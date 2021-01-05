Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?
А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:50
Re: Політичні дискусії
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?
А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23
Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.
Навешали комми нариду и власть приграбастали ...
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.
Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ.
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