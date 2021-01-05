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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6948694969506951 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 05 січ, 2021 23:23 budivelnik написав: shapo написав: Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности? Кстати, ведь это клоун Трамп дал Украине джавелины и списанные катера в отличие от Обамы кормившего озабоченностью И почему у "патриотов" нет элементарной благодарности? Точно . в тебе все по совкових темниках

СРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)

Росія-це Путін

Україна-це Зеленський

а США-це Трамп....

Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.

А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..

Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...

Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...

тому в України є майбутнє , а в совків-немає. Точно . в тебе все по совкових темникахСРСР-це Ленін(Сталін/Брєжнєв)Росія-це ПутінУкраїна-це Зеленськийа США-це Трамп....Тільки до тебе з дейтройтом ніяк не дійде- різні там лідери впливають на всю країну десь на +5(-5)%, а все інше це населення цієї країни.А перш ніж викрикувати про Північну корею...то згадай - кожен народ достойний лідерів яких обрав..Тому поки в Україні багато совків - доти будуть Зеленські...Але тішить те , що совки помирають , відправляючи своїх дітей в Австралію...тому в України є майбутнє , а в совків-немає.

Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.

Навешали комми нариду и власть приграбастали ...



Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.

Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.



Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ. Это из вас никак совок с его всявластьнародная и т.п. чушь коммунистическая никак не выйдет.Навешали комми нариду и власть приграбастали ...Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко.Не понявшего ситуацию после двух революций и главное -- ТАКОЙ второй.Насчёт влияния высшей власти +-5% вы песикоту расскажите)) с его завываниями об армагедеце за 1,5 года президентства ЗЕ. detroytred

Повідомлень: 23535 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:36 detroytred написав: Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. А давайте простий приклад

1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням

2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви

3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно



Питання два

Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі

Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?

Ви чи ті хто вас обрав? А давайте простий приклад1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосуванням2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодноПитання дваПерше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речіДруге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?Ви чи ті хто вас обрав? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:46 budivelnik написав: detroytred написав: Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. Феномен ЗЕ произошел не из-за наличия совков (их было не меньше и раннее, при Кравчуке ... Яныке), а по причине сверхглупости и сверхжлобства Порошенко. А давайте простий приклад

1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування

2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви

3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодно



Питання два

Перше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речі

Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?

Ви чи ті хто вас обрав? А давайте простий приклад1 Припустимо що керівник мого магазину обирається таємним голосування2 Припустимо є дві кандидатури я і Ви3 У мене на руках результати економічної діяльності - Ви можете обіцяти все що завгодноПитання дваПерше - хто переможе при голосуванні, популіст якого нічого не обмежує чи той хто буде обіцяти реальні речіДруге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?Ви чи ті хто вас обрав?

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).





Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))

А в странах есть...



Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.

Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.



З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином. Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))А в странах есть...Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. Из владельцев капитала, чиновников и пр. власть имущих в обществе.Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран.З.ы. но условно можно ответить -- ответственность будет на владельце магазина (власть имущих), допустивших возможность и победу нефахивця и на самом нефахивце, попершимся в управляющие магазином. detroytred

Повідомлень: 23535 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 січ, 2021 23:58 detroytred написав: Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).

Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))

А в странах есть...

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))А в странах есть... 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...

То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?

І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)

2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...

Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...

При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.

3 Згідно цього абзацу

detroytred написав: Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....

Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....

Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?

Труси/хрестик? 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.3 Згідно цього абзацуВи признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?Труси/хрестик? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 07:03 shapo написав: "Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет "Нормальные" это кто,те что в набсоветы сынков Байдена в Украине устраивают и Супрун с Яреськой в правительство и надеются, что этот престарелый взяточник опять Петруху к власти приведет

Это еще вопрос как отблагодарит Байден Петра за его склонность писать звук. Может на счетчик поставит ? Это еще вопрос как отблагодарит Байден Петра за его склонность писать звук. Может на счетчик поставит ? tumos Повідомлень: 1428 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 07:06 shapo написав: В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы.

