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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6948694969506951

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23

  budivelnik написав:
  shapo написав:Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.

Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.
Навешали комми нариду и власть приграбастали ...

Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.

Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36

  detroytred написав:Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно

Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно

Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).


Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...

Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.

З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58

  detroytred написав:Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
  detroytred написав:Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6948694969506951
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