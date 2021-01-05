Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Владимир Зеленский – доверяют 41% (43%), не доверяют 54% (54%); Дмитрий Разумков – доверяют 29% (26%), не доверяют 37% (34%), не слышали о нем 29% (35%); Юрий Бойко – доверяют 27% (24%), не доверяют 55% (55%), не слышали о нем 12% (17%); Юлия Тимошенко – доверяют 26% (25%), не доверяют 69% (71%); Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 73% (75%);
Скоро перевыборы президента. В этот раз, как и при выборе Бубочки, социологи готовят электорат, рисуя липовые рейтинги. Электорат, потом после выборов, будет уверен, что электорат что-то там выбирал. Ибо думать, не в состоянии
shapo написав: Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы. Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
А ты у нас "знаток" американских выборов ? Вот трындюк - это точно про тебя
Да и у тебя везде суды куплены, если тебя или твоих родственников за ж*** берут
В отличие от тебя, украинского провинциала постящего тут политинформацию с униана и лига.новости, у меня друзья живут в США и от них я слышал то же что от трамписта Л.Вайнштейна. То, что редакционная политика фейсбука, твиттера, cnn,NYT и пр. последний год напоминает газету Правда может подтвердить любой кто с ними сталкивался.
komp написав:shapo да у тебя друзья веде лично в фальсификациях участвуют, никто не сомневается, но в основном за пуйло рисуют 146%.
По сути есть что сказать или только пукнуть можешь, очередной "патриот"? Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?