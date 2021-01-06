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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6954695569566957>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:04

  detroytred написав:Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок.
А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропав
або
Послухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...
і таких більше 30% в Державі...
З тими як
По сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камера
чи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячка
іванку, може підеш попрацюєш????
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я же в основном занимаюсь опровержением ваших искажений моих утверждений и указываю на ваши элементарные ошибки. В том числе и логические.
Бачиш
В Україні 73% таких як ти , вказують мені на логічні помилки і елементарні помилки...от тільки чомусь живуть в гімні, або на крайняк в три-пять разів бідніше..
Як думаєш - чому бідні?
Народна мудрість каже - тому що дурні..
А чому дурні? - тому що слухають таких самих бідних як і самі...
а от слухали б багатих - дивишся і дейтройта пенсія була б вища...а так помре а Щвеції/Щвейцарії чи Канари буде бачити тільки по телевізору....

Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний.
Из твоих песен вытекает, что лох (дурний) - это ты. Богатый лох.

Я же не богатый, но и не бедный.
И кстати, форум не обо мне.
Ты , как обычно, скатился к обсуждению личностей.
Когда предмет дискуссии был иным.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кто хочет и может и так поднимает квалификацию и без ваших кэпочевидность советов-думок.
А хто не хоче - бо зранку не випив - день пропав
або
Послухав дейтройта(зеленського/медведчука/пуйла) і чекає...
і таких більше 30% в Державі...
З тими як
По сталіно/гітлерівськи... гулаг/газова камера
чи зранку опохмелочку і ніжні такі проханнячка
іванку, може підеш попрацюєш????

Да-да))
Допелся уже, что украинцы зранку не випив ...

У киселевых хлеб отбираешь...

Давай-давай, рассказывай какие украинцы нищие, люмпены, алкаши, живуть в гімні и т.д.
У тебя отлично получается.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний.
1 Якщо для тебе
квартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питанням
чего ізволіте - це вершина блаженства...
То ти так і скажи .....
Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....
2 Як думаєш
Ті кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?
3 Друге питання
Що я стверджую
Хочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..
Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ты сам-то определись: то сначала -- на халяву дал мне квартиру, пенсию неплохую, льготы, з-п платил за протирание штанив; а теперь запел - что я бедный и дурний.
1 Якщо для тебе
квартира + пенсія в 8000-10000 грн за 25 років стояння раком з питанням
чего ізволіте - це вершина блаженства...
То ти так і скажи .....
Люди ж тебе слухають і не догадуються,що в тебе пята точка розпухла від вказівок начальства... а компрес на неї купити не можеш.. бо гроші на таблетки від шлунку пішли....
2 Як думаєш
Ті кого ти агітуєш почекати поки еліти зміняться хочуть жити так як ти чи так як я?
3 Друге питання
Що я стверджую
Хочете жити краще ніж середньостатистичний працівник з середньою зарплатою в 10000 грн... - покращуйте свою кваліфікацію і шукайте варіанти реалізації цієї кваліфікації..
Хочете все життя нити про низьку пенсію і високі тарифи - вам на курси до дейтройта, він на власному прикладі покаже як можна легко просрати життя.

А ты попробуй без брехни с потолка (вроде всю службу раком и чего изволите. Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.
Не получится.

Потому что все твои выводы, думки базируются на придуманной тобою же глупой брехне.

На ней всё у тебя построено.
Начиная с того, что я кого-то агитую.
Хоть сто раз прошу не лги, но ты никак.
Потому что без нее у тебя ноль будет.

Примитивная демагогия.
Прибрехал и на этом построил.

Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?
Вершина блаженства?))
Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.
Достойне життя))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:29

  detroytred написав:Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.
Не получится.
Ти ж сам написав
радієш з того що в тебе квартира і пенсія...
В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...
Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..
А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так як
Під лежачий камінь вода не тече
Тому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штанів
а слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей...
  detroytred написав:Кстати, раз ты на свои мильены постоянно киваешь (правда, умалчивая, что в молодости копил, когда твои работники нормально тратили на свою жизнь), то они у тебя что?
Вершина блаженства?))
Якщо ти ще пошукаєш , то десь в 2011-2012 у Валютній гілці , я проводив порівняння своєї економічної політики , з політикою айтішника.який щороку витрачав по 1000-1500 доларів на закордон...
Так, я замість закордону 20 разів по 2 тижні в рік за 20 років - був всього 5 разів по тижню....що дозволило мені сколотити бізнес(капітал) , на дивіденти з якого я можу кожного місяця витрачати по 1500 доларів на 2 тижні поїздки за кордоном...
Таким чином , за 2 роки після 20-річного сколочування - я компенсував різницю, а тепер кожний наступний рік - йду у відрив...

