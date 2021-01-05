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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6950695169526953> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28 detroytred написав: 2. Державу не создаёт население.

2. Державу не создаёт население.

А хто?

detroytred написав: Элиты...

Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?

detroytred написав: З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.

Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.

Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.

Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...

Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.

Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.



Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?

За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст.

Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.

У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.

Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.

Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".

З кого питати? - подумайте сам. А хто?А де беруться еліти? З Марса прилітають?Це є натуральний відбір. Або сучасним словом -Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково.Надіють ви не настільки ідеаліст.Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту самуза яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".З кого питати? - подумайте сам. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 13:28 Специально выделю отдельным постом.



Кто-то потерялся во времени.

Времена, когда лицу достаточно было дать ... свободу и пластик земли - давно прошли.



Времена, когда гражданину достаточно было разрешить свободу предпринимательства - тоже прошли.



Сейчас для развития общества и благополучия граждан можновладци должны обеспечить условия для развития бизнеса граждан, способствовать созданию новых рабочих мест (с достаточной оплатой труда).

Иначе никак. Предыдущие инструменты исчерпаны. Поэтому этим занимаются от чебоолей в Корее до фрс-сов и корпораций в Штатах.





А у нас заветы Азирова - не скигли, бери лопату и копай (вот такие условия власть имущие тебе обеспечили).

Пещерно-капиталистические.

И пофиг, что этот этап пройден и исчерпан ещё в 90-х.



С модификацией - не хочь копать или горбатить грузчиком в АТБ, иди воюй (иначе коммуналь не потянешь))

Не хочь воевать, дуй на заробитки на чужину.

Развитие что капец)) detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 13:42 andrijk777 написав: detroytred написав: 2. Державу не создаёт население.

2. Державу не создаёт население.

А хто?

detroytred написав: Элиты...

Элиты...

А де беруться еліти? З Марса прилітають?

detroytred написав: З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.

Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.

Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.

Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...

Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе. З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство.Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают.Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом.Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно...Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.

Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція.

Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.



Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?

За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст.

Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.

У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.

Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.

Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".

З кого питати? - подумайте сам. А хто?А де беруться еліти? З Марса прилітають?Це є натуральний відбір. Або сучасним словом -Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"?За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково.Надіють ви не настільки ідеаліст.Ні, люди терплять і чекають наступних виборів.У нас же за 30 років вже встигли скинути президента.Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження.Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту самуза яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна".З кого питати? - подумайте сам.

Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.

Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.

Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.



Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.

Другие возможности, другое мышление.

Уже власть имущего.

К тому же, как правило, элитное положение наследуется.



Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.





Надоело)))

Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.

Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.

В обществах успешных.



У нас этого нет.

И это проблема в элитах, а не пересичных.



Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.

Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.



Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.

Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.

Для этого не обеспечены возможности.

Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.



Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.

И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.Другие возможности, другое мышление.Уже власть имущего.К тому же, как правило, элитное положение наследуется.Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.Надоело)))Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.В обществах успешных.У нас этого нет.И это проблема в элитах, а не пересичных.Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.Для этого не обеспечены возможности.Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 14:32 detroytred написав: Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.

Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.

Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.



Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.

Другие возможности, другое мышление.

Уже власть имущего.

К тому же, как правило, элитное положение наследуется.



Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.





Надоело)))

Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.

Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.

В обществах успешных.



У нас этого нет.

И это проблема в элитах, а не пересичных.



Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.

Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.



Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.

Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.

Для этого не обеспечены возможности.

Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.



Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.

И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.Другие возможности, другое мышление.Уже власть имущего.К тому же, как правило, элитное положение наследуется.Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.Надоело)))Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.В обществах успешных.У нас этого нет.И это проблема в элитах, а не пересичных.Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.Для этого не обеспечены возможности.Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))

Нічого не зрозумів... Нічого не зрозумів... andrijk777

Повідомлень: 2724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 17:06 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Нічого не зрозумів... Нічого не зрозумів... 1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу...

2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав..

Отже

Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно - detroytred написав: а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. Я вважаю

В процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни)

Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законів

З часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтереси

Ще через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам..

Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие...

А потім прийшов крах...

Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя.....

Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодні

Керівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави)

Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територій



Висновок

Наш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливість

а - прийти до влади

б - дурити населення

в - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....



Замість того щоб

або прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття)

або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців.... 1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу...2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав..ОтжеНаш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно -Я вважаюВ процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни)Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законівЗ часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтересиЩе через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам..Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие...А потім прийшов крах...Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя.....Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодніКерівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави)Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територійВисновокНаш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливістьа - прийти до владиб - дурити населенняв - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....Замість того щобабо прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття)або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 18:05 andrijk777 написав: detroytred написав: Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.

Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.

Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.



Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.

Другие возможности, другое мышление.

Уже власть имущего.

К тому же, как правило, элитное положение наследуется.



Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.





Надоело)))

Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.

Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.

В обществах успешных.



У нас этого нет.

И это проблема в элитах, а не пересичных.



Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.

Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.



Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.

Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.

Для этого не обеспечены возможности.

Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.



Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.

И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике)) Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство.Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму.Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных.Другие возможности, другое мышление.Уже власть имущего.К тому же, как правило, элитное положение наследуется.Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.Надоело)))Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных.В обществах успешных.У нас этого нет.И это проблема в элитах, а не пересичных.Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает.Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри.Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком.Для этого не обеспечены возможности.Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт.И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))

Нічого не зрозумів... Нічого не зрозумів...

Значит уровень подготовки слабоват)), раз с альтернативными своему мнению теорими даже не знакомы.

Побольше читать рекомендую. Альтернативного))

Я читаю всех...





Можете начать с простейшего:

https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/

Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.



Увидите, что так оно и есть.

По таким принципам *работают* власть имущие.

На мой взгляд.

То есть я придерживаюсь данной точки зрения среди всех иных.

Без проблем ПОНИМАЯ Вашу и прочие.



А Вы похоже нет.

Вот в этом вся разница и следствия. Значит уровень подготовки слабоват)), раз с альтернативными своему мнению теорими даже не знакомы.Побольше читать рекомендую. Альтернативного))Я читаю всех...Можете начать с простейшего:Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.Увидите, что так оно и есть.По таким принципам *работают* власть имущие.На мой взгляд.То есть я придерживаюсь данной точки зрения среди всех иных.Без проблем ПОНИМАЯ Вашу и прочие.А Вы похоже нет.Вот в этом вся разница и следствия. detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 18:36 budivelnik написав: andrijk777 написав: Нічого не зрозумів... Нічого не зрозумів... 1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу...

2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав..

Отже

Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно - detroytred написав: а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. Я вважаю

В процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни)

Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законів

З часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтереси

Ще через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам..

Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие...

А потім прийшов крах...

Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя.....

Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодні

Керівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави)

Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територій



Висновок

Наш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливість

а - прийти до влади

б - дурити населення

в - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....



Замість того щоб

або прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття)

або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців.... 1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу...2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав..ОтжеНаш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно -Я вважаюВ процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни)Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законівЗ часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтересиЩе через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам..Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие...А потім прийшов крах...Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя.....Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодніКерівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави)Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територійВисновокНаш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливістьа - прийти до владиб - дурити населенняв - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....Замість того щобабо прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття)або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців....

Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:

* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)



И что можно сказать о вас?)))

Как можно так исказить-то?)))



Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).

А власть имущие разными средствами и инструментами используют данных людей.

Государство один из этих инструментов.

Политорганизации тоже один из этих инструментов.



У меня конкретные утверждения.

Просто берите их и не искажайте.



Высновок свой, вы как обычно, демагогические слепили и приписали мне с потолка.

Потому что просто вам захотелось.



Ещё раз напомню насчёт популистов и моих хотелок --- вы не мне свои заумствования адресуйте, а Порошенко и пр.

Я же в предыдущем к вам после обосновал, кто в обществе имеет инструменты создавать у народа впечатление..., популистки обицяэ, и реализует свою политику.



Я априори не могу.

И тем более не хочу того, что вы мне приписали.



И вразумейте наконец-то, ведь сколько раз уже вам указывал, у меня нет ваших комплексов!!!, я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.

Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. Дискутирую с форумчанин, которые проявили решение подискутировать со мной.



А вы помимо указанного выше ещё и постоянными обвинениями в мой адрес занимаетесь.

В лужу ведь недавно сели насчёт совпадения защиты Заманы с московскими темниками)))

Когда я вас ткнул в то, что генералы Муженко и Забродский подписались - наоборот, обвинения в адрес Заманы выгодны рашенским фсб и удравшим высокопосадовцям.



Теперь лепите мне хотелку закинчувати, як в СССР, Венесуэла, СевКорее.

Вам бы в гэбне работать...

У вас лихо обвинения генерятся...



З.ы. да я вам сам не раз указывал, что в успешных обществах политсилы (считай те же власть имущие!!!) отстаивают интересы своего электората. Потому что это выгодно и есть желание у этих власть имущих.

Поэтому, например, профсоюзы реально работают. Политпартии работают, способствуя развитию.



А у нас нет.

О том и речь.



Что там работяге сами власть имущие (лидеры политорганизаций, профсоюзные чинуши) отпечатали плакат, флаг сунули в зубы и вперёд иди махай.

Что у нас бы.



Но у нас эти власть имущие нифига не сделают. Для работяги, пересичного. Поэтому работяга не идёт больше и не машет.

А у них делают. Поэтому там такие же обыватели (совки, по вашему) любители не футбола, а бейсбола, идут и машут.

Активные. Под ТАКИМИ власть имущими.

А у нас нет.



У нас активный подергается и, не получив поддержки от части можновладцив, плюнет и начнет заботится о только своей мошне. Начнет сам красть, свалит за бугор, увалится на диван, уволится из ЗСУ, и т.д.

Потому что нет заинтересованной в нем части можновладцив.

Вам на это Маруся Зверобий прямым в лоб...



А вы сказки про активность населения в таких условиях. Потому что вам хочетсо. Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)И что можно сказать о вас?)))Как можно так исказить-то?)))Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).А власть имущие разными средствами и инструментами используют данных людей.Государство один из этих инструментов.Политорганизации тоже один из этих инструментов.У меня конкретные утверждения.Просто берите их и не искажайте.Высновок свой, вы как обычно, демагогические слепили и приписали мне с потолка.Потому что просто вам захотелось.Ещё раз напомню насчёт популистов и моих хотелок --- вы не мне свои заумствования адресуйте, а Порошенко и пр.Я же в предыдущем к вам после обосновал, кто в обществе имеет инструменты создавать у народа впечатление..., популистки обицяэ, и реализует свою политику.Я априори не могу.И тем более не хочу того, что вы мне приписали.И вразумейте наконец-то, ведь сколько раз уже вам указывал, у меня нет ваших комплексов!!!, я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. Дискутирую с форумчанин, которые проявили решение подискутировать со мной.А вы помимо указанного выше ещё и постоянными обвинениями в мой адрес занимаетесь.В лужу ведь недавно сели насчёт совпадения защиты Заманы с московскими темниками)))Когда я вас ткнул в то, что генералы Муженко и Забродский подписались - наоборот, обвинения в адрес Заманы выгодны рашенским фсб и удравшим высокопосадовцям.Теперь лепите мне хотелку закинчувати, як в СССР, Венесуэла, СевКорее.Вам бы в гэбне работать...У вас лихо обвинения генерятся...З.ы. да я вам сам не раз указывал, что в успешных обществах политсилы (считай те же власть имущие!!!) отстаивают интересы своего электората. Потому что это выгодно и есть желание у этих власть имущих.Поэтому, например, профсоюзы реально работают. Политпартии работают, способствуя развитию.А у нас нет.О том и речь.Что там работяге сами власть имущие (лидеры политорганизаций, профсоюзные чинуши) отпечатали плакат, флаг сунули в зубы и вперёд иди махай.Что у нас бы.Но у нас эти власть имущие нифига не сделают. Для работяги, пересичного. Поэтому работяга не идёт больше и не машет.А у них делают. Поэтому там такие же обыватели (совки, по вашему) любители не футбола, а бейсбола, идут и машут.Активные. Под ТАКИМИ власть имущими.А у нас нет.У нас активный подергается и, не получив поддержки от части можновладцив, плюнет и начнет заботится о только своей мошне. Начнет сам красть, свалит за бугор, увалится на диван, уволится из ЗСУ, и т.д.Потому что нет заинтересованной в нем части можновладцив.Вам на это Маруся Зверобий прямым в лоб...А вы сказки про активность населения в таких условиях. Потому что вам хочетсо. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 18:56, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 18:54 Re: Політичні дискусії "Войну начали россияне, а регионалы им помогли". Губарев открыл правду о событиях 2014 на Донбассе





"Внутренний конфликт" "Внутренний конфликт" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5628 З нами з: 31.08.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 18:55 Re: Політичні дискусії detroytred написав: я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.

Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.

Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають. Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11450 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:00 Новые откровения от Alyak (репост) С момента первого "апокалисписа" прошло 15 лет , и мы пережили 2 крупных кризиса - 2008 и 2014 . Если первый был общемировым , то второй бил именно по Украине . Оккупация крыма , донбасса.

Следующие за этим события будут куда трагичнее. Увы . На сегодня если ты говоришь нечто неприятное , где будущее не так очевидно , не важно насколько это соотвествует фактам , то ты тут же становишься врагом , а враги у нас все в РФ . Люди уверовали в некий правильный путь не имея возможности ни его осмыслить , не задуматься . Фанатичная вера ошпаренного котенка . Самое интересное - те кто руководствуются эмоциональностью , не важно в чью пользу высказываются они угрозы не представляют . Если вы считаете что Украина идет тернистым но правильным путем , вам стоит на этом и закрыть этот пост . Хотите взглянуть шире - читайте , но я не настаивал .





Я всегда говорил что экономика натуральна . Экономика не может существовать как сферический конь в кубе , экономика это термин прямо привязан к деятельности человека . И от него зависит ее качество .

Кроме того что экономика служит для обеспечения потребностей человека , он эти потрености и создает . В принципе как таковых денег не существует , нет людей готовых признавать те или иные бумажки и

вы можете топить ими камин . В экономике важен обмен трудом и отношения между людьми . Качество этого труда , оценка что дорого что дешево в зависимости от потребностей . В этом и зарыта главная для

Украины печалька и это главный фактор который будет влиять на будущее Украины как страны и увы этого будущего нет, идет зачистка под ноль . Почитайте нужные цифры , дальше будут выводы .



В 2019 году в Украине родилось 310 тыс новорожденых . В 2020 прогнозное значение 280 тыс ( еще минус 10% ) . В первый класс в Украине в 2019 году пошло 433 тыс детей . Всем этим детям по 6 лет .

Т.е. за 6 лет мы имеем сокращение новорожденных с 433 до 310 тыс . или 28,4% . 2020 пока нет цифр по рожденным , но 428 -> 280 прогнозное значение . 34.6% . Это результат токсичной политики ,

но об этом потом . Это то как возведенная в ранг государственной политики токсичность вляет на рождаемость .



Что со смертностью ? Стабильное превышение смертности над рождаемостью на 250 тыс населения . За год вымирает два никополя , или один херсон . Полностью , под ноль . В 2020 году будет или 260 или 270 тыс . В третьем квартале есть всплеск связанный с короновирусом . Данных 4го еще нет .



Кроме рождаемости и смертности есть старение населения . Почему новорожденные не рождаются ? Да некому их рожать . Значительная часть населения у нас пенсионного возраста . Количество трудоспособного населения, вовлеченные в экономику Украины ( цифры разнятся ) выглядит как 13 млн , и 13 млн пенсионеров . 4 млн школьников . ВСЕ . И это все надо уточнять , ибо это непопулярно обсуждать . На сегодня мы имеем среди трудоспособного населения тех кто может рожать и тех кто не может . И тех кто может меньше чем тех кто не может . Т.е. из категорий - дети , способные рожать , неспособные рожать, пенсионеры . Первой и второй категории людей очень мало , основу составляет вторая и третья категория .



Сколько населения есть ? Официальная цифра на 1 ноября 2020 - 41.6 млн . Дубилет провел "перепись" и насчитал 41.6 - хх = 37 млн человек без оккупированных территорий . В его смысле все украинцы как

и прежде живут в Украине , никто из них давно не обладает паспортом другой страны . Интересная такая история . Правда в том что от 41.6 млн надо отнимать до 5 млн на оккупированых территориях , из которых

до 1 млн переселились в РФ и не уведомили Украину об этом . И еще до 9 млн ( разные оценки ) - постоянно проживает за границей . Я думаю понятно что если у человека есть нормальная работа , нормальная

среда вокруг , квартира в кредит, паспорт/вид на жительство - то он уже живет там и сюда не будет возвращаться . Реальная цифра населения Украины не более 30 млн человек из которых 40% - пенсионеры . А еще 40% не способны уже родить .



К чему это все приведет ?



Ну во первых , 310/280 тыс новорожденных - это приговор . Средняя продолжительность жизни в Украине 61.7 года . Есть другая цифра - 72 , но первая цифра реальная , вторая от старости без болезней и т.д.

Раз мы оцениваем новорожденных , то их средний возраст будет 61.7 до смерти , или 61.7 * 310 тыс = 19.1 млн . До 30% этих людей мигрируют . Население Украины будет 15 млн человек . И это произойдет уже через 30 лет после массового отмирания людей пожилого возраста , включая тех кто сегодня работоспособен , и они родят меньше детей по тому же самому нисходящему тренду .



15 млн населения - это ПРИГОВОР . И этот приговор уже не исправить это как рак . Ты им болен , можешь знать , можешь не знать , но ты умрешь . Это то что уже произошло в прошлом и это нельзя исправить, можно только наблюдать . Откройте карту самого крупного европейского государства - да да , по территории это мы , и осознайте что останется население венгрии . Плотность будет ниже плинтуса . Люди будут

кучковаться в крупных городах на освобожденных квартирах умерших.



Что смогло государство в нынешнем его состоянии , когда еще не 15 млн а до 30 в плане безопасности ? Покрасило советские танки , нанесла вместо звезд на самолеты герб , пилотам купили gps навигаторы

которые они передавали друг другу . Но это ВСЕ . Мы не купили ни одного танка , самолета , вертолета или корабля . НИ ОДНОГО . У нас типа война . А вся эта техника морально устаревает , она изготовлена

в СССР . Т-64 называется так потому что это 64й год . Или 57 лет назад . Осознайте это . Самолеты у нас за 30 лет . И это советские самолеты . Если будет война нам прийдется воевать против более современной

российской техники . Средние поставки в армию ежегодно до 60 самолетов . Для подготовки пилота аса нужно 1500 часов налета . Это половина ресурса истребителя . Чтоб нам просто переподготовить качественно пилотов надо сносить все наши самолеты в ноль . И взять их неоткуда . Это кроме стоимости . Но развитие военной техники не стоит на месте , это явно показала война в армении . Скоро произойдет смена всего технологического уклада , компьютеры будут придумывать новую технику , и будут командовать ей на поле боя . Мы ее не потянем . Война в Армении показала что запад считает эту зону зоной россии и не вмешивался. С военной точки зрения мы обречены . К сожалению результаты 15 млн человек будут еще хуже . Для тех кто мыслит категориями индейцев "1-2-3-много" , типа выпустили 4 катера с экипажем в 5 человек . Просто представьте возможности противника . Пытайтесь вернуться с адекватности , сколько сделано и сколько нужно .



Далее , второе следствие , через 15 лет не будет пенсий у сегодняшних работников . Да да , взносы вносить бессмысленно , ибо система солидарная и зависит от взносов следующего поколения которого нет .

За кого проголосуют пенсионеры лишенные пенсий ? Нужно просто умереть . Просто с голода . За любого кто что-то пообещает фантастическое и реализуемое . Кто будет дедом морозом догадайтсь сами .



Третье последствие , этим 15 млн надо будет нести расходы на всю инфраструктуру , дороги , города , сектор безопасности и т.д. Насколько они будут мотивированы отдавать много , а получать разруху ?



Четвертое, ну во первых когда идет зачистка сфера медицины не нужна . Ну и будет понижаться уровень образования - надо быстрее рабочую силу вводить в оборот . И уехавшие составляли лучшую часть общества

самую мотивированную и образованную , на которую есть спрос, оставшиеся теряют ориентиры, маркеры .



Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены

сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . Смешно сказать но промпроизводство росло только при януковиче .



