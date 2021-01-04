Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден
Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря отметила, что суд не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе указов президента
Так и президент Украины не имеет полномочий отстранять главу КСУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден
У Донни явно поехавшая кукуха на фоне проигрыша
Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы. Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
shapo написав:Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы. Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
По Шеремету, я давно підозрював що це діло рук Лукашенка, просто ніяких доказів(наводок) не було. Просто більше нікому. Нашим це не треба - не така він визначна фігура. Нікому він дороги не перейшов. Москалям також непотрібно. Для "дестабілізації" це надто мілкий журналіст. Хіба що вбивство не політичне, але за 4 роки нічого не "всплило". Та й виконання надто професійне, скоріш за все працювали спецслужби.
shapo написав:Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы. Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
Порошенко - уверенный лидер антирейтинга по доверию. Он ЕДИНСТВЕННЫЙ из топ-политиков страны, у которого согласно сегодняшнему опросу "Рейтинга" пункт "совсем не доверяю" - 55% всех украинцев. То есть тотальное недоверие от большинства.
А суммарный рейтинг недоверия у экс-президента... вы будете смеяться, 73%. Те самые, которые сказали Порошенко "нет" на президентских выборах-2019. Важно помнить это, глядя на раздувающего щеки недогетмана в своей любимой серой робе.
Ну и примечательно, что в этом списке опроса "Рейтинга" позитивного баланса рейтинга доверия нет ни у кого. Это тотальная делегитимизация политикума. А рейтинг недоверия на уровне менее 50% имеет только Разумков. Он же имеет и самый большой уровень неузнаваемости среди украинцев.
Самый большой рейтинг доверия по опросу - у Зеленского. Но и у него 41% доверяющих против 54% НЕдоверяющих. Золотое время для решительных перемен президентом потеряно. Возможно уже безвозвратно.