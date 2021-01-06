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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 69526953695469556956>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:57

  detroytred написав:
  холява написав:Добрый Вечер !


Всех с Рождеством !
Всем Доброго начала новых дел !
Удачи и Здоровья .
С Уважением ,семинарист Холява .

Взаимно!

Жаль нет *+*.
Было б кратко и змістовно.

Присоединяюсь к поздравлениям )

.
.
пс. открытки с сша
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Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:05

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Присоединяюсь к поздравлениям )

пс. открытки с сша

На Иешуу они уповали
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:10

  detroytred написав:Можете начать с простейшего:
https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/
Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:25

"Демократы" будут свозить "антимайдан"?
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:30

  lapay написав:
  detroytred написав:2. Сами-то логику видите: кони не винни, Порох просрав, а протилежне -- кони незадоволени.
Причём тут незадоволени к невинни и просрав?

Якраз тут немає логіки. Припустимо, Порох винен по всім статтям. Тому вибрали Зелю. Пройшло два роки, і - о, диво, - Зеля теж все просрав і винен по всім статтям, як і всі попредні п'ять.
Вчений, маючи таку закономірність, зробить висновок - винні коні, які хочуть більше жерти і менше працювати, а не вершники, яких вони обирають.

Я це вже писав разів десять!!! Нажаль до таких як detroytred не доходять такі прості речі.
А може для пересічних це не прості речі :? :? Ну по крайній мірі хай перечитають з 5 разів, може дійде.

  lapay написав:
  detroytred написав:Я не отрицаю, что пересични формально сами выбирают.
Я указую на другое.

Мошенникам люди тоже сами деньги проигрывают, отдают.
Сами. Взрослые.
Но почему-то для успешного развития общества мошенничество запрещают и наказывают.
Ну или как минимум стараются оградить население от мошенников.

Ні в одній країні світу немає заборони політикам робити нереальні обіцянки. За це наступає політична відповідальність, коли їх не вибирають наступного разу.
Просто нормальні коні не вибирають таких, а наші вірять в комунізм, який настане відразу, як тільки...
Не лошаки, а лошари. І хто їм винен?

Також вірно.
Роблять з України якусь унікальну країну. :D :D :D Нічого унікального в обіцянках політиків немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Будивельник
Это писал один и тот же форумчанин:
1. 2012 год.
*
  budivelnik написав:Згоден що продуктивність праці - це основа , а заробітна плата - похідна , але випереджаючим ростом зарплати можна стимулювати продуктивність ( хоча б для деякої частини більш свідомішого суспільства ) , а от закликами а-ля - спочатку працюйте , а вже потім ми подумаємо чи варто підняти доходи , продуктивність праці підняти не можливо , бо в голові переважної частини суспільства досвід останніх 90 років розвитку держави.
*

2. 2021 год.
  budivelnik написав:2 Тепер про існуючі касти ( які при цьому відкриті для перетікання людей з однієї касти до іншої в усіх напрямках .як покращення становища так і погіршення)
% до загальної кількості населення в _______розвинутих країнах___у нас
Політики(те що ви називаєте еліта керування)___________2%__________3%
Бізнесмени (люди які володіють засобами виробництва)_10%___________5%
Білі комірці(люди які керують власністю бізнесменів)____20%___________10%
Сині комірці( висококваліфіковані працівники)____30%___________20%
Пенсіонери_______________________________________30%___________25%
Люди , продуктивність праці яких потребує дотацій_____8%___________37%

Таким чином , поки у нас Ю з останньої категорії , люди не перемістятться у більш високі - доти популізм буде процвітати..
І такі як Ви і є тим злом,який пропагандує розвиток популізму...
Поясніть мені
Чому людина з низькою кваліфікацією - не може підвищити свою робітничу кваліфікацію самостійно..з подальшим збільшенням(після підвищення кваліфікації) ймовірності покращити своє життя.
Я ж не чекаю , щоб люмпен перейшов відразу у категорію білий комірець або бізнесмен...
Нехай двірник з категорії махача мітлою вручну - перейде в категорію двірника з можливістю керуванням сміттєприбиральної машини
Різноробочий - з вантажника вручну - до вантажника з умінням керування каром чи вантажопідьомником...
санітарка - з одномовної(російської) нехай вивчить на побутовому рівні ще дві -три спільнославянських мови українську-польську і на вибір чеську чи словацьку.... - і відразу її максимальна зарплата тут в 4000 грн+конверти, може перетворитись в 500євро без конвертів
і так далі і тому подібне..
І як тільки ці сьогоднішні люмпени прокачають свою кваліфікацію до рівня синій комірець - відразу у них зявиться два варіанти
а - вимагати підвищення платні за більш кваліфіковану роботу
б - у випадку відмови працедавцем - є можливість запропонувати свої послуги за кордоном
Раньше вы были ближе к реальности, а теперь утопические хотелки.

