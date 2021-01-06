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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6954695569566957> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 00:04 detroytred написав: Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропав

або

Послухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...

і таких більше 30% в Державі...

З тими як

По сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камера

чи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячка

іванку, може підеш попрацюєш???? А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропавабоПослухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...і таких більше 30% в Державі...З тими якПо сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камерачи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячкаіванку, може підеш попрацюєш???? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:06 budivelnik написав: detroytred написав: Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические. Бачиш

В Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..

Як думаєш - чому бідні?

Народна мудрість каже - тому що дурні..

А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...

а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору.... БачишВ Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..Як думаєш - чому бідні?Народна мудрість каже - тому що дурні..А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору....

Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний.

Из твоих песен вытекает, что лох (дурний) - это ты. Богатый лох.



Я же не богатый, но и не бедный.

И кстати, форум не обо мне.

Ты , как обычно, скатился к обсуждению личностей.

Когда предмет дискуссии был иным. Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний.Из твоих песен вытекает, что лох (дурний) - это ты. Богатый лох.Я же не богатый, но и не бедный.И кстати, форум не обо мне.Ты , как обычно, скатился к обсуждению личностей.Когда предмет дискуссии был иным. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:12 budivelnik написав: detroytred написав: Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок. А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропав

або

Послухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...

і таких більше 30% в Державі...

З тими як

По сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камера

чи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячка

іванку, може підеш попрацюєш???? А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропавабоПослухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...і таких більше 30% в Державі...З тими якПо сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камерачи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячкаіванку, може підеш попрацюєш????

Да-да))

Допелся уже, что украинцы зранку не випив ...



У киселевых хлеб отбираешь...



Давай-давай, рассказывай какие украинцы нищие, люмпены, алкаши, живуть в гімні и т.д.

У тебя отлично получается. Да-да))Допелся уже, что украинцы зранку не випив ...У киселевых хлеб отбираешь...Давай-давай, рассказывай какие украинцы нищие, люмпены, алкаши, живуть в гімні и т.д.У тебя отлично получается. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:16 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний. Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний. 1 Якщо для тебе

квартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питанням

чего ізволіте - це вершина блаженства...

То ти так і скажи .....

Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....

2 Як думаєш

Ті кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?

3 Друге питання

Що я стверджую

Хочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..

Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя. 1 Якщо для тебеквартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питаннямчего ізволіте - це вершина блаженства...То ти так і скажи .....Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....2 Як думаєшТі кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?3 Друге питанняЩо я стверджуюХочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:22 budivelnik написав: detroytred написав: Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний. Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний. 1 Якщо для тебе

квартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питанням

чего ізволіте - це вершина блаженства...

То ти так і скажи .....

Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....

2 Як думаєш

Ті кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?

3 Друге питання

Що я стверджую

Хочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..

Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя. 1 Якщо для тебеквартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питаннямчего ізволіте - це вершина блаженства...То ти так і скажи .....Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....2 Як думаєшТі кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?3 Друге питанняЩо я стверджуюХочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя.

А ты попробуй без брехни с потолка (вроде всю службу раком и чего изволите. Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.

Не получится.



Потому что все твои выводы, думки базируются на придуманной тобою же глупой брехне.



На ней всё у тебя построено.

Начиная с того, что я кого-то агитую.

Хоть сто раз прошу не лги, но ты никак.

Потому что без нее у тебя ноль будет.



Примитивная демагогия.

Прибрехал и на этом построил.



Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?

Вершина блаженства?))

Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.

Достойне життя)) А ты попробуй без брехни с потолка (вроде всю службу раком и чего изволите. Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.Не получится.Потому что все твои выводы, думки базируются на придуманной тобою же глупой брехне.На ней всё у тебя построено.Начиная с того, что я кого-то агитую.Хоть сто раз прошу не лги, но ты никак.Потому что без нее у тебя ноль будет.Примитивная демагогия.Прибрехал и на этом построил.Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?Вершина блаженства?))Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.Достойне життя)) Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 00:32, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:29 detroytred написав: Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.

Не получится. Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.Не получится. Ти ж сам написав

радієш з того що в тебе квартира і пенсія...

В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...

Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..

А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так як

Під лежачий камінь вода не тече

Тому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штанів

а слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей...

detroytred написав: Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?

Вершина блаженства?)) Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?Вершина блаженства?)) Якщо ти ще пошукаєш , то десь в 2011-2012 у Валютній гілці , я проводив порівняння своєї економічної політики , з політикою айтішника.який щороку витрачав по 1000-1500 доларів на закордон...

Так, я замість закордону 20 разів по 2 тижні в рік за 20 років - був всього 5 разів по тижню....що дозволило мені сколотити бізнес(капітал) , на дивіденти з якого я можу кожного місяця витрачати по 1500 доларів на 2 тижні поїздки за кордоном...

Таким чином , за 2 роки після 20-річного сколочування - я компенсував різницю, а тепер кожний наступний рік - йду у відрив...