В ближайшие несколько лет весь мир увидит в США общество развитого социализма со всеми его прелестями ибо не осталось ни непродажных или запуганных судов,ни объективной прессы.

Бюджет не потянет. Можно рассмотреть вариант кидалова Байденом всех левацких течений, которые его поддерживали. Бюджет не потянет. Можно рассмотреть вариант кидалова Байденом всех левацких течений, которые его поддерживали. tumos Повідомлень: 1428 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 08:50 Re: Політичні дискусії Сподіваюсь, Трамп залишиться президентом США

Він єдиний з "фаберже" у сьогочасній американській еліті, що має волю на зупинку північного потоку

Натомість, Байден має зиск з торгівлі нафти.

Доречі, зверніть увагу на графік Brent oil

Як тільки "СМІ" повідомили, що переміг Байден, показники полізли вгору...... Imagine

Повідомлень: 38 З нами з: 24.01.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 09:55 budivelnik написав: detroytred написав: Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).

Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))

А в странах есть...

Неуместное (демагогическое) сравнение магазина (управляющего магазина) со страной (президентом).Ответьте на вопрос - почему в магазинах нет выборов?)))А в странах есть... 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...

То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?

І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)

2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...

Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...

При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.

3 Згідно цього абзацу

detroytred написав: Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....

Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Да если бы народ реально выбирал себе власть, то его к этим выборам никто б не допустил. ....Потому что капец был бы стране. Даже при отсутствии конкурирующих стран. Ви признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....

Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?

Труси/хрестик? 1 Не хочете магазин - візьміть ВУЗ і вибір ректора.. тільки з одним уточненням - у виборах приймають участь студенти...То як хто виграє - популіст який пообіцяє знизити кількість навчальних годин і дозволити пиво на парах чи науковець з світовим іменем?І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)2 Магазини (бізнеси) створюють люди які в подальшому є власниками, а тому не потребують ,щоб хтось керував тим що вони створили...Держави створює населення , і допомагає створенню еліта ,яка прискорює або сповільнює створення...При цьому поки кожен двірник не доросте до того що йому потрібна Держава - доти Державу буде створюватись повільно ,якраз з швидкістю пропорційною до кількості тих кому ЦЯ Держава потрібна.3 Згідно цього абзацуВи признаєте що винуватий народ, бо є неграмотним....Але чомусь в повідомленнях звинувачуєте еліту?Труси/хрестик?

Не выбирают студенты ректора...

Ответственность в случае выбора будет на том, тех, кто допустил такое.



2. Державу не создаёт население. Это миф... От власть имущих (хоть комми, хоть демократов).

Государство - это инструмент. В руках власть имущих.



Вот когда дворник дорастет, вот тогда и можно будет говорить о том, чтобы повесить на него ответственность. Пока не дорос и близко.



3. Для одаренных - не нужно приписывать мне то, что я не утверждал и не признавал ("винуватий народ").

Вы опять сами придумали, приписали оппоненту и сделали свой вывод о трусах-крестике.

Ну демагогия чистейшая...



Попробуйте читать, что именно написал оппонент.



З.ы. о какой вине народа может идти речь, если он - ЖЕРТВА. Он только проигрывает власть имущим. Как шулерам простой игрок.

Нет и близко равенства сил, возможностей.

И не только, потому что шулер опытнее-ловчее (профессиональный политик, чиновник, управленец, олигарх), но и потому что у шулера технические возможности -- тузы в рукаве, крапленные карты, подсадные, средства слежения и т.д. (СМИ, система образования, реклама, опросчики, подкуп гречкой, Бейонсами и т.д., сам госаппарат в конце концов). Разный жирок на черный день, возможность объединения, договора с такими же.



А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))

Но при этом наверняка за запрет мошенничества, продажу наркотиков и пр.

Вот это действительно - трусы или крестик.



Элиты (хоть комми, хоть демократы, хоть кто) держат в своих руках ресурсы и рычаги управления в государстве и обществе. Кроме того, ещё и , как правило, ВСЕГДА ГАРАНТИРОВАННО (сравните доходы олигарха, президента и дворника) имеют с этого немалый личный Профит.

