Додано: Сер 06 січ, 2021 22:42

detroytred написав: Будивельник

Это писал один и тот же форумчанин:

1. 2012 год.

* budivelnik написав: Згоден що продуктивність праці - це основа , а заробітна плата - похідна , але випереджаючим ростом зарплати можна стимулювати продуктивність ( хоча б для деякої частини більш свідомішого суспільства ) , а от закликами а-ля - спочатку працюйте , а вже потім ми подумаємо чи варто підняти доходи , продуктивність праці підняти не можливо , бо в голові переважної частини суспільства досвід останніх 90 років розвитку держави. Згоден що продуктивність праці - це основа , а заробітна плата - похідна , але випереджаючим ростом зарплати можна стимулювати продуктивність ( хоча б для деякої частини більш свідомішого суспільства ) , а от закликами а-ля - спочатку працюйте , а вже потім ми подумаємо чи варто підняти доходи , продуктивність праці підняти не можливо , бо в голові переважної частини суспільства досвід останніх 90 років розвитку держави. *



2. 2021 год.

budivelnik написав: 2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)

% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас

Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%

Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%

Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%

Сині комірці( висококваліфіковані працівники)____30%___________20%

Пенсіонери_______________________________________30%___________25%

Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%



Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..

І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...

Поясніть мені

Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.

Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...

Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини

Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...

санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів

і так далі і тому подібне..

І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти

а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу

б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном 2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у насПолітики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%Сині комірці( висококваліфіковані працівники)____30%___________20%Пенсіонери_______________________________________30%___________25%Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...Поясніть меніЧому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машиниРізноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертіві так далі і тому подібне..І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіантиа - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботуб - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном Раньше вы были ближе к реальности, а теперь утопические хотелки.



Можновладци должны работать с тем, кто есть... БудивельникЭто писал один и тот же форумчанин:1. 2012 год.2. 2021 год.Раньше вы были ближе к реальности, а теперь утопические хотелки.Можновладци должны работать с тем, кто есть...

Те що Ви обрізали цитату - говорить про те що самі бачили де маніпулююєте...1 Для Вас підвищення продуктивностіпідвищення кваліфікації - тотожні поняття?Якщо так - мені вас навіть не шкода.Ви тоді профан в економіціЯкщо ж ні - то якого милого порівнюєте це ще й обрізаючи контекст?2 ТомуТі для кого писав або маніпулятор , а бо профан - пояснюю де він пробував прикидатись дурником.Якщо працівник підвищує свою кваліфікацію - він ще не працює , він на вході починає вимагати достойної оплати за кваліфіковану роботу..ТобтоЯкщо Ви вмієте тільки випити чекушку в 4-00 ранку і підмітати мітлою до 9-00...чи можете Ви вимагати якихось додаткових оплат від працедавця?А якщо ,крім підмітати Ви вмієте ще й керувати сміттєприбиральною машиною - чи погодитись Ви на мінімалку з обовязком працювати на сміттєприбиральній?А якщо при цьому у Вас запрошення на 500-1000+євро з Польщі/Словаччини/Італії/Іспанії...3 Що станеться, коли кількість кваліфікованих збільшиться за рахунок не кваліфікованих?Правильно , зменшиться пропозиція на виконання не кваліфікованої праці...але її ж все одно хтось повинен буде виконувати..от і вийде, працедавці самостійно піднімуть рівень оплати люмпенів..А що станеться,якщо люмпен який з четвертої заливається чекушкою - з зарплатою того в кого власний рівень кваліфікації вищий?4 А тепер ще раз зверніть увагу на табличкуСині+білі+бізнесмени+політики в розвинутиз країнах становлять 62%Значить пенсіонери в розвинутих країнах які пішли на пенсію з вищеозначених категорій - приблизно 19% (30*62%=18,6% в абсолютному виборіТаким чином відносно багатих ,які мають свої представництва в політичній системі Держави 62+19=81%Люмпенізованих - максимум 19%Ясно , що жоден адекватний політик ,який вирішить представляти інтереси люмпенів і займатись голим популізмом - три рази подумаєЯкщо він заявить 19% від загальної кількості виборців що забере частину доходів у 81% від загальної кількості виборців - то вибори він програє, навіть в тому випадку коли за нього проголосують всі люмпени...А тепер гляньте як в насВідносно багатих - 38%Пенсіонерів(які вийшли з відносно багатих) 25%*38%=9,5%Таким чином38+10=48% відносно багатихі 52% люмпенівЯсно , що популізм у нас процвітає, бо дурні і бідні проголосують за найбільшого популіста, і навіть у випадкуколи за цього популіста не проголосують багаті - він все одно виграє будь-які вибори.Таким чиномПоки наші люмпени,дивлячись на синіх комірців, не вирішать що їм особисто вигідніше витягувати свою кваліфікацію до рівня синіх комірців - до того часу будутьа - перемагати зеленськіб - ідеї які просувають дейтройти будуть популярнимив - дейтройтам завжди можна буде когось звинувачувати, бо більшість буде жити погано і в цьому погано ,дейтройти будуть шукавти винних серед тих за кого голосували люмпени....