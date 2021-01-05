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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:05
lapay написав: detroytred написав:
я не хочу чего-то от населения, не несу ему мысли, не занимаюсь поширення своих думок (пропагандой), мне не нужно доверие читачив, и т.д.
Я тут лишь обсуждаю затронутые вопросы.
Ви тут активно пошірююте власну думку, що коні не винні, а Порох сам все просрав, хоч історія незалежної України доводить протилежне - які б не були правителі - праві, ліві, слабкі чи сильні - коні все одно незадоволені своїм вершником, якого, доречі, вони самі і обирають.
1. В чём заключается поширення?
Конкретно.
И как я могу поширювати, не имея доверия, будучи полным анонимом?
Я выказав думку и аргументирую оную, когда меня опроверают.
2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?
3. Бугага))))))))))))
Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.
Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.
З.ы. ответьте: вы троллите?
Какая власна думка?
Теория ответственности элит стара, как мир. Расписана и обоснована не мною.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 06 січ, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:06
detroytred написав:
Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:
* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?)))
Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).
Давайте по порядку
1 Еліти створюють Держави....
Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...
Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????
Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....
Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....
Таким чином
Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)Питання в лоб - це будете заперечувати?
2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%
Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном
У варіанті який пропонуєте ви
- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...
То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18
budivelnik написав: detroytred написав:
Вот смотрите, вы приписали мне такую глупость:
* Наш опонент вважає що спочатку зявляється політична організація,яка створює умови появи тих ,хто підтримує політично/економічні цілі цієї організації( дослівно ...* (С)
И что можно сказать о вас?)))
Как можно так исказить-то?)))
Я говорил, что ті (то есть люди пересичные есть, со своими целями - политическими, экономическими, а не потом появляются).
Давайте по порядку
1 Еліти створюють Держави....
Беремо Францію часів Людовіка....і Францію часів Бонопарта..а потім Францію Робеспєра...
Це королі самодержавної Франції створили Республіку Франція????
Чи все таки буржуазія Франції змусила перетворити самодержавну Францію в Буржуазну Республіку....
Так само з Англією часів вівчарства з Англією часів мануфактур....
Таким чином
Спочатку з попереднього устрою який керують попередні еліти -виходить новий прошарок людей,які мають свої політично/економічні інтереси... і тільки після цього цей прошарок створює політичні еліти.які захищають(допомагають розвиватись цьому прошарку)Питання в лоб - це будете заперечувати?
2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)__________30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%
Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном
У варіанті який пропонуєте ви
- чекати поки еліти почнуть менше дбати про групи які мають поличну підтримку і більше про люмпенів - ці люмпени( і їх нащадки) ризикують померти в класі люмпенів+затормозять розвиток України...
То як, погоджуєтесь що мінімальне прокачування своїх кваліфікаційних можливостей.для простого пересічного дасть змогу швидше отримати результат , ніж ждунам дочекатись поки еліти змінять свою думку?
1. Ответ в лоб.
Пока у этого прошарка не появятся либо свои власть имущие или заинтересованные в этом прошарка власть имущие, то НИКТО НИЧЕГО НЕ СТВОРЮЕ.
СТВОРЮЕ и начинают именно появившиеся или заинтересованные часть старых власть имущих.
Речь была о том, кто СТВОРЮЕ.
Я указал -- власть имущие.
2. Так я вам и объясняю кто должен способствовать, создавать условия для этого перемещения людей из одних каст в другие.
А у вас они сами захотели и переместились. В тех же самых условиях, в которых находились и находятся.
Потому что вам захотелось?)))
Я не пропоную варианта чекати.
Никто и так не чекаэ, а увольняется, сваливает за бугор, начинает сам воровать, заботясь сам прежде всего о самом себе, начинает бухать и т.д.
Эт у вас пересични ждуны.
А у меня ждуны -- наши власть имущие.
Чего-то ждут. Что кто-то за них их функции выполнит в обществе.
Вы? Или инопланетяне?
От ваших писулек (сорри, поширення пропаганде думок с максимальной довирою до - навить от своего противоположного мнения читачи отказываются)))) точно толку нет...
Надежда на инопланетян что ли.
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detroytred
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:40
Будивельник
Это писал один и тот же форумчанин:
1. 2012 год.
* Згоден що продуктивність праці - це основа , а заробітна плата - похідна , але випереджаючим ростом зарплати можна стимулювати продуктивність ( хоча б для деякої частини більш свідомішого суспільства ) , а от закликами а-ля - спочатку працюйте , а вже потім ми подумаємо чи варто підняти доходи , продуктивність праці підняти не можливо , бо в голові переважної частини суспільства досвід останніх 90 років розвитку держави.*
2. 2021 год.
* І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу*
Раньше вы были ближе к реальности, а теперь утопические хотелки.
Можновладци должны работать с тем, кто есть...
А не аля дворник-метельщик сам!!! с чего-то захочет и главное сможет перейти в категорию управлять мусороуборочной машиной.