То як

Хто правіший

Той хто 25 років протирав штани і заробив квартиру+пенсію+геморой

Чи той хто 20 років жив (по свободі в прийнятті рішень) як мінімум на порядок краще і тепер крім тиску отримав можливість не звертати увагу на ціни/тарифи.... Ти ж сам написаврадієш з того що в тебе квартира і пенсія...В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так якПід лежачий камінь вода не течеТому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штаніва слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей...Якщо ти ще пошукаєш , то десь в 2011-2012 у Валютній гілці , я проводив порівняння своєї економічної політики , з політикою айтішника.який щороку витрачав по 1000-1500 доларів на закордон...Так, я замість закордону 20 разів по 2 тижні в рік за 20 років - був всього 5 разів по тижню....що дозволило мені сколотити бізнес(капітал) , на дивіденти з якого я можу кожного місяця витрачати по 1500 доларів на 2 тижні поїздки за кордоном...Таким чином , за 2 роки після 20-річного сколочування - я компенсував різницю, а тепер кожний наступний рік - йду у відрив...То якХто правішийТой хто 25 років протирав штани і заробив квартиру+пенсію+геморойЧи той хто 20 років жив (по свободі в прийнятті рішень) як мінімум на порядок краще і тепер крім тиску отримав можливість не звертати увагу на ціни/тарифи.... Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 січ, 2021 00:35, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:30 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Можете начать с простейшего:

https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/

Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

Можете начать с простейшего:Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?

Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.

То який зміст це читати?

Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.

Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування. А який зміст це читати?Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.То який зміст це читати?Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.

Так вы похоже даже и не открыли.

Раз указываете на голую философию))

Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.



Прикольно.

У вас тоже цели?)))

Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.



Тут что одни пропагандисты пособирались...? Так вы похоже даже и не открыли.Раз указываете на голую философию))Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.Прикольно.У вас тоже цели?)))Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.Тут что одни пропагандисты пособирались...?

Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).

Який зміст це читати?



"одни пропагандисты" Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян. Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).Який зміст це читати?"одни пропагандисты"Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян. andrijk777

Повідомлень: 2729 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:41 budivelnik написав: detroytred написав: Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.

Не получится. Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.Не получится. Ти ж сам написав

радієш з того що в тебе квартира і пенсія...

В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...

Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..

А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так як

Під лежачий камінь вода не тече

Тому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штанів

а слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей... Ти ж сам написаврадієш з того що в тебе квартира і пенсія...В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так якПід лежачий камінь вода не течеТому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штаніва слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей...

Не бреши.

Опять на брехне строишь.

Я не писал, что радуюсь.

Я указал на твои песни.



Опять построил на демагогии -- обобщении в личный адрес.



Мои доходы указывают, что я не бедный. Не богатый, но и не бедный. То есть на то, что ты приписал мне брехню.



Так это ты, оказывается, выришив про размеры финансирования и пенсии?

Лечи комплексы...



Да показал ты своё бильшое -- копил всю молодость, а теперь сына за прилавок по выходным, когда наемные не хотят за такие деньги...

Блаженство на старости)) Не бреши.Опять на брехне строишь.Я не писал, что радуюсь.Я указал на твои песни.Опять построил на демагогии -- обобщении в личный адрес.Мои доходы указывают, что я не бедный. Не богатый, но и не бедный. То есть на то, что ты приписал мне брехню.Так это ты, оказывается, выришив про размеры финансирования и пенсии?Лечи комплексы...Да показал ты своё бильшое -- копил всю молодость, а теперь сына за прилавок по выходным, когда наемные не хотят за такие деньги...Блаженство на старости)) detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:43 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.

Достойне життя)) Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.Достойне життя)) Тобі не зрозуміти...

1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...

2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту

Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...

а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...

Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...

Подяка дітей за їх машини/квартири/освіту - важить ще більше ніж вартість тих машин/квартир...



А що можеш дати своїм дітям ти? пораду почитати Макіавелі чи Енгельса з Марксом... Тобі не зрозуміти...1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змістуа потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...Подяка дітей за їх машини/квартири/освіту - важить ще більше ніж вартість тих машин/квартир...А що можеш дати своїм дітям ти? пораду почитати Макіавелі чи Енгельса з Марксом... Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 січ, 2021 00:45, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:44 andrijk777 написав: detroytred"[quote="5140332:andrijk777 написав: detroytred написав: Можете начать с простейшего:

https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/

Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

Можете начать с простейшего:Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?

Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.

То який зміст це читати?

Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.

Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування. А який зміст це читати?Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.То який зміст це читати?Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.

Так вы похоже даже и не открыли.

Раз указываете на голую философию))

Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.



Прикольно.

У вас тоже цели?)))

Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.



Тут что одни пропагандисты пособирались...? Так вы похоже даже и не открыли.Раз указываете на голую философию))Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.Прикольно.У вас тоже цели?)))Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.Тут что одни пропагандисты пособирались...?

Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).

Який зміст це читати?



"одни пропагандисты" Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян.[/quote]



Я подробно указал какой смысл.



Ну у вас же прозвучало о переконати. Переконати!!!!

У вас!!!! Не у меня.

Всё аргументированно. Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).Який зміст це читати?"одни пропагандисты"Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян.[/quote]Я подробно указал какой смысл.Ну у вас же прозвучало о переконати. Переконати!!!!У вас!!!! Не у меня.Всё аргументированно. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6954695569566957> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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