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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:15
lapay написав: shapo написав:
"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет и Россию победит авианосцами? У США другая система выборов в которой побеждает не набравший большее число голосов
Нормальні - ці ті, хто не вірить у всесвітню жидо-масонську змову рептілоїдів-демократів.
Застаріла система виборів в США їм самім вже достатньо набридла. Вангую, що вони її таки змінять на нормальну.
Вообще-то ты, как обычно, строчишь о том о чем понятия не имеешь. Именно для евреев Трамп сделал больше чем все предыдущие президенты США вместе взятые. А Соросы, Брины,Цукербергы имеют такое же отношение к евреям как ты к американской избирательной системе, лучшей в мире ибо она учитывает все штаты,а не тупо собирает большинство голосов как в Украине.Но и ее оказалось возможным испоганить за 16 лет Клинтонов-Обам.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:15
shapo написав:
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:16
shapo написав:
для евреев Трамп сделал больше чем все предыдущие президенты США вместе взятые.
Дав 119 млрд на зброю? Чи все таки ці мільярди дали інші ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:22
budivelnik написав: shapo написав:
для евреев Трамп сделал больше чем все предыдущие президенты США вместе взятые.
Дав 119 млрд на зброю? Чи все таки ці мільярди дали інші ?
119 млрд за 50 лет это "огромная" сумма если знаешь ВВП Израиля и его военный бюджет.
Нет, Трамп сделал гораздо больше - перенес столицу в Иерусалим, подтолкнул часть арабских государств на установление дипотношений с Израилем, поддержал в Юнеско выйдя из этой антисемитской организации и пр. международных форумах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:25
shapo написав:
Вообще-то ты, как обычно, строчишь о том о чем понятия не имеешь. Именно для евреев Трамп сделал больше чем все предыдущие президенты США вместе взятые. А Соросы, Брины,Цукербергы имеют такое же отношение к евреям как ты к американской избирательной системе, лучшей в мире ибо она учитывает все штаты,а не тупо собирает большинство голосов как в Украине.Но и ее оказалось возможным испоганить за 16 лет Клинтонов-Обам.
Само собою, що казахський єврей знає, що Трамп найкращий необрізаний потомок німецьких мігрантів. І про найкращу систему виборів він теж все знає, як і Трамп про "фальсифікації".
Клоун клоуна бачить здалека...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:26
budivelnik написав: shapo написав:
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.
1) Я еще на твою могилу плюну пока ты тут думкою богатиешь.
2) 70 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
3) За Зеленского, вернее, против Порошенко и его курса с примитивным национализмом и разделением страны проголосовало 73% населения кроме твоей области, так что будущего у вас точно нет несмотря на то что надежды связанные с Зеленским не оправдались.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:28
lapay написав: shapo написав:
Вообще-то ты, как обычно, строчишь о том о чем понятия не имеешь. Именно для евреев Трамп сделал больше чем все предыдущие президенты США вместе взятые. А Соросы, Брины,Цукербергы имеют такое же отношение к евреям как ты к американской избирательной системе, лучшей в мире ибо она учитывает все штаты,а не тупо собирает большинство голосов как в Украине.Но и ее оказалось возможным испоганить за 16 лет Клинтонов-Обам.
Само собою, що казахський єврей знає, що Трамп найкращий необрізаний потомок німецьких мігрантів. І про найкращу систему виборів він теж все знає, як і Трамп про "фальсифікації".
Клоун клоуна бачить здалека...
Так что там про благодарность за джавелины, "патриет"?
мама не учила спасибо говорить?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:34
shapo написав:
Так что там про благодарность за джавелины, "патриет"?
мама не учила спасибо говорить?
Дякую, Пентагону і Держдепу, за Джевеліни. Ну, і тобі, Трамп, дякую за підпис.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:45
lapay написав: shapo написав:
Так что там про благодарность за джавелины, "патриет"?
мама не учила спасибо говорить?
Дякую, Пентагону і Держдепу, за Джевеліни. Ну, і тобі, Трамп, дякую за підпис.
Да ты шо.
А где были Пентагоны и Госдепы с 2014 по 2016г когда президентом был Обама, на подпись не донесли?
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