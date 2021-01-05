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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6947694869496950>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:34

Кратко. 2021-01-05ї

Кратко. 2021-01-05

1) Украинцы смотрели новогоднее поздравление Зеленского, но не в восторге от него – соцопрос
Большинство украинцев (70%) смотрели новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, но положительно оценили ролик только 43% опрошенных

43% от 70% опрошенных. У Зеленского огромный антирейтинг его инфантилизма

2) Доверие к Зеленскому почти не изменилось с декабря – опрос Рейтинга
Владимир Зеленский – доверяют 41% (43%), не доверяют 54% (54%);
Дмитрий Разумков – доверяют 29% (26%), не доверяют 37% (34%), не слышали о нем 29% (35%);
Юрий Бойко – доверяют 27% (24%), не доверяют 55% (55%), не слышали о нем 12% (17%);
Юлия Тимошенко – доверяют 26% (25%), не доверяют 69% (71%);
Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 73% (75%);

Скоро перевыборы президента.
В этот раз, как и при выборе Бубочки, социологи готовят электорат, рисуя липовые рейтинги.
Электорат, потом после выборов, будет уверен, что электорат что-то там выбирал. Ибо думать, не в состоянии

3) Электорат | Слуга народа укрепила позиции, партии Гройсмана и Ляшко "проходят в Раду" – опрос Рейтинга
21,6% (21,1) – Слуга народа;
17,4% (17,3) – ОПЗЖ;
14,5% (15,2) – Евросолидарность;
10,9% (10,9) – Батькивщина;


4) Президентский рейтинг. Во второй тур сейчас вышли бы Зеленский и Бойко – опрос
Владимир Зеленский26,2% (26,5%)
Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 16,6% (10,1%)

Бубочке второй срок готовят, не тюремный. На контрасте с Бойко

5) "Осталось много следов". В Bellingcat говорят, что готово уже полфильма об операции по ЧВК
В Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента

Операция была. unicdima ходит обгаженый в собственном вранье.
Как же, никогда не врущий пацан и так обгадился с враньём. Поэтому, он всегда будет отрицать собственное враньё.

6) В Кремле заявили, что Путин не выстрелит себе в ногу ради мести Украине
Российский президент Владимир Путин "не станет стрелять себе в ногу" для того, что "отомстить" Украине, которая после Майдана в 2013-2014 годах вырвалась из-под влияния Москвы

У Путина и так вся нога прострелена собственными выстрелами в 2014-2015 гг.
Но старые раны никто залечивать не будет. Будут снова и снова стрелять себе в ногу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:39

  Вкладчик1234 написав:Отакої! :shock:

Да ты что ?? А мы то, не могли догадаться, что Аваков - чёрт

Но Маркива освободил и теперь руццкие на гуано исходят :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:08

  pesikot написав:
  shapo написав:
Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы.
Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется

А ты у нас "знаток" американских выборов ? Вот трындюк - это точно про тебя

Да и у тебя везде суды куплены, если тебя или твоих родственников за ж*** берут :)


В отличие от тебя, украинского провинциала постящего тут политинформацию с униана и лига.новости, у меня друзья живут в США и от них я слышал то же что от трамписта Л.Вайнштейна. То, что редакционная политика фейсбука, твиттера, cnn,NYT и пр. последний год напоминает газету Правда может подтвердить любой кто с ними сталкивался.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:15

shapo
да у тебя друзья веде лично в фальсификациях участвуют, никто не сомневается, но в основном за пуйло рисуют 146%.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:21

  komp написав:shapo
да у тебя друзья веде лично в фальсификациях участвуют, никто не сомневается, но в основном за пуйло рисуют 146%.


По сути есть что сказать или только пукнуть можешь, очередной "патриот"?
Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?
Друзья и родственники у меня в США,Канаде, Австралии,Германии, Израиле,России,Казахстане.Узбекистане. А у тебя?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:33

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?

Клоун Трамп "переміг", перший і останній раз, коли взагалі набрав менше голосів, ніж Клінтон. А те, що другий раз цього клоуна не вибрали, у нормальних людей, ніяких питань не виникає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:38

  lapay написав:
  shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?

Клоун Трамп "переміг", перший і останній раз, коли взагалі набрав менше голосів, ніж Клінтон. А те, що другий раз цього клоуна не вибрали, у нормальних людей, ніяких питань не виникає.


"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет и Россию победит авианосцами? У США другая система выборов в которой побеждает не набравший большее число голосов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:43

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет и Россию победит авианосцами? У США другая система выборов в которой побеждает не набравший большее число голосов

Нормальні - ці ті, хто не вірить у всесвітню жидо-масонську змову рептілоїдів-демократів.
Застаріла система виборів в США їм самім вже достатньо набридла. Вангую, що вони її таки змінять на нормальну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:00

  shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?
Для такого як ти важко зрозуміти
В США звинувачення і вирок - це різні речі
А ти звик до совкової системи де звинувачення в 99,9%= вироку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:08

  budivelnik написав:
  shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?
Для такого як ти важко зрозуміти
В США звинувачення і вирок - це різні речі
А ти звик до совкової системи де звинувачення в 99,9%= вироку.


В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы.
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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