То як
Хто правіший
Той хто 25 років протирав штани і заробив квартиру+пенсію+геморой
Чи той хто 20 років жив (по свободі в прийнятті рішень) як мінімум на порядок краще і тепер крім тиску отримав можливість не звертати увагу на ціни/тарифи....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 січ, 2021 00:35, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Можете начать с простейшего:
https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/
Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.

Так вы похоже даже и не открыли.
Раз указываете на голую философию))
Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.

Прикольно.
У вас тоже цели?)))
Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.

Тут что одни пропагандисты пособирались...?

Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).
Який зміст це читати?

"одни пропагандисты" :D :D :D Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Что для меня вершина блаженства) оформить свою думку.
Не получится.
Ти ж сам написав
радієш з того що в тебе квартира і пенсія...
В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...
Тому зробив висновок і пішов працювати на себе, а бідним і блаженним ,які поклали своє життя будівництву армії,яка не захистила Україну від ворога - вирішив що достатньо пенсії на ліки і газ щоб вистарчало впритик і ще на телевізор з безкоштовними 32 каналами...от вони й щасливі..
А своїм дітям і дітям інших Українців - я хочу більшого, а так як
Під лежачий камінь вода не тече
Тому й раджу їм не слухати таких як ти з досвідом протирання штанів
а слухати таких як я, нехай з побічними проблемами активного життя(високий тиск,це при тому що я не курив ніколи і практично не пю), але з можливістю побачити світ і не економити на майбутньому дітей...

Не бреши.
Опять на брехне строишь.
Я не писал, что радуюсь.
Я указал на твои песни.

Опять построил на демагогии -- обобщении в личный адрес.

Мои доходы указывают, что я не бедный. Не богатый, но и не бедный. То есть на то, что ты приписал мне брехню.

Так это ты, оказывается, выришив про размеры финансирования и пенсии?
Лечи комплексы...

Да показал ты своё бильшое -- копил всю молодость, а теперь сына за прилавок по выходным, когда наемные не хотят за такие деньги...
Блаженство на старости))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:43

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.
Достойне життя))
Тобі не зрозуміти...
1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...
2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту
Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...
а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...
Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...
Подяка дітей за їх машини/квартири/освіту - важить ще більше ніж вартість тих машин/квартир...

А що можеш дати своїм дітям ти? пораду почитати Макіавелі чи Енгельса з Марксом...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 07 січ, 2021 00:45, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:44

  andrijk777 написав:
  detroytred"[quote="5140332:andrijk777 написав:
  detroytred написав:Можете начать с простейшего:
https://creativity.ua/useful-materials/ ... -segodnja/
Очень хорошо переложено на сегодняшнюю действительност.

А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.
То який зміст це читати?
Я навіть переконаний що Зе також далекий від цього, тому що в нього немає ні освіти відповідної, ні досвіду, ні навіть часу немає з цим розбиратись, і думаю навіть бажання немає.
Гола філософія мені не цікава, бо вона має слабке практичне застосування.

Так вы похоже даже и не открыли.
Раз указываете на голую философию))
Там кратко доступнейше разжовано для сегодняшних дней.

Прикольно.
У вас тоже цели?)))
Когось переконати..., а не расширить свой кругозор, натолкнувшись на неизученное ранее чужое альтернативное мнение в ходе дискуссий.

Тут что одни пропагандисты пособирались...?

Я прочитав заголовок. Я знаю хто такий Макіавеллі(колись вивчав).
Який зміст це читати?

"одни пропагандисты" :D :D :D Да-да, ми всі пропагандисти, один ви Д'Артаньян.[/quote]

Я подробно указал какой смысл.

Ну у вас же прозвучало о переконати. Переконати!!!!
У вас!!!! Не у меня.
Всё аргументированно.
detroytred
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