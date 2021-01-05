Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Владимир Зеленский – доверяют 41% (43%), не доверяют 54% (54%); Дмитрий Разумков – доверяют 29% (26%), не доверяют 37% (34%), не слышали о нем 29% (35%); Юрий Бойко – доверяют 27% (24%), не доверяют 55% (55%), не слышали о нем 12% (17%); Юлия Тимошенко – доверяют 26% (25%), не доверяют 69% (71%); Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 73% (75%);
Скоро перевыборы президента. В этот раз, как и при выборе Бубочки, социологи готовят электорат, рисуя липовые рейтинги. Электорат, потом после выборов, будет уверен, что электорат что-то там выбирал. Ибо думать, не в состоянии
shapo написав: Для "знатока" американских выборах. Там прошли масштабные фальсификации начиная от вбросов по почте и давно умерших избирателей до вмешательства в подсчёт через серверы. Суды или запуганы, или куплены. После таких выборов говорить о свободе слова в США когда и все СМИ кроме Fox News тоже купленной к моменту подсчёта голосов и всех соц сетей - от фейсбука до твиттера работали на Байдена - и её честной избирательной системе больше не придется
А ты у нас "знаток" американских выборов ? Вот трындюк - это точно про тебя
Да и у тебя везде суды куплены, если тебя или твоих родственников за ж*** берут
В отличие от тебя, украинского провинциала постящего тут политинформацию с униана и лига.новости, у меня друзья живут в США и от них я слышал то же что от трамписта Л.Вайнштейна. То, что редакционная политика фейсбука, твиттера, cnn,NYT и пр. последний год напоминает газету Правда может подтвердить любой кто с ними сталкивался.
komp написав:shapo да у тебя друзья веде лично в фальсификациях участвуют, никто не сомневается, но в основном за пуйло рисуют 146%.
По сути есть что сказать или только пукнуть можешь, очередной "патриот"? Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить? Друзья и родственники у меня в США,Канаде, Австралии,Германии, Израиле,России,Казахстане.Узбекистане. А у тебя?
shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?
Клоун Трамп "переміг", перший і останній раз, коли взагалі набрав менше голосів, ніж Клінтон. А те, що другий раз цього клоуна не вибрали, у нормальних людей, ніяких питань не виникає.
"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет и Россию победит авианосцами? У США другая система выборов в которой побеждает не набравший большее число голосов
shapo написав:"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет и Россию победит авианосцами? У США другая система выборов в которой побеждает не набравший большее число голосов
Нормальні - ці ті, хто не вірить у всесвітню жидо-масонську змову рептілоїдів-демократів. Застаріла система виборів в США їм самім вже достатньо набридла. Вангую, що вони її таки змінять на нормальну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Каким образом Байден после обвинений в коррупции в Украине,Китае, залетов сына, без какой-либо личной избирательной компании умудрился победить?
Для такого як ти важко зрозуміти В США звинувачення і вирок - це різні речі А ти звик до совкової системи де звинувачення в 99,9%= вироку.
В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы. Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?