Можновладци должны работать с тем, кто есть...
Те що Ви обрізали цитату - говорить про те що самі бачили де маніпулююєте...
1 Для Вас підвищення продуктивності
і
підвищення кваліфікації - тотожні поняття?
Якщо так - мені вас навіть не шкода.
Ви тоді профан в економіці
Якщо ж ні - то якого милого порівнюєте це ще й обрізаючи контекст?
2 Тому
Ті для кого писав або маніпулятор , а бо профан - пояснюю де він пробував прикидатись дурником.
Якщо працівник підвищує свою кваліфікацію - він ще не працює , він на вході починає вимагати достойної оплати за кваліфіковану роботу..
Тобто
Якщо Ви вмієте тільки випити чекушку в 4-00 ранку і підмітати мітлою до 9-00...чи можете Ви вимагати якихось додаткових оплат від працедавця?
А якщо ,крім підмітати Ви вмієте ще й керувати сміттєприбиральною машиною - чи погодитись Ви на мінімалку з обовязком працювати на сміттєприбиральній?
А якщо при цьому у Вас запрошення на 500-1000+євро з Польщі/Словаччини/Італії/Іспанії...
3 Що станеться, коли кількість кваліфікованих збільшиться за рахунок не кваліфікованих?
Правильно , зменшиться пропозиція на виконання не кваліфікованої праці...але її ж все одно хтось повинен буде виконувати..от і вийде, працедавці самостійно піднімуть рівень оплати люмпенів..
А що станеться,якщо люмпен який з четвертої заливається чекушкою - з зарплатою того в кого власний рівень кваліфікації вищий?
4 А тепер ще раз зверніть увагу на табличку
Сині+білі+бізнесмени+політики в розвинутиз країнах становлять 62%
Значить пенсіонери в розвинутих країнах які пішли на пенсію з вищеозначених категорій - приблизно 19% (30*62%=18,6% в абсолютному виборі
Таким чином відносно багатих ,які мають свої представництва в політичній системі Держави 62+19=81%
Люмпенізованих - максимум 19%
Ясно , що жоден адекватний політик ,який вирішить представляти інтереси люмпенів і займатись голим популізмом - три рази подумає
Якщо він заявить 19% від загальної кількості виборців що забере частину доходів у 81% від загальної кількості виборців - то вибори він програє, навіть в тому випадку коли за нього проголосують всі люмпени...

А тепер гляньте як в нас
Відносно багатих - 38%
Пенсіонерів(які вийшли з відносно багатих) 25%*38%=9,5%
Таким чином
38+10=48% відносно багатих
і 52% люмпенів
Ясно , що популізм у нас процвітає, бо дурні і бідні проголосують за найбільшого популіста, і навіть у випадкуколи за цього популіста не проголосують багаті - він все одно виграє будь-які вибори.

Таким чином
Поки наші люмпени,дивлячись на синіх комірців, не вирішать що їм особисто вигідніше витягувати свою кваліфікацію до рівня синіх комірців - до того часу будуть
а - перемагати зеленські
б - ідеї які просувають дейтройти будуть популярними
в - дейтройтам завжди можна буде когось звинувачувати, бо більшість буде жити погано і в цьому погано ,дейтройти будуть шукавти винних серед тих за кого голосували люмпени....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:43

Re: Політичні дискусії

Я тут ще до виборів писав, що Трамп може не визнати результати виборів і влаштувати Майдан. Бо там немає чіткої процедури передачі влади. Виборщики взагалі не мають ніякої відповідальності, крім моральної.
Звісно, що трампівській путч нічим не закінчиться, і Байден стане президентом. Просто американці стали на крок далі від світового лідера, коли вибрали Трампа. Якщо вже цей путч їх нічому не навчить, то стануть на два крока далі.
Їм треба змінювати їх динозаврівську систему голосування за президента, і ввести чіткі критерії ідентифікації виборця.
Зараз люди стали набагато тупіші, ніж двадцять років назад, раз вірять ковідідіотам і Трампу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:59

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Можете начать с простейшего:
https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/
Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.

Так вы похоже даже и не открыли.
Раз указываете на голую философию))
Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.

Прикольно.
У вас тоже цели?)))
Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.

Тут что одни пропагандисты пособирались...?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тут что одни пропагандисты пособирались...?
Ви про себе?
1 Ви погоджуєтесь що в розвинутих країнах приблизно 80% тих кому від популізму буде тільки гірше і 20% тих кому від популізму може бути тимчасово краще
в той час коли у нас
48% буде гірше проти 52% тих хто думає що їм буде краще
бо
одне діло забрати по 1 долару у 80% і віддати по 4 -20%
а зовсім інше
спробувати забрати у 48% і роздати 52%
для того щоб в другої категорії стало краще - перша категорія,зупинить створення благ і мімікрує під других(навіщо працювати - якщо люмпени все одно заберуть)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:09

Почему БЛМ и "республики" - по мнению "демократов" - это ок.
А мирные протесты без погромов и грабежей в Капитолии - это плохо? :)
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