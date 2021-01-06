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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:48
budivelnik написав: detroytred написав:
Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.
Достойне життя))
Тобі не зрозуміти...
1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...
2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змістуВідразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...
а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...
Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...
Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
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detroytred
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:49
detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
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andrijk777
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:54
andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
Ага, непонятно?!))
Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.
Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.
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detroytred
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:02
detroytred написав:
Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
detroytred написав:
Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу
Мені дякують
Клієнти
Працівники
Я Багатий
3 Тобі дорікають
Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити
Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати
а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...
І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?
Ти дійсно маєш зачатки логіки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:03
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
Ага, непонятно?!))
Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.
Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.
Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.
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andrijk777
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