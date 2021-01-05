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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28
detroytred написав:
2. Державу не создаёт население.
А хто?
detroytred написав:
Элиты...
А де беруться еліти? З Марса прилітають?
detroytred написав:
З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.
Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція
.
Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.
Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?
За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ?
Надіють ви не настільки ідеаліст.
Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.
У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.
Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.
Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу
за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".
З кого питати? - подумайте сам.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 06 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28
Специально выделю отдельным постом.
Кто-то потерялся во времени.
Времена, когда лицу достаточно было дать ... свободу и пластик земли - давно прошли.
Времена, когда гражданину достаточно было разрешить свободу предпринимательства - тоже прошли.
Сейчас для развития общества и благополучия граждан можновладци должны обеспечить условия для развития бизнеса граждан, способствовать созданию новых рабочих мест (с достаточной оплатой труда).
Иначе никак. Предыдущие инструменты исчерпаны. Поэтому этим занимаются от чебоолей в Корее до фрс-сов и корпораций в Штатах.
А у нас заветы Азирова - не скигли, бери лопату и копай (вот такие условия власть имущие тебе обеспечили).
Пещерно-капиталистические.
И пофиг, что этот этап пройден и исчерпан ещё в 90-х.
С модификацией - не хочь копать или горбатить грузчиком в АТБ, иди воюй (иначе коммуналь не потянешь))
Не хочь воевать, дуй на заробитки на чужину.
Развитие что капец))
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detroytred
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:42
andrijk777 написав: detroytred написав:
2. Державу не создаёт население.
А хто?
detroytred написав:
Элиты...
А де беруться еліти? З Марса прилітають?
detroytred написав:
З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.
Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція
.
Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.
Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?
За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ?
Надіють ви не настільки ідеаліст.
Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.
У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.
Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.
Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу
за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".
З кого питати? - подумайте сам.
Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.
Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.
Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.
Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.
Другие возможности, другое мышление.
Уже власть имущего.
К тому же, как правило, элитное положение наследуется.
Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.
Надоело)))
Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.
В обществах успешных.
У нас этого нет.
И это проблема в элитах, а не пересичных.
Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.
Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.
Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.
Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.
Для этого не обеспечены возможности.
Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.
Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.
И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
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detroytred
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:32
detroytred написав:
Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.
Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.
Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.
Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.
Другие возможности, другое мышление.
Уже власть имущего.
К тому же, как правило, элитное положение наследуется.
Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.
Надоело)))
Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.
В обществах успешных.
У нас этого нет.
И это проблема в элитах, а не пересичных.
Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.
Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.
Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.
Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.
Для этого не обеспечены возможности.
Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.
Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.
И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
Нічого не зрозумів...
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andrijk777
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