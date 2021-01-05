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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23
budivelnik написав: shapo написав:
Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности?
Точно . в тебе все по совкових темниках
СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)
Росія-це Путін
Україна-це Зеленський
а США-це Трамп....
Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.
А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..
Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...
Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...
тому в України є майбутнє , а в совків-немає.
Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.
Навешали комми нариду и власть приграбастали ...
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.
Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ.
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detroytred
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36
detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.
А давайте простий приклад
1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування
2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви
3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно
Питання два
Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі
Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином.
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detroytred
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58
detroytred написав:
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
detroytred написав:
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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1
Додано: Сер 06 січ, 2021 07:03
shapo написав:
"Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет
Это еще вопрос как отблагодарит Байден Петра за его склонность писать звук. Может на счетчик поставит ?
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Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06
shapo написав:
В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы.
Бюджет не потянет. Можно рассмотреть вариант кидалова Байденом всех левацких течений, которые его поддерживали.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 08:50
Сподіваюсь, Трамп залишиться президентом США
Він єдиний з "фаберже" у сьогочасній американській еліті, що має волю на зупинку північного потоку
Натомість, Байден має зиск з торгівлі нафти.
Доречі, зверніть увагу на графік Brent oil
Як тільки "СМІ" повідомили, що переміг Байден, показники полізли вгору......
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Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55
budivelnik написав: detroytred написав:
Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).
Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))
А в странах есть...
1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...
То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?
І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)
2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...
Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...
При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.
3 Згідно цього абзацу
detroytred написав:
Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....
Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.
Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....
Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?
Труси/хрестик?
Не выбирают студенты ректора...
Ответственность в случае выбора будет на том, тех, кто допустил такое.
2. Державу не создаёт население. Это миф... От власть имущих (хоть комми, хоть демократов).
Государство - это инструмент. В руках власть имущих.
Вот когда дворник дорастет, вот тогда и можно будет говорить о том, чтобы повесить на него ответственность. Пока не дорос и близко.
3. Для одаренных - не нужно приписывать мне то, что я не утверждал и не признавал ("винуватий народ").
Вы опять сами придумали, приписали оппоненту и сделали свой вывод о трусах-крестике.
Ну демагогия чистейшая...
Попробуйте читать, что именно написал оппонент.
З.ы. о какой вине народа может идти речь, если он - ЖЕРТВА. Он только проигрывает власть имущим. Как шулерам простой игрок.
Нет и близко равенства сил, возможностей.
И не только, потому что шулер опытнее-ловчее (профессиональный политик, чиновник, управленец, олигарх), но и потому что у шулера технические возможности -- тузы в рукаве, крапленные карты, подсадные, средства слежения и т.д. (СМИ, система образования, реклама, опросчики, подкуп гречкой, Бейонсами и т.д., сам госаппарат в конце концов). Разный жирок на черный день, возможность объединения, договора с такими же.
А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))
Но при этом наверняка за запрет мошенничества, продажу наркотиков и пр.
Вот это действительно - трусы или крестик.
Элиты (хоть комми, хоть демократы, хоть кто) держат в своих руках ресурсы и рычаги управления в государстве и обществе. Кроме того, ещё и , как правило, ВСЕГДА ГАРАНТИРОВАННО (сравните доходы олигарха, президента и дворника) имеют с этого немалый личный Профит.
Поэтому, разумеется, что и ответственность на них.
По крайней мере львиная доля.
З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.
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detroytred
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:26
detroytred написав:
А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))
Крутитесь як флюгер знатно
1 Я не звинувачую народ
в тому що він когось не того обрав
2 Я звинувачую Вас і таких як Ви
,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми
3 На моє тверде переконання
Чим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:33
budivelnik написав: detroytred написав:
А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))
Крутитесь як флюгер знатно
1 Я не звинувачую народ
в тому що він когось не того обрав
2 Я звинувачую Вас і таких як Ви
,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми
3 На моє тверде переконання
Чим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте.
Я кручусь?))
Это Вы демагогией занимаетесь.
Теперь и вовсе примитивнейший.
Себя же опровергаете.
1. * І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)* (с)
* Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?
Ви чи ті хто вас обрав?* (С)
Кто это написал: о вине и народе, и не того не обрав, не того обрав?
2. Вы меня обвиняете?
С потолка....
- я не имею инструментов влияния на НАРОД
- если другие лица, имеющие влияние на народ (СМИ и т.д), высказывают подобные моему мнения, то их и обвиняйте (хотя хтось!!! тут писав про то, кто имеет право обвинять...) и обсуждайте, приведя факты.
- я же лично вас тыкал носом в то, что теория об ответственности элит является одной из общепринятых концепций ролей в обществе. Существует издавна. И имеет уж точно не меньше прав на жизнь, чем ваша отсебятина.
- вы опять перебрехали: я не говорил о том, что элиты должны за народ решить народные проблемы, я указывал на обязанности и функции элит, можновладцив в государстве и обществе.
На решение ими государственных и общественных проблем.
3. Да оглянитесь вокруг: все и так без вас (кэп Очевидность) дбають за своэ благополуччя.
Я веду речь о том, чтобы этот процесс у этих всех людей был более эффективен.
Для этого власть имущие должны создавать благоприятные для ращвития бизнеса, жизни условия. Для этого в руках власть имущих ресурсы и рычаги.
Вы же зациклены (точнее демагогически приписываете оппонентам) лишь на одной из функций власти -- перераспределении.
Картинко ширше. Принципиально шире и глубже.
Если что -- то в эти ваши искажения я уже раз пятый минимум тыкаю.
Но вы всё по-прежнему:
Фантазуете)) и обвинувачуете))
З.ы. если что, то рассказывайте Порошенко и Ко как он створював враження у народа и какое. Як він зробить для народа...
А вообще прикол: сами же по сути обвинили элиты, ведь в руках именно только у элит инструменты влияния на народ, (в створенні ими этого!!! враження!!! у народа!!! и как следствие этого такое развитие общества) и при этом заперечуэте ответственность элит.
Трусы - крестик.
Ещё и цветом выделили, как обычно, свои ярчайшие)) мысли.
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detroytred
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