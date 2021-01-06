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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6953695469556956> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 06 січ, 2021 23:19 Будивельник

Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации).



Вы, как обычно, мимо...

Зато сколько опять навинегретили...



Цитату вторую я обрезал, потому что она вот рядом. И естественно, что речь была о квалификации в ней.

А вы с пальца или с потолка высосали целую поему о манипуляции))

Вам точно в гэбне работать...



Вы в реалии наши-то опуститесь, где профессор со знаниями хоть пяти языков и дворник-метельщик хоть космического корабля фиг що зможуть вимагати от працедавця бариги, чинуши жековской.

Потому что им пофиг...



Вам же Зверобий прямым текстом это в лоб залепила.

О том и речь, что многие рукастые, головастые тут не востребованы и бегуть за кордон.



З.ы. вы опять искажаете))

Детройты не просувають идеи.

И будивельныки не просувають идеи.

Просувають идеи другие. У которых возможности и инструменты для просування.



Но вот только будивельники сами себе вбили в башку и считают, что просувають.

Да ради Бога!

Но на меня зачем эти свои комплексы и манечки навешивать-то?!



Генерьте претензии к порошенкам)) detroytred

Повідомлень: 23552 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27 budivelnik написав: detroytred написав: Тут что одни пропагандисты пособирались...? Тут что одни пропагандисты пособирались...? Ви про себе?

1 Ви погоджуєтесь що в розвинутих країнах приблизно 80% тих кому від популізму буде тільки гірше і 20% тих кому від популізму може бути тимчасово краще

в той час коли у нас

48% буде гірше проти 52% тих хто думає що їм буде краще

бо

одне діло забрати по 1 долару у 80% і віддати по 4 -20%

а зовсім інше

спробувати забрати у 48% і роздати 52%

для того щоб в другої категорії стало краще - перша категорія,зупинить створення благ і мімікрує під других(навіщо працювати - якщо люмпени все одно заберуть) Ви про себе?1 Ви погоджуєтесь що в розвинутих країнах приблизно 80% тих кому від популізму буде тільки гірше і 20% тих кому від популізму може бути тимчасово кращев той час коли у нас48% буде гірше проти 52% тих хто думає що їм буде кращебоодне діло забрати по 1 долару у 80% і віддати по 4 -20%а зовсім іншеспробувати забрати у 48% і роздати 52%для того щоб в другої категорії стало краще - перша категорія,зупинить створення благ і мімікрує під других(навіщо працювати - якщо люмпени все одно заберуть)

Нет.

Я о персонаже форума, который считает, что на форуме важно доверие (базируещееся на выставленных реальных личных данных) для поширення думок. Для того, чтобы поверили его мнению несогласные с ним и даже навить имеющее противоположное.



Вы же сами это указали.

Я к поширення думок никоим боком.

Четвертый раз это вам объясняю.



Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?))



Зы. Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.

Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...

А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Нет.Я о персонаже форума, который считает, что на форуме важно доверие (базируещееся на выставленных реальных личных данных) для поширення думок. Для того, чтобы поверили его мнению несогласные с ним и даже навить имеющее противоположное.Вы же сами это указали.Я к поширення думок никоим боком.Четвертый раз это вам объясняю.Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?))Зы. Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 січ, 2021 23:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23552 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:32 detroytred написав: Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации). Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации). Все по совку..

Яка різниця

Переконати народ що комунізм - вершина суспільного розвитку

Чи

Перебити тих хто так не вважає....



Ще раз для тих кому какая разніца...

Самостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікацію

Примусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу) Все по совку..Яка різницяПереконати народ що комунізм - вершина суспільного розвиткуЧиПеребити тих хто так не вважає....Ще раз для тих комуСамостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікаціюПримусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:34 detroytred написав: Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?)) Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?)) Дійсно як...

Думати - це ж не армійське правило

В армії прийнято виконувати...



А от в бізнесі - прийнято думати..

То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновків

Чи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях? Дійсно як...Думати - це ж не армійське правилоВ армії прийнято виконувати...А от в бізнесі - прийнято думати..То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновківЧи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:38 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.

Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...

А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Дякуючи Вам

Це ж я розказую роботягам що

Для того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікацію

А ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...



Я правильно виразив вашу думку? Дякуючи ВамЦе ж я розказую роботягам щоДля того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікаціюА ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...Я правильно виразив вашу думку? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:39 budivelnik написав: detroytred написав: Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации). Дело не в производительности и квалификации, а ключевым было -- что сначала!!! нужно поощрить, подтолкнуть, направить этих имеющихся таких работяг к повышению (хоть производительности, хоть квалификации). Все по совку..

Яка різниця

Переконати народ що комунізм - вершина суспільного розвитку

Чи

Перебити тих хто так не вважає....



Ще раз для тих кому какая разніца...

Самостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікацію

Примусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу) Все по совку..Яка різницяПереконати народ що комунізм - вершина суспільного розвиткуЧиПеребити тих хто так не вважає....Ще раз для тих комуСамостійне підняття кваліфікації - створює умови для покращення життя того хто підняв кваліфікаціюПримусове збільшення продуктивності - створює умови для погіршення життя(приклад Гулагів в допомогу)

Ще раз по буквам.

Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.

А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом.



