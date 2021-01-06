Присоединяюсь к поздравлениям )
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пс. открытки с сша
кратко
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:57
Присоединяюсь к поздравлениям )
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пс. открытки с сша
кратко
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:05
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:10
А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:30
Я це вже писав разів десять!!! Нажаль до таких як detroytred не доходять такі прості речі.
А може для пересічних це не прості речі Ну по крайній мірі хай перечитають з 5 разів, може дійде.
Також вірно.
Роблять з України якусь унікальну країну. Нічого унікального в обіцянках політиків немає.
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:42
Re: Політичні дискусії
Те що Ви обрізали цитату - говорить про те що самі бачили де маніпулююєте...
1 Для Вас підвищення продуктивності
і
підвищення кваліфікації - тотожні поняття?
Якщо так - мені вас навіть не шкода.
Ви тоді профан в економіці
Якщо ж ні - то якого милого порівнюєте це ще й обрізаючи контекст?
2 Тому
Ті для кого писав або маніпулятор , а бо профан - пояснюю де він пробував прикидатись дурником.
Якщо працівник підвищує свою кваліфікацію - він ще не працює , він на вході починає вимагати достойної оплати за кваліфіковану роботу..
Тобто
Якщо Ви вмієте тільки випити чекушку в 4-00 ранку і підмітати мітлою до 9-00...чи можете Ви вимагати якихось додаткових оплат від працедавця?
А якщо ,крім підмітати Ви вмієте ще й керувати сміттєприбиральною машиною - чи погодитись Ви на мінімалку з обовязком працювати на сміттєприбиральній?
А якщо при цьому у Вас запрошення на 500-1000+євро з Польщі/Словаччини/Італії/Іспанії...
3 Що станеться, коли кількість кваліфікованих збільшиться за рахунок не кваліфікованих?
Правильно , зменшиться пропозиція на виконання не кваліфікованої праці...але її ж все одно хтось повинен буде виконувати..от і вийде, працедавці самостійно піднімуть рівень оплати люмпенів..
А що станеться,якщо люмпен який з четвертої заливається чекушкою - з зарплатою того в кого власний рівень кваліфікації вищий?
4 А тепер ще раз зверніть увагу на табличку
Сині+білі+бізнесмени+політики в розвинутиз країнах становлять 62%
Значить пенсіонери в розвинутих країнах які пішли на пенсію з вищеозначених категорій - приблизно 19% (30*62%=18,6% в абсолютному виборі
Таким чином відносно багатих ,які мають свої представництва в політичній системі Держави 62+19=81%
Люмпенізованих - максимум 19%
Ясно , що жоден адекватний політик ,який вирішить представляти інтереси люмпенів і займатись голим популізмом - три рази подумає
Якщо він заявить 19% від загальної кількості виборців що забере частину доходів у 81% від загальної кількості виборців - то вибори він програє, навіть в тому випадку коли за нього проголосують всі люмпени...
А тепер гляньте як в нас
Відносно багатих - 38%
Пенсіонерів(які вийшли з відносно багатих) 25%*38%=9,5%
Таким чином
38+10=48% відносно багатих
і 52% люмпенів
Ясно , що популізм у нас процвітає, бо дурні і бідні проголосують за найбільшого популіста, і навіть у випадкуколи за цього популіста не проголосують багаті - він все одно виграє будь-які вибори.
Таким чином
Поки наші люмпени,дивлячись на синіх комірців, не вирішать що їм особисто вигідніше витягувати свою кваліфікацію до рівня синіх комірців - до того часу будуть
а - перемагати зеленські
б - ідеї які просувають дейтройти будуть популярними
в - дейтройтам завжди можна буде когось звинувачувати, бо більшість буде жити погано і в цьому погано ,дейтройти будуть шукавти винних серед тих за кого голосували люмпени....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:43
Re: Політичні дискусії
Я тут ще до виборів писав, що Трамп може не визнати результати виборів і влаштувати Майдан. Бо там немає чіткої процедури передачі влади. Виборщики взагалі не мають ніякої відповідальності, крім моральної.
Звісно, що трампівській путч нічим не закінчиться, і Байден стане президентом. Просто американці стали на крок далі від світового лідера, коли вибрали Трампа. Якщо вже цей путч їх нічому не навчить, то стануть на два крока далі.
Їм треба змінювати їх динозаврівську систему голосування за президента, і ввести чіткі критерії ідентифікації виборця.
Зараз люди стали набагато тупіші, ніж двадцять років назад, раз вірять ковідідіотам і Трампу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 06 січ, 2021 22:59
Так вы похоже даже и не открыли.
Раз указываете на голую философию))
Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.
Прикольно.
У вас тоже цели?)))
Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.
Тут что одни пропагандисты пособирались...?
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:02
Re: Політичні дискусії
Ви про себе?
1 Ви погоджуєтесь що в розвинутих країнах приблизно 80% тих кому від популізму буде тільки гірше і 20% тих кому від популізму може бути тимчасово краще
в той час коли у нас
48% буде гірше проти 52% тих хто думає що їм буде краще
бо
одне діло забрати по 1 долару у 80% і віддати по 4 -20%
а зовсім інше
спробувати забрати у 48% і роздати 52%
для того щоб в другої категорії стало краще - перша категорія,зупинить створення благ і мімікрує під других(навіщо працювати - якщо люмпени все одно заберуть)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09
Почему БЛМ и "республики" - по мнению "демократов" - это ок.
А мирные протесты без погромов и грабежей в Капитолии - это плохо?
Biden's Laptop Matters
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