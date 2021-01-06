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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6953695469556956>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:19

Будивельник
Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации).

Вы, как обычно, мимо...
Зато сколько опять навинегретили...

Цитату вторую я обрезал, потому что она вот рядом. И естественно, что речь была о квалификации в ней.
А вы с пальца или с потолка высосали целую поему о манипуляции))
Вам точно в гэбне работать...

Вы в реалии наши-то опуститесь, где профессор со знаниями хоть пяти языков и дворник-метельщик хоть космического корабля фиг що зможуть вимагати от працедавця бариги, чинуши жековской.
Потому что им пофиг...

Вам же Зверобий прямым текстом это в лоб залепила.
О том и речь, что многие рукастые, головастые тут не востребованы и бегуть за кордон.

З.ы. вы опять искажаете))
Детройты не просувають идеи.
И будивельныки не просувають идеи.
Просувають идеи другие. У которых возможности и инструменты для просування.

Но вот только будивельники сами себе вбили в башку и считают, что просувають.
Да ради Бога!
Но на меня зачем эти свои комплексы и манечки навешивать-то?!

Генерьте претензии к порошенкам))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тут что одни пропагандисты пособирались...?
Ви про себе?
1 Ви погоджуєтесь що в розвинутих країнах приблизно 80% тих кому від популізму буде тільки гірше і 20% тих кому від популізму може бути тимчасово краще
в той час коли у нас
48% буде гірше проти 52% тих хто думає що їм буде краще
бо
одне діло забрати по 1 долару у 80% і віддати по 4 -20%
а зовсім інше
спробувати забрати у 48% і роздати 52%
для того щоб в другої категорії стало краще - перша категорія,зупинить створення благ і мімікрує під других(навіщо працювати - якщо люмпени все одно заберуть)

Нет.
Я о персонаже форума, который считает, что на форуме важно доверие (базируещееся на выставленных реальных личных данных) для поширення думок. Для того, чтобы поверили его мнению несогласные с ним и даже навить имеющее противоположное.

Вы же сами это указали.
Я к поширення думок никоим боком.
Четвертый раз это вам объясняю.

Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?))

Зы. Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.
Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...
А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 23:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:32

  detroytred написав:Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации).
Все по совку..
Яка різниця
Переконати народ що комунізм - вершина суспільного розвитку
Чи
Перебити тих хто так не вважає....

Ще раз для тих кому какая разніца...
Самостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікацію
Примусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:34

  detroytred написав:Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?))
Дійсно як...
Думати - це ж не армійське правило
В армії прийнято виконувати...

А от в бізнесі - прийнято думати..
То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновків
Чи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:38

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.
Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...
А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии.
Дякуючи Вам
Це ж я розказую роботягам що
Для того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікацію
А ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...

Я правильно виразив вашу думку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации).
Все по совку..
Яка різниця
Переконати народ що комунізм - вершина суспільного розвитку
Чи
Перебити тих хто так не вважає....

Ще раз для тих кому какая разніца...
Самостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікацію
Примусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу)

Ще раз по буквам.
Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.
А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом.

К чему вы приплели гулаг, примусове, совок, коммунизм, перебили -- ну это гэбэшникам умельцам пришивать только известно.

Ещё и цветом, как обычно, когда вершина мастерства))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.
Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...
А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии.
Дякуючи Вам
Це ж я розказую роботягам що
Для того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікацію
А ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...

Я правильно виразив вашу думку?

Не. Соврали, как обычно.
Начиная с того, что я вбиваю в головы работягам, и заканчивая - глупой гиперболизацией - навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете..


Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?))
Дійсно як...
Думати - це ж не армійське правило
В армії прийнято виконувати...

А от в бізнесі - прийнято думати..
То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновків
Чи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях?

Да цену мильенера я уже видел.
200 грн.

Я вас не учу, як правильно дияти.
Вас учат лица, начиная с Макиавелли...

Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.
А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом.
А що , капіталістична система придумала якийсь інший стимул крім грошей?
А що в капіталістичних країнах ,які вже будують соціалізм(та сама Швеція ) чи комунізм( та сама Швейцарія) - відмінили матеріальні стимули?
А що в Україні працівник в залежності від кваліфікації - не отримує адекватні зарплати( той в кого кваліфікація вища - отримує й вищі доходи)
а що в Україні є примусовий обовязок колотись-плакати але жерти кактус(один раз вибрати спеціальність і побачивши що вона не приносить ні слави, ні грошей - все життя цій спеціальності і кваліфікації не зраджувати)
а що в Україні є надлишок кваліфікованих шоферів,токарів,фрезерувальників, айтішників,лікарів для приватних клінік, вчителів для приватних учбових закладів, консьєржів,бодігартів...і так далі?
а що Україна закрита залізною завісою і наші люди не можуть себе реалізувати за кордоном? а хто тоді присилає щорічно 10 + млрд доларів...так на хвильку це більше ніж дає експорт сільське господарство з металургією
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические.
Бачиш
В Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..
Як думаєш - чому бідні?
Народна мудрість каже - тому що дурні..
А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...
а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору....
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budivelnik
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