Поэтому, разумеется, что и ответственность на них.

По крайней мере львиная доля.



З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.

Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.

Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.

Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...

Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. Не выбирают студенты ректора...Ответственность в случае выбора будет на том, тех, кто допустил такое.2. Державу не создаёт население. Это миф... От власть имущих (хоть комми, хоть демократов).Государство - это инструмент. В руках власть имущих.Вот когда дворник дорастет, вот тогда и можно будет говорить о том, чтобы повесить на него ответственность. Пока не дорос и близко.3. Для одаренных - не нужно приписывать мне то, что я не утверждал и не признавал ("винуватий народ").Вы опять сами придумали, приписали оппоненту и сделали свой вывод о трусах-крестике.Ну демагогия чистейшая...Попробуйте читать, что именно написал оппонент.З.ы. о какой вине народа может идти речь, если он - ЖЕРТВА. Он только проигрывает власть имущим. Как шулерам простой игрок.Нет и близко равенства сил, возможностей.И не только, потому что шулер опытнее-ловчее (профессиональный политик, чиновник, управленец, олигарх), но и потому что у шулера технические возможности -- тузы в рукаве, крапленные карты, подсадные, средства слежения и т.д. (СМИ, система образования, реклама, опросчики, подкуп гречкой, Бейонсами и т.д., сам госаппарат в конце концов). Разный жирок на черный день, возможность объединения, договора с такими же.А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите))Но при этом наверняка за запрет мошенничества, продажу наркотиков и пр.Вот это действительно - трусы или крестик.Элиты (хоть комми, хоть демократы, хоть кто) держат в своих руках ресурсы и рычаги управления в государстве и обществе. Кроме того, ещё и , как правило, ВСЕГДА ГАРАНТИРОВАННО (сравните доходы олигарха, президента и дворника) имеют с этого немалый личный Профит.Поэтому, разумеется, что и ответственность на них.По крайней мере львиная доля.З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. detroytred

Повідомлень: 23535 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 10:26 detroytred написав: А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите)) А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите)) Крутитесь як флюгер знатно

1 Я не звинувачую народ в тому що він когось не того обрав

2 Я звинувачую Вас і таких як Ви ,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми

3 На моє тверде переконання

Чим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте. Крутитесь як флюгер знатно1 Яв тому що він когось не того обрав2 Я,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми3 На моє тверде переконанняЧим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 12:33 budivelnik написав: detroytred написав: А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите)) А вы и Ко на этого простачка-трудягу ещё и вину повесить хотите)) Крутитесь як флюгер знатно

1 Я не звинувачую народ в тому що він когось не того обрав

2 Я звинувачую Вас і таких як Ви ,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми

3 На моє тверде переконання

Чим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте. Крутитесь як флюгер знатно1 Яв тому що він когось не того обрав2 Я,в тому- що ви своїм базіканням створюєте в цього народу враження, що вина в його бідах лежить не на кожному індивідуально , а на якихось міфічних елітах ,які повинні за цей народ вирішити народні проблеми3 На моє тверде переконанняЧим швидше кожен почне дбати за своє благополуччя самостійно ,не очікуючи поки влада перерозподілить блага від успішного сусіда до ждуна - тим швидше закінчиться ера політичного популізму, а чим швидше закінчиться ера політичного популізму-тим швидше до влади прийде та еліта, яку ви так очікуєте.

Я кручусь?))

Это Вы демагогией занимаетесь.

Теперь и вовсе примитивнейший.

Себя же опровергаете.



1. * І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)* (с)



* Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?

Ви чи ті хто вас обрав?* (С)



Кто это написал: о вине и народе, и не того не обрав, не того обрав?



2. Вы меня обвиняете?

С потолка....

- я не имею инструментов влияния на НАРОД

- если другие лица, имеющие влияние на народ (СМИ и т.д), высказывают подобные моему мнения, то их и обвиняйте (хотя хтось!!! тут писав про то, кто имеет право обвинять...) и обсуждайте, приведя факты.

