Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден
Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря отметила, что суд не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе указов президента
Так и президент Украины не имеет полномочий отстранять главу КСУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой