Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:2. Державу не создаёт население.
А хто?
detroytred написав:Элиты...
А де беруться еліти? З Марса прилітають?
detroytred написав:З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство. Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают. Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом. Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно... Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.
Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція. Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.
Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"? За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст. Ні, люди терплять і чекають наступних виборів. У нас же за 30 років вже встигли скинути президента. Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження. Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна". З кого питати? - подумайте сам.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 06 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто-то потерялся во времени. Времена, когда лицу достаточно было дать ... свободу и пластик земли - давно прошли.
Времена, когда гражданину достаточно было разрешить свободу предпринимательства - тоже прошли.
Сейчас для развития общества и благополучия граждан можновладци должны обеспечить условия для развития бизнеса граждан, способствовать созданию новых рабочих мест (с достаточной оплатой труда). Иначе никак. Предыдущие инструменты исчерпаны. Поэтому этим занимаются от чебоолей в Корее до фрс-сов и корпораций в Штатах.
А у нас заветы Азирова - не скигли, бери лопату и копай (вот такие условия власть имущие тебе обеспечили). Пещерно-капиталистические. И пофиг, что этот этап пройден и исчерпан ещё в 90-х.
С модификацией - не хочь копать или горбатить грузчиком в АТБ, иди воюй (иначе коммуналь не потянешь)) Не хочь воевать, дуй на заробитки на чужину. Развитие что капец))
detroytred написав:2. Державу не создаёт население.
А хто?
detroytred написав:Элиты...
А де беруться еліти? З Марса прилітають?
detroytred написав:З.з.ы. если власть, власть имущие не работают прежде всего на государство и общество (в интересах государства и общества) -- это есть натуральный обман, мошенничество. Шулерство. Ресурсы, деньги, инструменты взяли и ничего (или мало что) делают. Не неся практически никакой ответственности. Перед обществом, народом. Политическая ответственность - за мошенничество - это смешно... Особенно в реалиях, когда проигравший всего лишь чуть подвинулся вниз на Олимпе.
Це є натуральний відбір. Або сучасним словом - конкуренція. Ось ви постійно пишете одне і теж, одне і теж. Потрібно якось рухатись вперед, аналізувати, шукати причини.
Ось візьмемо "политическую ответственность". А президент США несе "политическую ответственность"? За сотні років існування США тільки Ніксон пішов достроково. Всі президенти США думали лише про народ? Надіють ви не настільки ідеаліст. Ні, люди терплять і чекають наступних виборів. У нас же за 30 років вже встигли скинути президента. Зрозуміло, що в США президент все не рішає, має обмежені повноваження. Але! - Ось Зе незаконно розпустив Раду - і що народ? Народ(в більшості) його підтримав!!! А потім ще й проголосував за зелений зброд в Раді. А далі, Зе користуючись владою(повноваженнями) наданими йому народом і назначив(назначає) ту саму владу за яку ви говорите. Яка, тіпа, "у всьому винна". З кого питати? - подумайте сам.
Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство. Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму. Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.
Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных. Другие возможности, другое мышление. Уже власть имущего. К тому же, как правило, элитное положение наследуется.
Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.
Надоело))) Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных. В обществах успешных.
У нас этого нет. И это проблема в элитах, а не пересичных.
Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает. Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.
Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри. Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком. Для этого не обеспечены возможности. Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.
Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт. И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
detroytred написав:Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство. Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму. Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.
Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных. Другие возможности, другое мышление. Уже власть имущего. К тому же, как правило, элитное положение наследуется.
Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.
Надоело))) Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных. В обществах успешных.
У нас этого нет. И это проблема в элитах, а не пересичных.
Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает. Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.
Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри. Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком. Для этого не обеспечены возможности. Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.
Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт. И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу... 2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав.. Отже Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно -
detroytred написав:а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Я вважаю В процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни) Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законів З часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтереси Ще через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам.. Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие... А потім прийшов крах... Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя..... Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодні Керівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави) Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територій
Висновок Наш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливість а - прийти до влади б - дурити населення в - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....
Замість того щоб або прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття) або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців....
detroytred написав:Как пример крайности, отражающей суть -- не раьы же ведь создавали рабовладельческое государство. Дай пересичные полную!!! волю потянутся быстро махновщина и анархизму. Элиты более заинтересованы в создании государства. Инструмента, которым владеют.
Да хоть из пересичных выскочил олигарх, президент и т.п. Но он становится далёк)) от пересичных. Другие возможности, другое мышление. Уже власть имущего. К тому же, как правило, элитное положение наследуется.
Следует отличать конкуренцию между самими элитами и конкуренцию между элитами и пересичыми.
Надоело))) Ведь уже десятки раз повторял -- имеет место не забота)) о народе, а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут. Банальное совпадение интересов элит с интересами пересичных. В обществах успешных.
У нас этого нет. И это проблема в элитах, а не пересичных.
Да не даёт народ никому повноважень. И уж тем более не назначает. Выборы лишь легитимизируют одну из частей элит на вершине власти.
Позитив же демократии заключается в ограничении элит пересичными. В Чтобы выходящее за рамки не вылезло на Олимп. А также в расширении круга элит, увеличении конкуренции внутри. Но полная самостоятельность выбора народа к демократии никоим боком. Для этого не обеспечены возможности. Право народу-то дали, а вот возможностями реализовать полностью не обеспечили.
Это как дать малому ребенку взрослый велосипед или машину, указав, что дали транспорт. И самому возить его на раме или в кабине. Или в багажнике))
Нічого не зрозумів...
Значит уровень подготовки слабоват)), раз с альтернативными своему мнению теорими даже не знакомы. Побольше читать рекомендую. Альтернативного)) Я читаю всех...
1 У нашого опонента головне завдання написати багато ,але без конкретики,що б потім його не можна було зловити на маніпуляціях-такий собі зеленський місцевого розливу... 2Те що я зараз опишу - мій опонент в таких виразах не писав ні разу, тому викладення суті його повідомлень моїми словами - відразу дасть йому можливість звинуватити мене в тому що він такого не писав.. Отже Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно -
detroytred написав:а заинтересованность элит в развитии своего инструмента -- государства. А также в развитии общества, в котором элиты живут.
Я вважаю В процесі розвитку суспільства.виявилось що натовп з вождем-більш ефективний ніж натовп без вождя...так виникли лідери(дворяни) Потім розвиток суспільства привів до появи касти торговців,які були в кріпаках(рабах) дворян, але мали ресурси(фінансові) вищі ніж їх господарі , що дозволило цим торгівцям спочатку викупити себе з рабства, а потім(після того як кількість вільних торговців перейшла якусь критичну межу) ці торговці створили партію,яка б просувала їх інтереси при створенні законів З часом з касти торговців виросла каста промисловців, які також з часом створили партію,яка б відстоювала їх політично/економічні інтереси Ще через якийсь проміжок часу виникла каста високопрофесійних найнятих(білих комірців) , в яких не було власності, але навики яких дозволяли краще і ефективніше функціонувати чужим бізнесам.. Далі виникла каста синіх комірців( висококваліфікованих робітників) які також створили свою партію,яка б відстоювала їх інтересие... А потім прийшов крах... Такий собі Ленін/Сталін/Гітлер - пообіцяли тим хто не потрапив у вищеописані касти - світле і безтурботне життя..... Керівництво Леніна - закінчилось військовим коммунізмом...де всі були голі/босі/голодні Керівництво Сталіна - почалось голодомором(винищенням селян шляхом конфіскації створених ними товарів) задля проведення індустріалізації (тобто одних кріпаків винищили для того щоб краще жилось іншим кріпакам) , а закінчилось повальним ГУЛАГОМ для всіх( і селян і робітників і білих і синіх комірців і рядових з маршалами і жінок перших осіб держави) Керівництво Гітлера - почалось перерозподілом награбованого в Чехії, Польщі,Україні частково Франції+ тотальним знищенням євреїв з конфіскацією їх майна - закінчилось крахом коли вартість утримання територій стала більшою ніж потік конфіскованого з цих територій
Висновок Наш опонент хоче,щоб населення,як можна довше вірило постулатам популістів( і пофіг політичні забарвлення цих популістів червоні/коричневі чи голубі...)- бо поки населення жде і вірить - доти популісти будуть мати можливість а - прийти до влади б - дурити населення в - закінчувати як в СРСР, Венесуелі, Кубі чи Північній Кореї....
Замість того щоб або прориватись в ті касти(групи населення) які вже мають політичне представництво(прикриття) або економічно розвиватись і створювати такі політичні організації які б відстоювали права/свободи новостворенних кольорових комірців....
Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость: * Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?))) Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). А власть имущие разными средствами и инструментами используют данных людей. Государство один из этих инструментов. Политорганизации тоже один из этих инструментов.
У меня конкретные утверждения. Просто берите их и не искажайте.
Высновок свой, вы как обычно, демагогические слепили и приписали мне с потолка. Потому что просто вам захотелось.
Ещё раз напомню насчёт популистов и моих хотелок --- вы не мне свои заумствования адресуйте, а Порошенко и пр. Я же в предыдущем к вам после обосновал, кто в обществе имеет инструменты создавать у народа впечатление..., популистки обицяэ, и реализует свою политику.
Я априори не могу. И тем более не хочу того, что вы мне приписали.
И вразумейте наконец-то, ведь сколько раз уже вам указывал, у меня нет ваших комплексов!!!, я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д. Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. Дискутирую с форумчанин, которые проявили решение подискутировать со мной.
А вы помимо указанного выше ещё и постоянными обвинениями в мой адрес занимаетесь. В лужу ведь недавно сели насчёт совпадения защиты Заманы с московскими темниками))) Когда я вас ткнул в то, что генералы Муженко и Забродский подписались - наоборот, обвинения в адрес Заманы выгодны рашенским фсб и удравшим высокопосадовцям.
Теперь лепите мне хотелку закинчувати, як в СССР, Венесуэла, СевКорее. Вам бы в гэбне работать... У вас лихо обвинения генерятся...
З.ы. да я вам сам не раз указывал, что в успешных обществах политсилы (считай те же власть имущие!!!) отстаивают интересы своего электората. Потому что это выгодно и есть желание у этих власть имущих. Поэтому, например, профсоюзы реально работают. Политпартии работают, способствуя развитию.
А у нас нет. О том и речь.
Что там работяге сами власть имущие (лидеры политорганизаций, профсоюзные чинуши) отпечатали плакат, флаг сунули в зубы и вперёд иди махай. Что у нас бы.
Но у нас эти власть имущие нифига не сделают. Для работяги, пересичного. Поэтому работяга не идёт больше и не машет. А у них делают. Поэтому там такие же обыватели (совки, по вашему) любители не футбола, а бейсбола, идут и машут. Активные. Под ТАКИМИ власть имущими. А у нас нет.
У нас активный подергается и, не получив поддержки от части можновладцив, плюнет и начнет заботится о только своей мошне. Начнет сам красть, свалит за бугор, увалится на диван, уволится из ЗСУ, и т.д. Потому что нет заинтересованной в нем части можновладцив. Вам на это Маруся Зверобий прямым в лоб...
А вы сказки про активность населения в таких условиях. Потому что вам хочетсо.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 18:56, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д. Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.
Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
С момента первого "апокалисписа" прошло 15 лет , и мы пережили 2 крупных кризиса - 2008 и 2014 . Если первый был общемировым , то второй бил именно по Украине . Оккупация крыма , донбасса. Следующие за этим события будут куда трагичнее. Увы . На сегодня если ты говоришь нечто неприятное , где будущее не так очевидно , не важно насколько это соотвествует фактам , то ты тут же становишься врагом , а враги у нас все в РФ . Люди уверовали в некий правильный путь не имея возможности ни его осмыслить , не задуматься . Фанатичная вера ошпаренного котенка . Самое интересное - те кто руководствуются эмоциональностью , не важно в чью пользу высказываются они угрозы не представляют . Если вы считаете что Украина идет тернистым но правильным путем , вам стоит на этом и закрыть этот пост . Хотите взглянуть шире - читайте , но я не настаивал .
Я всегда говорил что экономика натуральна . Экономика не может существовать как сферический конь в кубе , экономика это термин прямо привязан к деятельности человека . И от него зависит ее качество . Кроме того что экономика служит для обеспечения потребностей человека , он эти потрености и создает . В принципе как таковых денег не существует , нет людей готовых признавать те или иные бумажки и вы можете топить ими камин . В экономике важен обмен трудом и отношения между людьми . Качество этого труда , оценка что дорого что дешево в зависимости от потребностей . В этом и зарыта главная для Украины печалька и это главный фактор который будет влиять на будущее Украины как страны и увы этого будущего нет, идет зачистка под ноль . Почитайте нужные цифры , дальше будут выводы .
В 2019 году в Украине родилось 310 тыс новорожденых . В 2020 прогнозное значение 280 тыс ( еще минус 10% ) . В первый класс в Украине в 2019 году пошло 433 тыс детей . Всем этим детям по 6 лет . Т.е. за 6 лет мы имеем сокращение новорожденных с 433 до 310 тыс . или 28,4% . 2020 пока нет цифр по рожденным , но 428 -> 280 прогнозное значение . 34.6% . Это результат токсичной политики , но об этом потом . Это то как возведенная в ранг государственной политики токсичность вляет на рождаемость .
Что со смертностью ? Стабильное превышение смертности над рождаемостью на 250 тыс населения . За год вымирает два никополя , или один херсон . Полностью , под ноль . В 2020 году будет или 260 или 270 тыс . В третьем квартале есть всплеск связанный с короновирусом . Данных 4го еще нет .
Кроме рождаемости и смертности есть старение населения . Почему новорожденные не рождаются ? Да некому их рожать . Значительная часть населения у нас пенсионного возраста . Количество трудоспособного населения, вовлеченные в экономику Украины ( цифры разнятся ) выглядит как 13 млн , и 13 млн пенсионеров . 4 млн школьников . ВСЕ . И это все надо уточнять , ибо это непопулярно обсуждать . На сегодня мы имеем среди трудоспособного населения тех кто может рожать и тех кто не может . И тех кто может меньше чем тех кто не может . Т.е. из категорий - дети , способные рожать , неспособные рожать, пенсионеры . Первой и второй категории людей очень мало , основу составляет вторая и третья категория .
Сколько населения есть ? Официальная цифра на 1 ноября 2020 - 41.6 млн . Дубилет провел "перепись" и насчитал 41.6 - хх = 37 млн человек без оккупированных территорий . В его смысле все украинцы как и прежде живут в Украине , никто из них давно не обладает паспортом другой страны . Интересная такая история . Правда в том что от 41.6 млн надо отнимать до 5 млн на оккупированых территориях , из которых до 1 млн переселились в РФ и не уведомили Украину об этом . И еще до 9 млн ( разные оценки ) - постоянно проживает за границей . Я думаю понятно что если у человека есть нормальная работа , нормальная среда вокруг , квартира в кредит, паспорт/вид на жительство - то он уже живет там и сюда не будет возвращаться . Реальная цифра населения Украины не более 30 млн человек из которых 40% - пенсионеры . А еще 40% не способны уже родить .
К чему это все приведет ?
Ну во первых , 310/280 тыс новорожденных - это приговор . Средняя продолжительность жизни в Украине 61.7 года . Есть другая цифра - 72 , но первая цифра реальная , вторая от старости без болезней и т.д. Раз мы оцениваем новорожденных , то их средний возраст будет 61.7 до смерти , или 61.7 * 310 тыс = 19.1 млн . До 30% этих людей мигрируют . Население Украины будет 15 млн человек . И это произойдет уже через 30 лет после массового отмирания людей пожилого возраста , включая тех кто сегодня работоспособен , и они родят меньше детей по тому же самому нисходящему тренду .
15 млн населения - это ПРИГОВОР . И этот приговор уже не исправить это как рак . Ты им болен , можешь знать , можешь не знать , но ты умрешь . Это то что уже произошло в прошлом и это нельзя исправить, можно только наблюдать . Откройте карту самого крупного европейского государства - да да , по территории это мы , и осознайте что останется население венгрии . Плотность будет ниже плинтуса . Люди будут кучковаться в крупных городах на освобожденных квартирах умерших.
Что смогло государство в нынешнем его состоянии , когда еще не 15 млн а до 30 в плане безопасности ? Покрасило советские танки , нанесла вместо звезд на самолеты герб , пилотам купили gps навигаторы которые они передавали друг другу . Но это ВСЕ . Мы не купили ни одного танка , самолета , вертолета или корабля . НИ ОДНОГО . У нас типа война . А вся эта техника морально устаревает , она изготовлена в СССР . Т-64 называется так потому что это 64й год . Или 57 лет назад . Осознайте это . Самолеты у нас за 30 лет . И это советские самолеты . Если будет война нам прийдется воевать против более современной российской техники . Средние поставки в армию ежегодно до 60 самолетов . Для подготовки пилота аса нужно 1500 часов налета . Это половина ресурса истребителя . Чтоб нам просто переподготовить качественно пилотов надо сносить все наши самолеты в ноль . И взять их неоткуда . Это кроме стоимости . Но развитие военной техники не стоит на месте , это явно показала война в армении . Скоро произойдет смена всего технологического уклада , компьютеры будут придумывать новую технику , и будут командовать ей на поле боя . Мы ее не потянем . Война в Армении показала что запад считает эту зону зоной россии и не вмешивался. С военной точки зрения мы обречены . К сожалению результаты 15 млн человек будут еще хуже . Для тех кто мыслит категориями индейцев "1-2-3-много" , типа выпустили 4 катера с экипажем в 5 человек . Просто представьте возможности противника . Пытайтесь вернуться с адекватности , сколько сделано и сколько нужно .
Далее , второе следствие , через 15 лет не будет пенсий у сегодняшних работников . Да да , взносы вносить бессмысленно , ибо система солидарная и зависит от взносов следующего поколения которого нет . За кого проголосуют пенсионеры лишенные пенсий ? Нужно просто умереть . Просто с голода . За любого кто что-то пообещает фантастическое и реализуемое . Кто будет дедом морозом догадайтсь сами .
Третье последствие , этим 15 млн надо будет нести расходы на всю инфраструктуру , дороги , города , сектор безопасности и т.д. Насколько они будут мотивированы отдавать много , а получать разруху ?
Четвертое, ну во первых когда идет зачистка сфера медицины не нужна . Ну и будет понижаться уровень образования - надо быстрее рабочую силу вводить в оборот . И уехавшие составляли лучшую часть общества самую мотивированную и образованную , на которую есть спрос, оставшиеся теряют ориентиры, маркеры .
Есть мелкие последствия , вторичные , когда квартир будет много - недвижимость не будет иметь ценности - не инвестируйте , точно так же инвестиции в украинские предприятия бессмысленны , они будут лишены сотрудников , и будут закрываться . Темпы деиндустриализации за последние 10 лет - минус 30% . Смешно сказать но промпроизводство росло только при януковиче .
Если вы в любом виде привязываетесь к экономике Украины - вы потеряете свои сбережения . Самый разумный ход конечно эммиграция - но вы должны понимать что вас там никто не ждет .
Политические исходы
Вариант 1. Оккупация Украины , наиболее реальный , это может быть через форму прямого вторжения , или вероятнее через тех кто проголосует за нужных людей из-за голода . Вариант 2. Вступление в НАТО , ЕС , завоз сюда миллионов 10-15 пакистанцев или аналогичных народностей , создание здесь производственного гетто ЕС . Вариант 3. А не будет 3го . Или / или . Слишком мало населения на столь большую территорию .
Причины . Только устраняя причины можно было 15 лет назад изменить что-то . Сегодня уже ничего . Ну не смогут женщины рожать по 5-7 детей . Это не реально . Я долго думал над этой темой . Низкие доходы ? Смотря с чем сранивать . 70 долл комбоджи где все плодятся ? Жилье ? Но по факту на улице у нас народа нет . Все остальное - в головах . И тогда я вывел простую формулу - ТОКСИЧНОСТЬ . Женщины рожают детей только там где нет токсичности , где есть видение будущего , понимание того что люди вокруг тебя не подведут . Токсичность бывает разная .
Токсичность - токсичность дискриминационная ( например требуются сотрудники до 40 лет ) - токсичность политическая ( "зеленое г***о" , "донецкое бы***" и т.д. ) - токсичность ( чемодан - вокзал - россия ) - токсчиность религиозная - УПЦ МП / УПЦ - токсичность разного выбора - РФ / ЕС - токсичность страха за детей, безопасность - выпустить на улицу - природная токсичность советского человека - токсичность государства к бизнесу , к людям .
Все это вызывает оценку человека - как я буду жить , что я дам своим детям , как я их буду обеспечивать , что делать дальше . И отсюда или не заводят детей или одного или уезжают .
Все люди которые уезжают за границу говорят одно - "здесь все по другому" , иногда шопотом перепуганным голосом. Они вдуг оказываются в нетоксчиной среде и это сильно контрастирует .
Отсюда главное преступление прошлого президента Украины - он возвел токсичность в смысл государственой политики . И цифры выше наглядно показывают как изменилась рождаемость . Это главное его преступление . Нынешний пытается отстроить дороги , но этого МАЛО . Надо что-то делать с токсичностью . Впрочем это все уже не имеет практического смысла, все надо было делать 15 лет назад . Не получится мило говорить детишкам о том что дядя играется в настольную игру , детский конструктор , и у него получается складывать кубики, иногда .
ВЫВОДЫ - Во первых , как экономика , как политическое образование , в нынешнем виде Украина не дееспособна . Или оккупация или гетто . В мегаусилия я не верю . - Во вторых , любые активы которые будут привязаны к экономике Украины будут утеряны , или в результате экономических последствий или при грабеже. - В третьих , не покупайте недвижимость или активы сейчас , если конечно это не единственное ваше жилье , они не будут стоить этого. Не вкладывайтесь в проекты с перспективой больше 10 лет . - В четвертых , с вероятностью 90% пенсии у вас не будет , даже такой мизерной . - Если нет возможностей - займитесь собой , учите иностранные языки . Пытайтесь на них общаться .
Все это исходит из банальных цифр населения . Нет населения - нет страны . Тот дерибан что пытается венгрия устраивать - из понимания что медведь умер , пора кусок шкуры себе оторвать . Хуже всего что мы не наигрались в шпагате между РФ и ЕС , не имея собственных интересов , мы еще пытаемся сесть на тройной шпагат заигрывая с турцией . Бездарно.
Как всегда распостраняйте . Убежденные верующие будут уверены что я наговариваю . Это наверное последний мой выхлоп в эту сторону , просто не имеет смысла обсуждать то что уже не исправить, надо для себя что-то менять . И копируйте . Есть высокая вероятность что будет удалено . Люди которые уверовали тысячелетиями считали что солнце вращается вокруг земли , а они в центре всего и очень эффективно защищали свою позицию простым уничтожением
Ссылку не даю поскольку там текст уже удалили.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$