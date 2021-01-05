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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23
budivelnik написав: shapo написав:
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.
Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.
Навешали комми нариду и власть приграбастали ...
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.
Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ.
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detroytred
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином.
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detroytred
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58
detroytred написав:
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
detroytred написав:
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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