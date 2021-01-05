Додано: Вів 05 січ, 2021 19:34

Большинство украинцев (70%) смотрели новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, но положительно оценили ролик только 43% опрошенных

Владимир Зеленский – доверяют 41% (43%), не доверяют 54% (54%);

Дмитрий Разумков – доверяют 29% (26%), не доверяют 37% (34%), не слышали о нем 29% (35%);

Юрий Бойко – доверяют 27% (24%), не доверяют 55% (55%), не слышали о нем 12% (17%);

Юлия Тимошенко – доверяют 26% (25%), не доверяют 69% (71%);

Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 73% (75%);

21,6% (21,1) – Слуга народа;

17,4% (17,3) – ОПЗЖ;

14,5% (15,2) – Евросолидарность;

10,9% (10,9) – Батькивщина;

Владимир Зеленский – 26,2% (26,5%)

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 16,6% (10,1%)

В Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента

Российский президент Владимир Путин "не станет стрелять себе в ногу" для того, что "отомстить" Украине, которая после Майдана в 2013-2014 годах вырвалась из-под влияния Москвы

Кратко. 2021-01-05. У Зеленского огромный антирейтинг его инфантилизмаСкоро перевыборы президента.В этот раз, как и при выборе Бубочки, социологи готовят электорат, рисуя липовые рейтинги.Электорат, потом после выборов, будет уверен, что электорат что-то там выбирал. Ибо думать, не в состоянииБубочке второй срок готовят, не тюремный. На контрасте с БойкоОперация была.ходит обгаженый в собственном вранье.Как же, никогда не врущий пацан и так обгадился с враньём. Поэтому, он всегда будет отрицать собственное враньё.У Путина и так вся нога прострелена собственными выстрелами в 2014-2015 гг.Но старые раны никто залечивать не будет. Будут снова и снова стрелять себе в ногу