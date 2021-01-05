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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6950695169526953 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 06 січ, 2021 19:05 lapay написав: detroytred написав: я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.

Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы. я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.

Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають. Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають.

1. В чём заключается поширення?

Конкретно.

И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?

Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.



2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.

Причём тут незадоволени к невинни и просрав?



3. Бугага))))))))))))

Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.

Я указую на другое.



Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.

Сами. Взрослые.

Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.

Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.



З.ы. ответьте: вы троллите?

Какая власна думка?

Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною. 1. В чём заключается поширення?Конкретно.И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.Причём тут незадоволени к невинни и просрав?3. Бугага))))))))))))Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.Я указую на другое.Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.Сами. Взрослые.Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.З.ы. ответьте: вы троллите?Какая власна думка?Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:

* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)

И что можно сказать о вас?)))

Как можно так исказить-то?)))

Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)И что можно сказать о вас?)))Как можно так исказить-то?)))Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Давайте по порядку

1 Еліти створюють Держави....

Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...

Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????

Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....



Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....



Таким чином

Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)



Питання в лоб - це будете заперечувати?

2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)

% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас

Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%

Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%

Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%

Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%

Пенсіонери_______________________________________30%___________25%

Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%



Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..

І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...

Поясніть мені

Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.

Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...

Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини

Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...

санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів

і так далі і тому подібне..

І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу

б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном



У варіанті який пропонуєте ви

- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...



То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? Давайте по порядку1 Еліти створюють Держави....Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....Таким чиномСпочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у насПолітики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%Пенсіонери_______________________________________30%___________25%Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...Поясніть меніЧому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машиниРізноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертіві так далі і тому подібне..І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіантиа - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботуб - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордономУ варіанті який пропонуєте ви- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18 budivelnik написав: detroytred написав: Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:

* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)

И что можно сказать о вас?)))

Как можно так исказить-то?)))

Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)И что можно сказать о вас?)))Как можно так исказить-то?)))Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются). Давайте по порядку

1 Еліти створюють Держави....

Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...

Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????

Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....



Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....



Таким чином

Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)



Питання в лоб - це будете заперечувати?

2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)

% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас

Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%

Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%

Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%

Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%

Пенсіонери_______________________________________30%___________25%

Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%



Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..

І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...

Поясніть мені

Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.

Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...

Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини

Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...

санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів

і так далі і тому подібне..

І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу

б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном



У варіанті який пропонуєте ви

- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...



То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку? Давайте по порядку1 Еліти створюють Держави....Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....Таким чиномСпочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у насПолітики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%Пенсіонери_______________________________________30%___________25%Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...Поясніть меніЧому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машиниРізноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертіві так далі і тому подібне..І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіантиа - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботуб - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордономУ варіанті який пропонуєте ви- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?

1. Ответ в лоб.

Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.

СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.



Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.

Я указал -- власть имущие.



2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.

А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.

Потому что вам захотелось?)))





Я не пропоную варианта чекати.

Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.

Эт у вас пересични ждуны.

А у меня ждуны -- наши власть имущие.

Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.

Вы? Или инопланетяне?



От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...

Надежда на инопланетян что ли. 1. Ответ в лоб.Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.Я указал -- власть имущие.2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.Потому что вам захотелось?)))Я не пропоную варианта чекати.Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.Эт у вас пересични ждуны.А у меня ждуны -- наши власть имущие.Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.Вы? Или инопланетяне?От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...Надежда на инопланетян что ли. detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:40 Будивельник

Это писал один и тот же форумчанин:

1. 2012 год.

* Згоден що продуктивність праці - це основа , а заробітна плата - похідна , але випереджаючим ростом зарплати можна стимулювати продуктивність ( хоча б для деякої частини більш свідомішого суспільства ) , а от закликами а-ля - спочатку працюйте , а вже потім ми подумаємо чи варто підняти доходи , продуктивність праці підняти не можливо , бо в голові переважної частини суспільства досвід останніх 90 років розвитку держави.*



2. 2021 год.

* І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу*



Раньше вы были ближе к реальности, а теперь утопические хотелки.