- я же лично вас тыкал носом в то, что теория об ответственности элит является одной из общепринятых концепций ролей в обществе. Существует издавна. И имеет уж точно не меньше прав на жизнь, чем ваша отсебятина.

- вы опять перебрехали: я не говорил о том, что элиты должны за народ решить народные проблемы, я указывал на обязанности и функции элит, можновладцив в государстве и обществе.

На решение ими государственных и общественных проблем.





3. Да оглянитесь вокруг: все и так без вас (кэп Очевидность) дбають за своэ благополуччя.



Я веду речь о том, чтобы этот процесс у этих всех людей был более эффективен.

Для этого власть имущие должны создавать благоприятные для ращвития бизнеса, жизни условия. Для этого в руках власть имущих ресурсы и рычаги.

Вы же зациклены (точнее демагогически приписываете оппонентам) лишь на одной из функций власти -- перераспределении.

Картинко ширше. Принципиально шире и глубже.



Если что -- то в эти ваши искажения я уже раз пятый минимум тыкаю.

Но вы всё по-прежнему:

Фантазуете)) и обвинувачуете))



З.ы. если что, то рассказывайте Порошенко и Ко как он створював враження у народа и какое. Як він зробить для народа...



А вообще прикол: сами же по сути обвинили элиты, ведь в руках именно только у элит инструменты влияния на народ, (в створенні ими этого!!! враження!!! у народа!!! и как следствие этого такое развитие общества) и при этом заперечуэте ответственность элит.

Трусы - крестик.

Ещё и цветом выделили, как обычно, свои ярчайшие)) мысли. Я кручусь?))Это Вы демагогией занимаетесь.Теперь и вовсе примитивнейший.Себя же опровергаете.1. * І хто буде винуватий в тому що науковця не вибируть? Ті хто за нього проголосували(викладачі бо розумні, але залишились в меншості) чи студенти(народ)* (с)* Друге - хто буде винуватий після виборів,коли популіст не зможе виконати обіцянки, а я не буду мати впливу на результат діяльності- якщо виберуть Вас?Ви чи ті хто вас обрав?* (С)Кто это написал: о вине и народе, и не того не обрав, не того обрав?2. Вы меня обвиняете?С потолка....- я не имею инструментов влияния на НАРОД- если другие лица, имеющие влияние на народ (СМИ и т.д), высказывают подобные моему мнения, то их и обвиняйте (хотя хтось!!! тут писав про то, кто имеет право обвинять...) и обсуждайте, приведя факты.- я же лично вас тыкал носом в то, что теория об ответственности элит является одной из общепринятых концепций ролей в обществе. Существует издавна. И имеет уж точно не меньше прав на жизнь, чем ваша отсебятина.- вы опять перебрехали: я не говорил о том, что элиты должны за народ решить народные проблемы, я указывал на обязанности и функции элит, можновладцив в государстве и обществе.На решение ими государственных и общественных проблем.3. Да оглянитесь вокруг: все и так без вас (кэп Очевидность) дбають за своэ благополуччя.Я веду речь о том, чтобы этот процесс у этих всех людей был более эффективен.Для этого власть имущие должны создавать благоприятные для ращвития бизнеса, жизни условия. Для этого в руках власть имущих ресурсы и рычаги.Вы же зациклены (точнее демагогически приписываете оппонентам) лишь на одной из функций власти -- перераспределении.Картинко ширше. Принципиально шире и глубже.Если что -- то в эти ваши искажения я уже раз пятый минимум тыкаю.Но вы всё по-прежнему:Фантазуете)) и обвинувачуете))З.ы. если что, то рассказывайте Порошенко и Ко как он створював враження у народа и какое. Як він зробить для народа...А вообще прикол: сами же по сути обвинили элиты, ведь в руках именно только у элит инструменты влияния на народ, (в створенні ими этого!!! враження!!! у народа!!! и как следствие этого такое развитие общества) и при этом заперечуэте ответственность элит.Трусы - крестик.Ещё и цветом выделили, как обычно, свои ярчайшие)) мысли. detroytred

Повідомлень: 23535 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6948694969506951 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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