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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6945694669476948

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:13

  unicdima написав:
  Schmit написав:

У Петра новий холуйок?
Хто такий?

Цього блогера в порохоботстві звинуватити просто неможливо (достатьньо переглянути декілька його відео).
Визнай, твої зелені просто обісрались.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:06

Кратко. 2021-01-04

Кратко. 2021-01-04

1) Ситуация на Донбассе: боевики стреляли по позициям ООС из гранатометов и пулеметов
За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Собственно, обстрелы не прекращались все праздники

2) "Я хочу найти 11 780 голосов": Трамп потребовал от властей Джорджии пересмотреть результаты выборов - WP
Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден

У Донни явно поехавшая кукуха на фоне проигрыша

3) У Лукашенко обсуждали подрыв Шеремета за 4 года до убийства: запись совещания у главы КГБ
Спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который был взорван в машине в 2016-м. Об этом говорится в расследовании Euobserver и Беларускі Народны Трыбунал

Пленки КГБ о Шеремете: время, место, тема для передачи информации выбраны идеально
Информация о том, что спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, бьет сразу по нескольким направлениям

4) Завтра судьи КС рассмотрят "законность" указа Зеленского об отстранении Тупицкого
Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря отметила, что суд не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе указов президента

Так и президент Украины не имеет полномочий отстранять главу КСУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:20

  pesikot написав:Кратко. 2021-01-04


2) "Я хочу найти 11 780 голосов": Трамп потребовал от властей Джорджии пересмотреть результаты выборов - WP
Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден

У Донни явно поехавшая кукуха на фоне проигрыша



Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы.
Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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