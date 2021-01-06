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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6954695569566957 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 00:48 budivelnik написав: detroytred написав: Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.

Достойне життя)) Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.Достойне життя)) Тобі не зрозуміти...

1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...

2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту

Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...

а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...

Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу... Тобі не зрозуміти...1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змістуа потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...

Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.



Мне-то зачем объясняешь?

Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.Мне-то зачем объясняешь?Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. detroytred

Повідомлень: 23561 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:49 detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. andrijk777

Повідомлень: 2729 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 00:54 andrijk777 написав: detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. Так і не зрозумів який зміст це читати?Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))



Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.

Имеющем полное право на существование.

Ведь не отсебятина, как от будивельника.



Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.

А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. Ага, непонятно?!))Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.Имеющем полное право на существование.Ведь не отсебятина, как от будивельника.Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. detroytred

Повідомлень: 23561 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 01:02 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....

detroytred написав: Мне-то зачем объясняешь?

Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. Мне-то зачем объясняешь?Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. 2 Зверни увагу

Мені дякують

Клієнти

Працівники

Я Багатий

3 Тобі дорікають

Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити

Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати

а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...



І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?



Ти дійсно маєш зачатки логіки? 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....2 Зверни увагуМені дякуютьКлієнтиПрацівникиЯ Багатий3 Тобі дорікаютьНаселення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захиститиТвій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплатиа значить ти ближче до бідних ніж до середніх...І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?Ти дійсно маєш зачатки логіки? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23724 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 01:03 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. Так і не зрозумів який зміст це читати?Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))



Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.

Имеющем полное право на существование.

Ведь не отсебятина, как от будивельника.



Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.

А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. Ага, непонятно?!))Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.Имеющем полное право на существование.Ведь не отсебятина, как от будивельника.Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика. andrijk777

Повідомлень: 2729 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 08:00 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

Так і не зрозумів який зміст це читати?

Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог. Так і не зрозумів який зміст це читати?Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))



Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.

Имеющем полное право на существование.

Ведь не отсебятина, как от будивельника.



Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.

А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите. Ага, непонятно?!))Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.Имеющем полное право на существование.Ведь не отсебятина, как от будивельника.Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.

А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.



Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно. Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно. detroytred

Повідомлень: 23561 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 08:44 budivelnik написав: detroytred написав: Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д. 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....

detroytred написав: Мне-то зачем объясняешь?

Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. Мне-то зачем объясняешь?Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет. 2 Зверни увагу

Мені дякують

Клієнти

Працівники

Я Багатий

3 Тобі дорікають

Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити

Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати

а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...



І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?



Ти дійсно маєш зачатки логіки? 1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....2 Зверни увагуМені дякуютьКлієнтиПрацівникиЯ Багатий3 Тобі дорікаютьНаселення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захиститиТвій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплатиа значить ти ближче до бідних ніж до середніх...І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?Ти дійсно маєш зачатки логіки?

1. Не относятся. Но факт -- работать в праздники не хотят и твоего кайфа от подяк не испытывают.



Ну выше з-п работников пенсий многих пенсионеров и что?

Что сказать-то хотел, кэпочевидность?



2. Так кто ж отрицает, что ты богатый и тебе дякують клиенты, працивныки?

Ещё б не дякували, когда ты за працивныкив в праздники работаешь (не нужно им самим работать в праздник), а клиентам продаешь горилку-хлиб (не нужно топать к твоему конкуренту за этой горилку чуть дальше).



Речь была о том, что твои працивныки не понимают твоего кайфа от таких))) подяк. Не работают в праздник.



3. Опять брешешь.

Расписываясь и утверждая за всё население Украины, которое якобы дорекает лично мне.

У тебя комплексы...

Брешешь, что я должен был создать боездатну армию. Ну нет и никогда не было в моих посадових обов'язках такого пункта. А те, что были, с ними я, как показали вылеты ЛА, справился. Боевые задачи авиация выполнила. И ты даже понятия не имеешь какие и что именно. Поэтому не тебе оценивать мой вклад в подготовку специалистов повітряних сил.



Манипулируешь - сравнивая пенсию с зарплатой.

Не зная моих всех доходов с потолка лепишь о на 20-30% меньше средних...



Вот скажи: у тебя действительно есть хоть зачатки самоуважения, порядочности и логики, когда тебя вот почти в каждом сообщении тыкаю в твою КОНКРЕТНУЮ ложь, а ты только генеришь и генеришь новую?

Да я б от стыда уже сгорел (от такого тыканья в брехню), сразу же извинился за первую же и постарался больше не допускать подобного.



С какого потолка ты слепил, что я вважаю, что ты повинен слухати мене? Откуда такая брехня?

Хочешь слухай (дискутируй), хочешь не слухай (не дискутируй). Твоё дело.

Моё требование было в одном - не бреши в личный адрес.