Если вы в любом виде привязываетесь к экономике Украины - вы потеряете свои сбережения . Самый разумный ход конечно эммиграция - но вы должны понимать что вас там никто не ждет .



Политические исходы



Вариант 1. Оккупация Украины , наиболее реальный , это может быть через форму прямого вторжения , или вероятнее через тех кто проголосует за нужных людей из-за голода .

Вариант 2. Вступление в НАТО , ЕС , завоз сюда миллионов 10-15 пакистанцев или аналогичных народностей , создание здесь производственного гетто ЕС .

Вариант 3. А не будет 3го . Или / или . Слишком мало населения на столь большую территорию .



Причины . Только устраняя причины можно было 15 лет назад изменить что-то . Сегодня уже ничего . Ну не смогут женщины рожать по 5-7 детей . Это не реально . Я долго думал над этой темой . Низкие доходы ?

Смотря с чем сранивать . 70 долл комбоджи где все плодятся ? Жилье ? Но по факту на улице у нас народа нет . Все остальное - в головах . И тогда я вывел простую формулу - ТОКСИЧНОСТЬ . Женщины рожают

детей только там где нет токсичности , где есть видение будущего , понимание того что люди вокруг тебя не подведут . Токсичность бывает разная .



Токсичность

- токсичность дискриминационная ( например требуются сотрудники до 40 лет )

- токсичность политическая ( "зеленое г***о" , "донецкое бы***" и т.д. )

- токсичность ( чемодан - вокзал - россия )

- токсчиность религиозная - УПЦ МП / УПЦ

- токсичность разного выбора - РФ / ЕС

- токсичность страха за детей, безопасность - выпустить на улицу

- природная токсичность советского человека

- токсичность государства к бизнесу , к людям .



Все это вызывает оценку человека - как я буду жить , что я дам своим детям , как я их буду обеспечивать , что делать дальше . И отсюда или не заводят детей или одного или уезжают .



Все люди которые уезжают за границу говорят одно - "здесь все по другому" , иногда шопотом перепуганным голосом. Они вдуг оказываются в нетоксчиной среде и это сильно контрастирует .



Отсюда главное преступление прошлого президента Украины - он возвел токсичность в смысл государственой политики . И цифры выше наглядно показывают как изменилась рождаемость . Это главное его преступление .

Нынешний пытается отстроить дороги , но этого МАЛО . Надо что-то делать с токсичностью . Впрочем это все уже не имеет практического смысла, все надо было делать 15 лет назад .

Не получится мило говорить детишкам о том что дядя играется в настольную игру , детский конструктор , и у него получается складывать кубики, иногда .



ВЫВОДЫ

- Во первых , как экономика , как политическое образование , в нынешнем виде Украина не дееспособна . Или оккупация или гетто . В мегаусилия я не верю .

- Во вторых , любые активы которые будут привязаны к экономике Украины будут утеряны , или в результате экономических последствий или при грабеже.

- В третьих , не покупайте недвижимость или активы сейчас , если конечно это не единственное ваше жилье , они не будут стоить этого. Не вкладывайтесь в проекты с перспективой больше 10 лет .

- В четвертых , с вероятностью 90% пенсии у вас не будет , даже такой мизерной .

- Если нет возможностей - займитесь собой , учите иностранные языки . Пытайтесь на них общаться .



Все это исходит из банальных цифр населения . Нет населения - нет страны . Тот дерибан что пытается венгрия устраивать - из понимания что медведь умер , пора кусок шкуры себе оторвать .

Хуже всего что мы не наигрались в шпагате между РФ и ЕС , не имея собственных интересов , мы еще пытаемся сесть на тройной шпагат заигрывая с турцией . Бездарно.





Как всегда распостраняйте . Убежденные верующие будут уверены что я наговариваю . Это наверное последний мой выхлоп в эту сторону , просто не имеет смысла обсуждать то что уже не исправить, надо для себя что-то менять . И копируйте . Есть высокая вероятность что будет удалено . Люди которые уверовали тысячелетиями считали что солнце вращается вокруг земли , а они в центре всего и очень эффективно защищали свою позицию простым уничтожением

Ссылку не даю поскольку там текст уже удалили. Ссылку не даю поскольку там текст уже удалили. верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$ vitaliian

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