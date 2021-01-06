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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6951695269536954

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:57

  detroytred написав:
  холява написав:Добрый Вечер !


Всех с Рождеством !
Всем Доброго начала новых дел !
Удачи и Здоровья .
С Уважением ,семинарист Холява .

Взаимно!

Жаль нет *+*.
Было б кратко и змістовно.

Присоединяюсь к поздравлениям )

.
.
пс. открытки с сша
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Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:05

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Присоединяюсь к поздравлениям )

пс. открытки с сша

На Иешуу они уповали
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:10

  detroytred написав:Можете начать с простейшего:
https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/
Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:25

"Демократы" будут свозить "антимайдан"?
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:30

  lapay написав:
  detroytred написав:2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?

Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.
Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.

Я це вже писав разів десять!!! Нажаль до таких як detroytred не доходять такі прості речі.
А може для пересічних це не прості речі :? :? Ну по крайній мірі хай перечитають з 5 разів, може дійде.

  lapay написав:
  detroytred написав:Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.

Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.

Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.
Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...
Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?

Також вірно.
Роблять з України якусь унікальну країну. :D :D :D Нічого унікального в обіцянках політиків немає.
andrijk777
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