Можновладци должны работать с тем, кто есть...

А не аля дворник-метельщик сам!!! с чего-то захочет и главное сможет перейти в категорию управлять мусороуборочной машиной.



У нас, смотрю, совковым теткам и мужикам ЖЭКовским дали минтрактора, ветродувы мусора, бензокосилки, миниагрегаты ... работают на ура. так они даже дизайн клуб освоили, украшают по фен-шую))

Запросто.

Но керманычи ЖЭКа организовали, дали, научили, заплатили.

Керманычи...

А не ждали, пока эти тетки-муж ки сами освоят, захотят и начнут вымагати, начитавшись вас и проникнув доверием от ваших открытых данных с досягненнями.



З.ы.

И ещё цитата десятилетней давности:

* 1 Жодним чином не предував на істину в останній інстанції

2 Завжди з увагою відносився до альтернативної думки - саме для цього форум і існує.*

)))))))))))))))))))))))))))))))) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 21:02, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 19:54 Re: Політичні дискусії detroytred написав: 2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.

Причём тут незадоволени к невинни и просрав? 2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.Причём тут незадоволени к невинни и просрав?

Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.

Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають. detroytred написав: Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.

Я указую на другое.



Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.

Сами. Взрослые.

Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.

Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников. Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.Я указую на другое.Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.Сами. Взрослые.Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.

Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.

Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...

Не лошаки, а лошари. І хто їм винен? Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...Не лошаки, а лошари. І хто їм винен? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11451 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:00 vitaliian, В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.

Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)

Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"



А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошли

Кстати, кризисы тоже идут как под копирку.

Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошлиКстати, кризисы тоже идут как под копирку.Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13740 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7509 раз. Подякували: 3602 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:15 lapay написав: detroytred написав: 2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.

Причём тут незадоволени к невинни и просрав? 2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.Причём тут незадоволени к невинни и просрав?

Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.

Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають. detroytred написав: Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.

Я указую на другое.



Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.

Сами. Взрослые.

Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.

Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников. Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.Я указую на другое.Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.Сами. Взрослые.Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.

Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.

Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...

Не лошаки, а лошари. І хто їм винен? Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?

Так де поширення-то мною?!!!!!



1. Вы прикалываетесь?

ЗЕ выбрали не тому, що уверовали, что он лучше По и папередыникив, а чтобы пнуть всех папередыникив и По в их лице. Пнуть элиты. Так называемый запрос на новых лиц.

Пусть и получился корявый.

Ведь мошенники-то за столом играют с пересичными. Подсунули такого же, но нового))



Народ видит, что выбор из предложенных ему лиц ничего не меняет.

И?

Валит, сам ворует, бухает, лежит на диване.

В точности по будивельнику - сам заботится о своем благополучии.



Сказки о том, что он народ сам одумается)), саморганизуется, сам создаст условия для развития, и т.д. -- это утопия похлеще комми.

У тех хоть под руководством партии)))

А у вас всё сам)))



В то время как в успешных странах отцы-основатели, бальцеровичи, ли куани выполняют свою функцию...



И -- у вас в логике в выводе кони были незадоволені!!!



2. Причём тут заборона популизма?

К тому же официальная.

Речь о забороне так халатно выполнять свои обязанности можновладцями. Неофициальной. И официальной.

Схалтурил ... сам увольняется. Или уволят.



Да у меня мнение складывается, что это только вы и Ко верите, что народ верит в коммунизм, который сразу настанет, как только он выберет...



Народ может верить хоть в Санта Клауса. Речь о том, как можновладци используют это, а также такой инструмент, как государство, и ресурсы общества, для развития.



Жертва - лошара.

Браво!!!

Это точная позиция мошенника. Бандита.

Вот только зачем поддерживать подобных?

Уж никак к развитию оное не ведёт.



В Успешных обществах стараются создать возможности для реализации (выхлопа) даже от самого слабого. В том числе лошары.

Потому что это выгодно всему обществу.

