budivelnik написав: detroytred написав:
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
detroytred написав:
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
Не выбирают студенты ректора...
Ответственность в случае выбора будет на том, тех, кто допустил такое.
2. Державу не создаёт население. Это миф... От власть имущих (хоть комми, хоть демократов).
Государство - это инструмент. В руках власть имущих.
Вот когда дворник дорастет, вот тогда и можно будет говорить о том, чтобы повесить на него ответственность. Пока не дорос и близко.
3. Для одаренных - не нужно приписывать мне то, что я не утверждал и не признавал ("винуватий народ").
Вы опять сами придумали, приписали оппоненту и сделали свой вывод о трусах-крестике.
Ну демагогия чистейшая...
Попробуйте читать, что именно написал оппонент.
З.ы. о какой вине народа может идти речь, если он - ЖЕРТВА. Он только проигрывает власть имущим. Как шулерам простой игрок.
Нет и близко равенства сил, возможностей.
И не только, потому что шулер опытнее-ловчее (профессиональный политик, чиновник, управленец, олигарх), но и потому что у шулера технические возможности -- тузы в рукаве, крапленные карты, подсадные, средства слежения и т.д. (СМИ, система образования, реклама, опросчики, подкуп гречкой, Бейонсами и т.д., сам госаппарат в конце концов). Разный жирок на черный день, возможность объединения, договора с такими же.
А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))
Но при этом наверняка за запрет мошенничества, продажу наркотиков и пр.
Вот это действительно - трусы или крестик.
Элиты (хоть комми, хоть демократы, хоть кто) держат в своих руках ресурсы и рычаги управления в государстве и обществе. Кроме того, ещё и , как правило, ВСЕГДА ГАРАНТИРОВАННО (сравните доходы олигарха, президента и дворника) имеют с этого немалый личный Профит.
Поэтому, разумеется, что и ответственность на них.
По крайней мере львиная доля.
З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.