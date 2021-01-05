Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6949695069516952 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28 detroytred написав: 2. Державу не создаёт население.

2. Державу не создаёт население.

А хто?

detroytred написав: Элиты...

Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?

detroytred написав: З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.

Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.

Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.

Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...

Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.

Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.



Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?

За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст.

Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.

У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.

Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.

Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".

З кого питати? - подумайте сам. А хто?А де беруться еліти? З Марса прилітають?Це є натуральний відбір. Або сучасним словом -Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково.Надіють ви не настільки ідеаліст.Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту самуза яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".З кого питати? - подумайте сам. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28 Специально выделю отдельным постом.



Кто-то потерялся во времени.

Времена, когда лицу достаточно было дать ... свободу и пластик земли - давно прошли.



Времена, когда гражданину достаточно было разрешить свободу предпринимательства - тоже прошли.



Сейчас для развития общества и благополучия граждан можновладци должны обеспечить условия для развития бизнеса граждан, способствовать созданию новых рабочих мест (с достаточной оплатой труда).

Иначе никак. Предыдущие инструменты исчерпаны. Поэтому этим занимаются от чебоолей в Корее до фрс-сов и корпораций в Штатах.





А у нас заветы Азирова - не скигли, бери лопату и копай (вот такие условия власть имущие тебе обеспечили).

Пещерно-капиталистические.

И пофиг, что этот этап пройден и исчерпан ещё в 90-х.



С модификацией - не хочь копать или горбатить грузчиком в АТБ, иди воюй (иначе коммуналь не потянешь))

Не хочь воевать, дуй на заробитки на чужину.

Развитие что капец)) detroytred

Повідомлень: 23537 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 13:42 andrijk777 написав: detroytred написав: 2. Державу не создаёт население.

2. Державу не создаёт население.

А хто?

detroytred написав: Элиты...

Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?

detroytred написав: З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.

Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.

Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.

Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...

Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.

Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.



Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?

За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст.

Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.

У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.

Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.

Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".

З кого питати? - подумайте сам. А хто?А де беруться еліти? З Марса прилітають?Це є натуральний відбір. Або сучасним словом -Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково.Надіють ви не настільки ідеаліст.Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту самуза яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".З кого питати? - подумайте сам.

Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.

Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.

Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.



Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.

Другие возможности, другое мышление.

Уже власть имущего.

К тому же, как правило, элитное положение наследуется.



Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.





Надоело)))

Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.

Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.

В обществах успешных.



У нас этого нет.

И это проблема в элитах, а не пересичных.



Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.

Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.



Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.

Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.

Для этого не обеспечены возможности.

Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.



Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.

И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.Другие возможности, другое мышление.Уже власть имущего.К тому же, как правило, элитное положение наследуется.Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.Надоело)))Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.В обществах успешных.У нас этого нет.И это проблема в элитах, а не пересичных.Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.Для этого не обеспечены возможности.Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) detroytred

Повідомлень: 23537 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 14:32 detroytred написав: Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.

Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.

Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.



Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.

Другие возможности, другое мышление.

Уже власть имущего.

К тому же, как правило, элитное положение наследуется.



Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.





Надоело)))

Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.

Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.

В обществах успешных.



У нас этого нет.

И это проблема в элитах, а не пересичных.



Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.

Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.



Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.

Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.

Для этого не обеспечены возможности.

Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.



Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.

И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.Другие возможности, другое мышление.Уже власть имущего.К тому же, как правило, элитное положение наследуется.Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.Надоело)))Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.В обществах успешных.У нас этого нет.И это проблема в элитах, а не пересичных.Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.Для этого не обеспечены возможности.Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))

Нічого не зрозумів... Нічого не зрозумів... andrijk777

Повідомлень: 2724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6949695069516952 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм