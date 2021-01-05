detroytred написав:
Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:
* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?)))
Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).
Давайте по порядку
1 Еліти створюють Держави....
Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...
Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????
Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....
Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....
Таким чином
Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)Питання в лоб - це будете заперечувати?
2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%
Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном
У варіанті який пропонуєте ви
- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...
То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?