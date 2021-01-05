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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6950695169526953

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:05

  lapay написав:
  detroytred написав:я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.
Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.

Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають.

1. В чём заключается поширення?
Конкретно.
И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?
Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.

2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?

3. Бугага))))))))))))
Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.

Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.

З.ы. ответьте: вы троллите?
Какая власна думка?
Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:
* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?)))
Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).
Давайте по порядку
1 Еліти створюють Держави....
Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...
Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????
Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....

Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....

Таким чином
Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)

Питання в лоб - це будете заперечувати?
2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%

Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном

У варіанті який пропонуєте ви
- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...

То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:
* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?)))
Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).
Давайте по порядку
1 Еліти створюють Держави....
Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...
Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????
Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....

Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....

Таким чином
Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)

Питання в лоб - це будете заперечувати?
2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%

Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном

У варіанті який пропонуєте ви
- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...

То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?

1. Ответ в лоб.
Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.
СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.

Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.
Я указал -- власть имущие.

2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.
А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.
Потому что вам захотелось?)))


Я не пропоную варианта чекати.
Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.
Эт у вас пересични ждуны.
А у меня ждуны -- наши власть имущие.
Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.
Вы? Или инопланетяне?

От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...
Надежда на инопланетян что ли.
detroytred
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