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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6954695569566957

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят.
Достойне життя))
Тобі не зрозуміти...
1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10...
2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту
Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить...
а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив...
Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...

Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.

Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:49

detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:54

  andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))

Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.

Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
  detroytred написав:Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу
Мені дякують
Клієнти
Працівники
Я Багатий
3 Тобі дорікають
Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити
Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати
а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...

І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?

Ти дійсно маєш зачатки логіки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:03

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))

Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.

Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:00

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Так і не зрозумів який зміст це читати?
Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.

Ага, непонятно?!))

Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением.
Имеющем полное право на существование.
Ведь не отсебятина, как от будивельника.

Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит.
А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.

Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.
А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.

Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
  detroytred написав:Мне-то зачем объясняешь?
Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу
Мені дякують
Клієнти
Працівники
Я Багатий
3 Тобі дорікають
Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити
Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати
а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...

І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?

Ти дійсно маєш зачатки логіки?

1. Не относятся. Но факт -- работать в праздники не хотят и твоего кайфа от подяк не испытывают.

Ну выше з-п работников пенсий многих пенсионеров и что?
Что сказать-то хотел, кэпочевидность?

2. Так кто ж отрицает, что ты богатый и тебе дякують клиенты, працивныки?
Ещё б не дякували, когда ты за працивныкив в праздники работаешь (не нужно им самим работать в праздник), а клиентам продаешь горилку-хлиб (не нужно топать к твоему конкуренту за этой горилку чуть дальше).

Речь была о том, что твои працивныки не понимают твоего кайфа от таких))) подяк. Не работают в праздник.

3. Опять брешешь.
Расписываясь и утверждая за всё население Украины, которое якобы дорекает лично мне.
У тебя комплексы...
Брешешь, что я должен был создать боездатну армию. Ну нет и никогда не было в моих посадових обов'язках такого пункта. А те, что были, с ними я, как показали вылеты ЛА, справился. Боевые задачи авиация выполнила. И ты даже понятия не имеешь какие и что именно. Поэтому не тебе оценивать мой вклад в подготовку специалистов повітряних сил.

Манипулируешь - сравнивая пенсию с зарплатой.
Не зная моих всех доходов с потолка лепишь о на 20-30% меньше средних...

Вот скажи: у тебя действительно есть хоть зачатки самоуважения, порядочности и логики, когда тебя вот почти в каждом сообщении тыкаю в твою КОНКРЕТНУЮ ложь, а ты только генеришь и генеришь новую?
Да я б от стыда уже сгорел (от такого тыканья в брехню), сразу же извинился за первую же и постарался больше не допускать подобного.

С какого потолка ты слепил, что я вважаю, что ты повинен слухати мене? Откуда такая брехня?
Хочешь слухай (дискутируй), хочешь не слухай (не дискутируй). Твоё дело.
Моё требование было в одном - не бреши в личный адрес.
Моя просьба заключалась в другом - не искажай мои утверждения.

Зы. *В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив...
Тому зробив висновок і пішов працювати на себе* (с)
Вот в этом и вся твоя торгашеская суть. В совкой оккупационной ГСВГ армии служил добровольно!!! остался прапором, а в ЗСУ -- зась,сразу пішов працювати на себе (ведь країна СССР, якій служив, зникла, и контракт на сладкую оккупационную гсвг-ную службу закончился -- как ты это указал в причинах ухода из армии).
Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Но как ответить какими-то 5 тыс. уе., так сразу в кусты.
Сливаешься, торгуясь на ... 200 грн.)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:07

  detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть..
1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки
2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )
Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...
Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги
Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...
3 Я кайфую від цього малюночка
Зображення
А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть..
1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки
2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )
Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...
Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги
Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...
3 Я кайфую від цього малюночка
Зображення
А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?

Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.
Да и сейчас ...

Извини, повторюсь, у меня нет твоих комплексов. Мне не нужно хизуватись.
И тем более делится с тобой и читачами от чего я *кайфую*.

Ты опять в основу положил брехню с потолка - что я исхожу желчью. И на этой своей брехне построил.

Попробуй без брехни и без переноса своих комплексов ко мне.

И сначала! попробуй привить свой кайф хотя бы своим же працивныкам.
detroytred
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