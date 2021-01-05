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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6948694969506951 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23 budivelnik написав: shapo написав: Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности? Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности? Точно . в тебе все по совкових темниках

СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)

Росія-це Путін

Україна-це Зеленський

а США-це Трамп....

Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.

А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..

Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...

Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...

тому в України є майбутнє , а в совків-немає. Точно . в тебе все по совкових темникахСРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)Росія-це ПутінУкраїна-це Зеленськийа США-це Трамп....Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...тому в України є майбутнє , а в совків-немає.

Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.

Навешали комми нариду и власть приграбастали ...



Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.

Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.



Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ. Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.Навешали комми нариду и власть приграбастали ...Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ. detroytred

Повідомлень: 23533 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36 detroytred написав: Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. А давайте простий приклад

1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням

2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви

3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно



Питання два

Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі

Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?

Ви чи ті хто вас обрав? А давайте простий приклад1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодноПитання дваПерше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речіДруге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?Ви чи ті хто вас обрав? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46 budivelnik написав: detroytred написав: Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. А давайте простий приклад

1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування

2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви

3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно



Питання два

Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі

Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?

Ви чи ті хто вас обрав? А давайте простий приклад1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодноПитання дваПерше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речіДруге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?Ви чи ті хто вас обрав?

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).





Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))

А в странах есть...



Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.

Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.



З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином. Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))А в странах есть...Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином. detroytred

Повідомлень: 23533 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58 detroytred написав: Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).

Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))

А в странах есть...

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))А в странах есть... 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...

То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?

І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)

2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...

Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...

При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.

3 Згідно цього абзацу

detroytred написав: Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....

Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....

Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?

Труси/хрестик? 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.3 Згідно цього абзацуВи признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?Труси/хрестик? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6948694969506951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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