К чему вы приплели гулаг, примусове, совок, коммунизм, перебили -- ну это гэбэшникам умельцам пришивать только известно.



Ещё и цветом, как обычно, когда вершина мастерства)) Ще раз по буквам.Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом.К чему вы приплели гулаг, примусове, совок, коммунизм, перебили -- ну это гэбэшникам умельцам пришивать только известно.Ещё и цветом, как обычно, когда вершина мастерства)) detroytred

Повідомлень: 23552 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:43 budivelnik написав: detroytred написав: Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.

Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...

А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Пока по факту видим, что работяги считают -- зачем больше працювати, если эффективность и оплата невелика. Да и власти, монополисты, коррупционеры всё равно отберут.Поэтому уезжают туда, где эффективность от их труда выше, или бухают...А ваши фантазии о будущем отбирании люмпенами -- это пока хфантазии. Дякуючи Вам

Це ж я розказую роботягам що

Для того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікацію

А ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...



Я правильно виразив вашу думку? Дякуючи ВамЦе ж я розказую роботягам щоДля того щоб краще жити - треба не чекати розкуркулення Коломойського чи Ахметова - а піднімати кваліфікаціюА ви вбиваєте в голови роботягам - спочатку нехай лідери запрацюють , а тоді й у вас життя покращиться. навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете...Я правильно виразив вашу думку?

Не. Соврали, как обычно.

Начиная с того, что я вбиваю в головы работягам, и заканчивая - глупой гиперболизацией - навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете..





Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. Не. Соврали, как обычно.Начиная с того, что я вбиваю в головы работягам, и заканчивая - глупой гиперболизацией - навіть якщо ви дупу з ліжка не відірвете..Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. detroytred

Повідомлень: 23552 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47 budivelnik написав: detroytred написав: Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?)) Как я могу согласиться с цифрами, непонятно откуда вами взятыми?)) Дійсно як...

Думати - це ж не армійське правило

В армії прийнято виконувати...



А от в бізнесі - прийнято думати..

То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновків

Чи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях? Дійсно як...Думати - це ж не армійське правилоВ армії прийнято виконувати...А от в бізнесі - прийнято думати..То може повірите тому хто все життя думав над тим що і як робити і прислухаєтесь до його висновківЧи й далі залишаючись бідним військовим пенсіонером - будете вчити мільйонера як правильно діяти в різних економічних ситуаціях?

Да цену мильенера я уже видел.

200 грн.



Я вас не учу, як правильно дияти.

Вас учат лица, начиная с Макиавелли...



Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. Да цену мильенера я уже видел.200 грн.Я вас не учу, як правильно дияти.Вас учат лица, начиная с Макиавелли...Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. detroytred

Повідомлень: 23552 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.

А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом. Речь была о том, что и для первого, и для второго главное --- СНАЧАЛА стимулировать работника к этим действиям.А не ожидать, пока он сам, а стимулы потом. А що , капіталістична система придумала якийсь інший стимул крім грошей?

А що в капіталістичних країнах ,які вже будують соціалізм(та сама Швеція ) чи комунізм( та сама Швейцарія) - відмінили матеріальні стимули?

А що в Україні працівник в залежності від кваліфікації - не отримує адекватні зарплати( той в кого кваліфікація вища - отримує й вищі доходи)

а що в Україні є примусовий обовязок колотись-плакати але жерти кактус(один раз вибрати спеціальність і побачивши що вона не приносить ні слави, ні грошей - все життя цій спеціальності і кваліфікації не зраджувати)

а що в Україні є надлишок кваліфікованих шоферів,токарів,фрезерувальників, айтішників,лікарів для приватних клінік, вчителів для приватних учбових закладів, консьєржів,бодігартів...і так далі?

а що Україна закрита залізною завісою і наші люди не можуть себе реалізувати за кордоном? а хто тоді присилає щорічно 10 + млрд доларів...так на хвильку це більше ніж дає експорт сільське господарство з металургією А що , капіталістична система придумала якийсь інший стимул крім грошей?А що в капіталістичних країнах ,які вже будують соціалізм(та сама Швеція ) чи комунізм( та сама Швейцарія) - відмінили матеріальні стимули?А що в Україні працівник в залежності від кваліфікації - не отримує адекватні зарплати( той в кого кваліфікація вища - отримує й вищі доходи)а що в Україні є примусовий обовязок колотись-плакати але жерти кактус(один раз вибрати спеціальність і побачивши що вона не приносить ні слави, ні грошей - все життя цій спеціальності і кваліфікації не зраджувати)а що в Україні є надлишок кваліфікованих шоферів,токарів,фрезерувальників, айтішників,лікарів для приватних клінік, вчителів для приватних учбових закладів, консьєржів,бодігартів...і так далі?а що Україна закрита залізною завісою і наші люди не можуть себе реалізувати за кордоном? а хто тоді присилає щорічно 10 + млрд доларів...так на хвильку це більше ніж дає експорт сільське господарство з металургією http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 січ, 2021 23:51 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. Бачиш

В Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..

Як думаєш - чому бідні?

Народна мудрість каже - тому що дурні..

А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...

а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору.... БачишВ Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..Як думаєш - чому бідні?Народна мудрість каже - тому що дурні..А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6953695469556956> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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