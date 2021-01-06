budivelnik написав: detroytred написав:
Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
detroytred написав:
Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу
Мені дякують
Клієнти
Працівники
Я Багатий
3 Тобі дорікають
Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити
Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати
а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...
І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?
Ти дійсно маєш зачатки логіки?
1. Не относятся. Но факт -- работать в праздники не хотят и твоего кайфа от подяк не испытывают.
Ну выше з-п работников пенсий многих пенсионеров и что?
Что сказать-то хотел, кэпочевидность?
2. Так кто ж отрицает, что ты богатый и тебе дякують клиенты, працивныки?
Ещё б не дякували, когда ты за працивныкив в праздники работаешь (не нужно им самим работать в праздник), а клиентам продаешь горилку-хлиб (не нужно топать к твоему конкуренту за этой горилку чуть дальше).
Речь была о том, что твои працивныки не понимают твоего кайфа от таких))) подяк. Не работают в праздник.
3. Опять брешешь.
Расписываясь и утверждая за всё население Украины, которое якобы дорекает лично мне.
У тебя комплексы...
Брешешь, что я должен был создать боездатну армию. Ну нет и никогда не было в моих посадових обов'язках такого пункта. А те, что были, с ними я, как показали вылеты ЛА, справился. Боевые задачи авиация выполнила. И ты даже понятия не имеешь какие и что именно. Поэтому не тебе оценивать мой вклад в подготовку специалистов повітряних сил.
Манипулируешь - сравнивая пенсию с зарплатой.
Не зная моих всех доходов с потолка лепишь о на 20-30% меньше средних...
Вот скажи: у тебя действительно есть хоть зачатки самоуважения, порядочности и логики, когда тебя вот почти в каждом сообщении тыкаю в твою КОНКРЕТНУЮ ложь, а ты только генеришь и генеришь новую?
Да я б от стыда уже сгорел (от такого тыканья в брехню), сразу же извинился за первую же и постарался больше не допускать подобного.
С какого потолка ты слепил, что я вважаю, что ты повинен слухати мене? Откуда такая брехня?
Хочешь слухай (дискутируй), хочешь не слухай (не дискутируй). Твоё дело.
Моё требование было в одном - не бреши в личный адрес.
Моя просьба заключалась в другом - не искажай мои утверждения.
Зы. *В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...
Тому зробив висновок і пішов працювати на себе* (с)
Вот в этом и вся твоя торгашеская суть. В совкой оккупационной ГСВГ армии служил добровольно!!! остался прапором, а в ЗСУ -- зась,сразу пішов працювати на себе (ведь країна СССР, якій служив, зникла, и контракт на сладкую оккупационную гсвг-ную службу закончился -- как ты это указал в причинах ухода из армии).
Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Но как ответить какими-то 5 тыс. уе., так сразу в кусты.
Сливаешься, торгуясь на ... 200 грн.)))