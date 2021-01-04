Порошенко - уверенный лидер антирейтинга по доверию. Он ЕДИНСТВЕННЫЙ из топ-политиков страны, у которого согласно сегодняшнему опросу "Рейтинга" пункт "совсем не доверяю" - 55% всех украинцев. То есть тотальное недоверие от большинства.



А суммарный рейтинг недоверия у экс-президента... вы будете смеяться, 73%. Те самые, которые сказали Порошенко "нет" на президентских выборах-2019. Важно помнить это, глядя на раздувающего щеки недогетмана в своей любимой серой робе.



Ну и примечательно, что в этом списке опроса "Рейтинга" позитивного баланса рейтинга доверия нет ни у кого. Это тотальная делегитимизация политикума. А рейтинг недоверия на уровне менее 50% имеет только Разумков. Он же имеет и самый большой уровень неузнаваемости среди украинцев.



Самый большой рейтинг доверия по опросу - у Зеленского. Но и у него 41% доверяющих против 54% НЕдоверяющих. Золотое время для решительных перемен президентом потеряно. Возможно уже безвозвратно.