У нас, смотрю, совковым теткам и мужикам ЖЭКовским дали минтрактора, ветродувы мусора, бензокосилки, миниагрегаты ... работают на ура. так они даже дизайн клуб освоили, украшают по фен-шую))
Запросто.
Но керманычи ЖЭКа организовали, дали, научили, заплатили.
Керманычи...
А не ждали, пока эти тетки-муж ки сами освоят, захотят и начнут вымагати, начитавшись вас и проникнув доверием от ваших открытых данных с досягненнями.
З.ы.
И ещё цитата десятилетней давности:
* 1 Жодним чином не предував на істину в останній інстанції
2 Завжди з увагою відносився до альтернативної думки - саме для цього форум і існує.*
))))))))))))))))))))))))))))))))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 06 січ, 2021 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:54
detroytred написав:
2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?
Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.
Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.
detroytred написав:
Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.
Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.
Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.
Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...
Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:00
vitaliian,
В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.
Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)
Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"
А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошли
Кстати, кризисы тоже идут как под копирку.
Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:15
lapay написав: detroytred написав:
2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?
Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.
Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.
detroytred написав:
Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.
Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.
Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.
Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...
Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?
Так де поширення-то мною?!!!!!
1. Вы прикалываетесь?
ЗЕ выбрали не тому, що уверовали, что он лучше По и папередыникив, а чтобы пнуть всех папередыникив и По в их лице. Пнуть элиты. Так называемый запрос на новых лиц.
Пусть и получился корявый.
Ведь мошенники-то за столом играют с пересичными. Подсунули такого же, но нового))
Народ видит, что выбор из предложенных ему лиц ничего не меняет.
И?
Валит, сам ворует, бухает, лежит на диване.
В точности по будивельнику - сам заботится о своем благополучии.
Сказки о том, что он народ сам одумается)), саморганизуется, сам создаст условия для развития, и т.д. -- это утопия похлеще комми.
У тех хоть под руководством партии)))
А у вас всё сам)))
В то время как в успешных странах отцы-основатели, бальцеровичи, ли куани выполняют свою функцию...
И -- у вас в логике в выводе кони были незадоволені!!!
2. Причём тут заборона популизма?
К тому же официальная.
Речь о забороне так халатно выполнять свои обязанности можновладцями. Неофициальной. И официальной.
Схалтурил ... сам увольняется. Или уволят.
Да у меня мнение складывается, что это только вы и Ко верите, что народ верит в коммунизм, который сразу настанет, как только он выберет...
Народ может верить хоть в Санта Клауса. Речь о том, как можновладци используют это, а также такой инструмент, как государство, и ресурсы общества, для развития.
Жертва - лошара.
Браво!!!
Это точная позиция мошенника. Бандита.
Вот только зачем поддерживать подобных?
Уж никак к развитию оное не ведёт.
В Успешных обществах стараются создать возможности для реализации (выхлопа) даже от самого слабого. В том числе лошары.
Потому что это выгодно всему обществу.
А не только дерущему с лоха мошеннику.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:49
Добрый Вечер !
Всех с Рождеством !
Всем Доброго начала новых дел !
Удачи и Здоровья .
С Уважением ,семинарист Холява .
Востаннє редагувалось холява
в Сер 06 січ, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:50
Вкладчик1234 написав:vitaliian,
В Украине нет "украинских" или "проукраинских" правителей.
Есть ставленники метрополий, или вассалы, одобренные ими. Потому им нет дела до развития этих территорий, или мнения "коренного населения". Они обеспечивают "движение в нужном направлении", и запланированные "показатели доходности", в обмен на свою долю, и гарантию безопасности от метрополии. (соотв. - Витя - вассал рф, петя - вассал дем.партии сша)
Страны бывшего СНГ - это что-то типа "новой Африки"
А события развиваются практически точно совпадая с событиями прошлого века. Аналоги революций начала прошлого века уже произошли
Кстати, кризисы тоже идут как под копирку.
Дальше по идее будет ещё больший кризис, голод, война. "Большевики" с востока уже пытались зайти, может будут пробовать ещё
+1000500
Настоящих "большевиков", слава Богу, с востока ещё не было.
Вот если ещё в рашке произойдет революция и к власти придут типа гиркина (настоящие рашкованы, абсолютно!!! не считающиеся с партнёрами Запада, в отличие от пу), тогда повторится поход на Киев и настоящее собирание земель.
Наши шапкозакидатели почему-то уверовали только в развал рашки. Типа совка. В то время как рашка уже натуральная дико капиталистическая страна. У которой империалистические замашки являются необходимой потребностью и средством выживания. Расширяться и воевать...
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:57
холява написав:
Добрый Вечер !
Всех с Рождеством !
Всем Доброго начала новых дел !
Удачи и Здоровья .
С Уважением ,семинарист Холява .
Взаимно!
Жаль нет *+*.
Было б кратко и змістовно.
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