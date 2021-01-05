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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6950695169526953 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 06 січ, 2021 19:05 lapay написав: detroytred написав: я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.

Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.

Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають. Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають.

1. В чём заключается поширення?

Конкретно.

И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?

Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.



2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.

Причём тут незадоволени к невинни и просрав?



3. Бугага))))))))))))

Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.

Я указую на другое.



Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.

Сами. Взрослые.

Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.

Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.



З.ы. ответьте: вы троллите?

Какая власна думка?

Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною. 1. В чём заключается поширення?Конкретно.И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.Причём тут незадоволени к невинни и просрав?3. Бугага))))))))))))Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.Я указую на другое.Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.Сами. Взрослые.Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.З.ы. ответьте: вы троллите?Какая власна думка?Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:

* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)

И что можно сказать о вас?)))

Как можно так исказить-то?)))

Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)И что можно сказать о вас?)))Как можно так исказить-то?)))Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Давайте по порядку

1 Еліти створюють Держави....

Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...

Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????

Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....



Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....



Таким чином

Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)



Питання в лоб - це будете заперечувати?

2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)

% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас

Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%

Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%

Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%

Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%

Пенсіонери_______________________________________30%___________25%

Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%



Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..

І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...

Поясніть мені

Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.

Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...

Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини

Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...

санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів

і так далі і тому подібне..

І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу

б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном



У варіанті який пропонуєте ви

- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...



То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? Давайте по порядку1 Еліти створюють Держави....Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....Таким чиномСпочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у насПолітики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%Пенсіонери_______________________________________30%___________25%Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...Поясніть меніЧому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машиниРізноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертіві так далі і тому подібне..І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіантиа - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботуб - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордономУ варіанті який пропонуєте ви- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18 budivelnik написав: detroytred написав: Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:

* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)

И что можно сказать о вас?)))

Как можно так исказить-то?)))

Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)И что можно сказать о вас?)))Как можно так исказить-то?)))Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Давайте по порядку

1 Еліти створюють Держави....

Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...

Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????

Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....



Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....



Таким чином

Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)



Питання в лоб - це будете заперечувати?

2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)

% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас

Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%

Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%

Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%

Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%

Пенсіонери_______________________________________30%___________25%

Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%



Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..

І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...

Поясніть мені

Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.

Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...

Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини

Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...

санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів

і так далі і тому подібне..

І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу

б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном



У варіанті який пропонуєте ви

- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...



То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? Давайте по порядку1 Еліти створюють Держави....Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....Таким чиномСпочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у насПолітики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%Пенсіонери_______________________________________30%___________25%Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...Поясніть меніЧому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машиниРізноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертіві так далі і тому подібне..І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіантиа - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботуб - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордономУ варіанті який пропонуєте ви- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?

1. Ответ в лоб.

Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.

СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.



Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.

Я указал -- власть имущие.



2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.

А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.

Потому что вам захотелось?)))





Я не пропоную варианта чекати.

Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.

Эт у вас пересични ждуны.

А у меня ждуны -- наши власть имущие.

Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.

Вы? Или инопланетяне?



От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...

Надежда на инопланетян что ли. 1. Ответ в лоб.Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.Я указал -- власть имущие.2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.Потому что вам захотелось?)))Я не пропоную варианта чекати.Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.Эт у вас пересични ждуны.А у меня ждуны -- наши власть имущие.Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.Вы? Или инопланетяне?От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...Надежда на инопланетян что ли. detroytred

Повідомлень: 23541 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6950695169526953 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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