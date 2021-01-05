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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6949695069516952

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28

  detroytred написав:2. Державу не создаёт население.

А хто?
  detroytred написав:Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?
  detroytred написав:З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.
Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.

Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?
За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? :D :D Надіють ви не настільки ідеаліст.
Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.
У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.
Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.
Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".
З кого питати? - подумайте сам.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28

Специально выделю отдельным постом.

Кто-то потерялся во времени.
Времена, когда лицу достаточно было дать ... свободу и пластик земли - давно прошли.

Времена, когда гражданину достаточно было разрешить свободу предпринимательства - тоже прошли.

Сейчас для развития общества и благополучия граждан можновладци должны обеспечить условия для развития бизнеса граждан, способствовать созданию новых рабочих мест (с достаточной оплатой труда).
Иначе никак. Предыдущие инструменты исчерпаны. Поэтому этим занимаются от чебоолей в Корее до фрс-сов и корпораций в Штатах.


А у нас заветы Азирова - не скигли, бери лопату и копай (вот такие условия власть имущие тебе обеспечили).
Пещерно-капиталистические.
И пофиг, что этот этап пройден и исчерпан ещё в 90-х.

С модификацией - не хочь копать или горбатить грузчиком в АТБ, иди воюй (иначе коммуналь не потянешь))
Не хочь воевать, дуй на заробитки на чужину.
Развитие что капец))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:2. Державу не создаёт население.

А хто?
  detroytred написав:Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?
  detroytred написав:З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.
Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.
Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.
Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...
Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.
Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.

Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?
За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? :D :D Надіють ви не настільки ідеаліст.
Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.
У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.
Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.
Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".
З кого питати? - подумайте сам.

Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.
Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.
Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.

Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.
Другие возможности, другое мышление.
Уже власть имущего.
К тому же, как правило, элитное положение наследуется.

Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.


Надоело)))
Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.
В обществах успешных.

У нас этого нет.
И это проблема в элитах, а не пересичных.

Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.
Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.

Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.
Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.
Для этого не обеспечены возможности.
Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.

Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.
И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:32

  detroytred написав:Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.
Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.
Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.

Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.
Другие возможности, другое мышление.
Уже власть имущего.
К тому же, как правило, элитное положение наследуется.

Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.


Надоело)))
Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.
В обществах успешных.

У нас этого нет.
И это проблема в элитах, а не пересичных.

Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.
Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.

Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.
Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.
Для этого не обеспечены возможности.
Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.

Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.
И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))

Нічого не зрозумів... :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:06

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів... :D
1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу...
2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав..
Отже
Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно -
  detroytred написав:а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Я вважаю
В процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни)
Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законів
З часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтереси
Ще через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам..
Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие...
А потім прийшов крах...
Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя.....
Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодні
Керівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави)
Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територій

Висновок
Наш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливість
а - прийти до влади
б - дурити населення
в - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....

Замість того щоб
або прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття)
або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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