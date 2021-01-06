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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6954695569566957

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.
Достойне життя))
Тобі не зрозуміти...
1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...
2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту
Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...
а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...
Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...

Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.

Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:49

detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:54

  andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))

Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.

Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
  detroytred написав:Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу
Мені дякують
Клієнти
Працівники
Я Багатий
3 Тобі дорікають
Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити
Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати
а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...

І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?

Ти дійсно маєш зачатки логіки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:03

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))

Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.

Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.
andrijk777
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