А не только дерущему с лоха мошеннику. Так де поширення-то мною?!!!!!1. Вы прикалываетесь?ЗЕ выбрали не тому, що уверовали, что он лучше По и папередыникив, а чтобы пнуть всех папередыникив и По в их лице. Пнуть элиты. Так называемый запрос на новых лиц.Пусть и получился корявый.Ведь мошенники-то за столом играют с пересичными. Подсунули такого же, но нового))Народ видит, что выбор из предложенных ему лиц ничего не меняет.И?Валит, сам ворует, бухает, лежит на диване.В точности по будивельнику - сам заботится о своем благополучии.Сказки о том, что он народ сам одумается)), саморганизуется, сам создаст условия для развития, и т.д. -- это утопия похлеще комми.У тех хоть под руководством партии)))А у вас всё сам)))В то время как в успешных странах отцы-основатели, бальцеровичи, ли куани выполняют свою функцию...И -- у вас в логике в выводе кони были незадоволені!!!2. Причём тут заборона популизма?К тому же официальная.Речь о забороне так халатно выполнять свои обязанности можновладцями. Неофициальной. И официальной.Схалтурил ... сам увольняется. Или уволят.Да у меня мнение складывается, что это только вы и Ко верите, что народ верит в коммунизм, который сразу настанет, как только он выберет...Народ может верить хоть в Санта Клауса. Речь о том, как можновладци используют это, а также такой инструмент, как государство, и ресурсы общества, для развития.Жертва - лошара.Браво!!!Это точная позиция мошенника. Бандита.Вот только зачем поддерживать подобных?Уж никак к развитию оное не ведёт.В Успешных обществах стараются создать возможности для реализации (выхлопа) даже от самого слабого. В том числе лошары.Потому что это выгодно всему обществу.А не только дерущему с лоха мошеннику. detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:49 Re: Політичні дискусії Добрый Вечер !





Всех с Рождеством !

Всем Доброго начала новых дел !

Удачи и Здоровья .

С Уважением ,семинарист Холява . Востаннє редагувалось холява в Сер 06 січ, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз. холява 2 Повідомлень: 3111 З нами з: 27.09.12 Подякував: 2900 раз. Подякували: 2923 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:50 Вкладчик1234 написав: vitaliian, В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.

Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)

Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"



А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошли

Кстати, кризисы тоже идут как под копирку.

Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошлиКстати, кризисы тоже идут как под копирку.Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё

+1000500



Настоящих "большевиков", слава Богу, с востока ещё не было.

Вот если ещё в рашке произойдет революция и к власти придут типа гиркина (настоящие рашкованы, абсолютно!!! не считающиеся с партнёрами Запада, в отличие от пу), тогда повторится поход на Киев и настоящее собирание земель.



Наши шапкозакидатели почему-то уверовали только в развал рашки. Типа совка. В то время как рашка уже натуральная дико капиталистическая страна. У которой империалистические замашки являются необходимой потребностью и средством выживания. Расширяться и воевать... +1000500Настоящих "большевиков", слава Богу, с востока ещё не было.Вот если ещё в рашке произойдет революция и к власти придут типа гиркина (настоящие рашкованы, абсолютно!!! не считающиеся с партнёрами Запада, в отличие от пу), тогда повторится поход на Киев и настоящее собирание земель.Наши шапкозакидатели почему-то уверовали только в развал рашки. Типа совка. В то время как рашка уже натуральная дико капиталистическая страна. У которой империалистические замашки являются необходимой потребностью и средством выживания. Расширяться и воевать... detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 20:57 холява написав: Добрый Вечер !





Всех с Рождеством !

Всем Доброго начала новых дел !

Удачи и Здоровья .

С Уважением ,семинарист Холява . Добрый Вечер !Всех с Рождеством !Всем Доброго начала новых дел !Удачи и Здоровья .С Уважением ,семинарист Холява .

Взаимно!



Жаль нет *+*.

Было б кратко и змістовно. Взаимно!Жаль нет *+*.Было б кратко и змістовно. detroytred

Повідомлень: 23545 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6950695169526953 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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