Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А який зміст це читати? Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати. То який зміст це читати? Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає. Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.
detroytred написав:2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени. Причём тут незадоволени к невинни и просрав?
Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять. Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.
Я це вже писав разів десять!!! Нажаль до таких як detroytred не доходять такі прості речі. А може для пересічних це не прості речі Ну по крайній мірі хай перечитають з 5 разів, може дійде.
lapay написав:
detroytred написав:Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают. Я указую на другое.
Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают. Сами. Взрослые. Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают. Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.
Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу. Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки... Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?
Також вірно. Роблять з України якусь унікальну країну. Нічого унікального в обіцянках політиків немає.