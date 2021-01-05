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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23
budivelnik написав: shapo написав:
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.
Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.
Навешали комми нариду и власть приграбастали ...
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.
Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58
detroytred написав:
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
detroytred написав:
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 06 січ, 2021 07:03
shapo написав:
"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет
Это еще вопрос как отблагодарит Байден Петра за его склонность писать звук. Может на счетчик поставит ?
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Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06
shapo написав:
В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы.
Бюджет не потянет. Можно рассмотреть вариант кидалова Байденом всех левацких течений, которые его поддерживали.
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