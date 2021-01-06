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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6954695569566957 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 00:48 budivelnik написав: detroytred написав: Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.

Достойне життя)) Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.Достойне життя)) Тобі не зрозуміти...

1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...

2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту

Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...

а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...

Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу... Тобі не зрозуміти...1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змістуа потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...

Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.



Мне-то зачем объясняешь?

Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.Мне-то зачем объясняешь?Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:49 detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. andrijk777

Повідомлень: 2729 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:54 andrijk777 написав: detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. Так і не зрозумів який зміст це читати?Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))



Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.

Имеющем полное право на существование.

Ведь не отсебятина, как от будивельника.



Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.

А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. Ага, непонятно?!))Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.Имеющем полное право на существование.Ведь не отсебятина, как от будивельника.Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. detroytred

Повідомлень: 23558 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 01:02 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....

detroytred написав: Мне-то зачем объясняешь?

Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. Мне-то зачем объясняешь?Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. 2 Зверни увагу

Мені дякують

Клієнти

Працівники

Я Багатий

3 Тобі дорікають

Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити

Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати

а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...



І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?



Ти дійсно маєш зачатки логіки? 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....2 Зверни увагуМені дякуютьКлієнтиПрацівникиЯ Багатий3 Тобі дорікаютьНаселення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захиститиТвій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплатиа значить ти ближче до бідних ніж до середніх...І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?Ти дійсно маєш зачатки логіки? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23723 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 01:03 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. Так і не зрозумів який зміст це читати?Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))



Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.

Имеющем полное право на существование.

Ведь не отсебятина, как от будивельника.



Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.

А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. Ага, непонятно?!))Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.Имеющем полное право на существование.Ведь не отсебятина, как от будивельника.Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика. andrijk777

Повідомлень: 2729 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6954695569566957 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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