Моя просьба заключалась в другом - не искажай мои утверждения.



Зы. *В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...

Тому зробив висновок і пішов працювати на себе* (с)

Вот в этом и вся твоя торгашеская суть. В совкой оккупационной ГСВГ армии служил добровольно!!! остался прапором, а в ЗСУ -- зась,сразу пішов працювати на себе (ведь країна СССР, якій служив, зникла, и контракт на сладкую оккупационную гсвг-ную службу закончился -- как ты это указал в причинах ухода из армии).

Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.

Но как ответить какими-то 5 тыс. уе., так сразу в кусты.

Сливаешься, торгуясь на ... 200 грн.))) 1. Не относятся. Но факт -- работать в праздники не хотят и твоего кайфа от подяк не испытывают.Ну выше з-п работников пенсий многих пенсионеров и что?Что сказать-то хотел, кэпочевидность?2. Так кто ж отрицает, что ты богатый и тебе дякують клиенты, працивныки?Ещё б не дякували, когда ты за працивныкив в праздники работаешь (не нужно им самим работать в праздник), а клиентам продаешь горилку-хлиб (не нужно топать к твоему конкуренту за этой горилку чуть дальше).Речь была о том, что твои працивныки не понимают твоего кайфа от таких))) подяк. Не работают в праздник.3. Опять брешешь.Расписываясь и утверждая за всё население Украины, которое якобы дорекает лично мне.У тебя комплексы...Брешешь, что я должен был создать боездатну армию. Ну нет и никогда не было в моих посадових обов'язках такого пункта. А те, что были, с ними я, как показали вылеты ЛА, справился. Боевые задачи авиация выполнила. И ты даже понятия не имеешь какие и что именно. Поэтому не тебе оценивать мой вклад в подготовку специалистов повітряних сил.Манипулируешь - сравнивая пенсию с зарплатой.Не зная моих всех доходов с потолка лепишь о на 20-30% меньше средних...Вот скажи: у тебя действительно есть хоть зачатки самоуважения, порядочности и логики, когда тебя вот почти в каждом сообщении тыкаю в твою КОНКРЕТНУЮ ложь, а ты только генеришь и генеришь новую?Да я б от стыда уже сгорел (от такого тыканья в брехню), сразу же извинился за первую же и постарался больше не допускать подобного.С какого потолка ты слепил, что я вважаю, что ты повинен слухати мене? Откуда такая брехня?Хочешь слухай (дискутируй), хочешь не слухай (не дискутируй). Твоё дело.Моё требование было в одном - не бреши в личный адрес.Моя просьба заключалась в другом - не искажай мои утверждения.Зы. *В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...Тому зробив висновок і пішов працювати на себе* (с)Вот в этом и вся твоя торгашеская суть. В совкой оккупационной ГСВГ армии служил добровольно!!! остался прапором, а в ЗСУ -- зась,сразу пішов працювати на себе (ведь країна СССР, якій служив, зникла, и контракт на сладкую оккупационную гсвг-ную службу закончился -- как ты это указал в причинах ухода из армии).Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.Но как ответить какими-то 5 тыс. уе., так сразу в кусты.Сливаешься, торгуясь на ... 200 грн.))) detroytred

Повідомлень: 23561 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 09:07 detroytred написав: Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Ти так і не навчився бачити суть..

1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки

2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )

Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...

Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги

Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...

3 Я кайфую від цього малюночка



А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути? Ти так і не навчився бачити суть..1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомогиТи спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...3 Я кайфую від цього малюночкаА чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23724 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 09:13 budivelnik написав: detroytred написав: Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Ти так і не навчився бачити суть..

1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки

2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )

Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...

Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги

Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...

3 Я кайфую від цього малюночка



А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути? Ти так і не навчився бачити суть..1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомогиТи спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...3 Я кайфую від цього малюночкаА чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?

Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.

Да и сейчас ...



Извини, повторюсь, у меня нет твоих комплексов. Мне не нужно хизуватись.

И тем более делится с тобой и читачами от чего я *кайфую*.



Ты опять в основу положил брехню с потолка - что я исхожу желчью. И на этой своей брехне построил.



Попробуй без брехни и без переноса своих комплексов ко мне.



И сначала! попробуй привить свой кайф хотя бы своим же працивныкам. Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.Да и сейчас ...Извини, повторюсь, у меня нет твоих комплексов. Мне не нужно хизуватись.И тем более делится с тобой и читачами от чего я *кайфую*.Ты опять в основу положил брехню с потолка - что я исхожу желчью. И на этой своей брехне построил.Попробуй без брехни и без переноса своих комплексов ко мне.И сначала! попробуй привить свой кайф хотя бы своим же працивныкам. detroytred

Повідомлень: 23561 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6954695569566957 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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