально и верить каждому слову. А Бубочка будет видеть привычную ему восторженность, а не суровые взрослые лица.

По-друге, следует из по-перше
Сам Зеленский считает народ Украины - малолетними детьми. Которым можно втирать любую дичь, а народ будет верить и восторгаться "мудрым" руководителем
Этакое самовозвышение Бубочки за счёт обмана легковерных

По-трете
Вся его речь - это манипуляции, передёргивание фактов и враньё. Про освобождение Маркива, к которому Бубочка никаким боком - Бубочка говорил. А про оставленного в серой зоне Журавля - ни слова. Про Антоненко - ни слова
Про убитых во время "перемирия" Бубочка отделался, мол, Боженька на небо забрав

Общее впечатление от выступления Зеленского - до него вообще ничего не делалось. А вот только он пришёл и как заверте...
Хотя факты говорят совершенно о другом
Взять те же дороги. Активно ремонтировать дороги начали с 2016 года. И качественно. Пережито несколько зим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:05

pesikot
А який зміст ЦЕ дивитись? Переключив, побачив дітей, посміявся, переключив дальше, благо не всі канали показували коміка на Новий Рік.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:20

По поводу новогодних обращений.
Один, так называемый "одиозный блоггер", которого нельзя называть, "подсветил тему", что оказывается на некоторых каналах транслировали обращение так называемого "справжнього президента".
А не является ли это посягательством на государственный строй и территориальную целостность Украины? А то сегодня у группы заговорщиков свой "справжний президент", а завтра свои "справжни" органы власти, налоговая, а может и флаг, гимн, границы?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:52

  Вкладчик1234 написав:По поводу новогодних обращений.
Один, так называемый "одиозный блоггер", которого нельзя называть, "подсветил тему", что оказывается на некоторых каналах транслировали обращение так называемого "справжнього президента".
А не является ли это посягательством на государственный строй и территориальную целостность Украины? А то сегодня у группы заговорщиков свой "справжний президент", а завтра свои "справжни" органы власти, налоговая, а может и флаг, гимн, границы?

Від цього посту совок аж смердить.
andrijk777
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