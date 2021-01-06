Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Прапорщик... на старости торгующий водкой.. с сыном за прилавком в выходные, когда наемные не хотят. Достойне життя))
Тобі не зрозуміти... 1 Примусово за прилавком я не стояв вже років з 10... 2 В той самий час , тобі недоступний кайф від того ,як в Новорічну ніч( або в якесь інше релігійне чи Державне свято) , ти стоїш за прилавком і сотні людей ( бо в районі тільки моя точка не була закрита ні хвилини на протязі останніх 25 років), здороваються з тобою по імені( ти навіть четверті з них не знаєш) і кидають фрази наступного змісту Відразу видно ,що порядний шеф,дівчат відпустив -а роботу за них робить... а потім на наступний день , прибігають дівчата з подарунками для шефа,який їх замінив... Подяка працівників і клієнтів - це важить тепер для мене більше ніж ті десятки тисяч гривень місячного доходу...
Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
Мне-то зачем объясняешь? Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
detroytred написав:Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
detroytred написав:Мне-то зачем объясняешь? Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу Мені дякують Клієнти Працівники Я Багатий 3 Тобі дорікають Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...
І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?
andrijk777 написав:detroytred Так і не зрозумів який зміст це читати? Короче, потрібно закінчувати цей беззмістовний діалог.
Ага, непонятно?!))
Расширять кругозор никому не помешает. Наоборот. Тем более ознакамливпясь с альтернативным своему мнением. Имеющем полное право на существование. Ведь не отсебятина, как от будивельника.
Согласен, вы бессмысленно покритиковали мое мнение, не ориентируясь в нем - теории роли элит. А на добрый совет ознакомиться зачем-то троллите.
Мене не цікавить "теории роли элит". Мене цікавить практика і бажано українська практика.
Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике. А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.
Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.
detroytred написав:Так объясни этот кайф своим працивныкам, которые не хотят сами получать эти подяки и т.д.
1 Мої працівники не відносяться до люмпенів...Їх зарплата точно вища твоєї пенсії і це при тому що ні в кого з них немає навіть середньотехнічної освіти, а тому вони швидше за все ближче до синіх комірців....
detroytred написав:Мне-то зачем объясняешь? Я такому как ты сам подякую за то, что в праздник вместо меня работать будет.
2 Зверни увагу Мені дякують Клієнти Працівники Я Багатий 3 Тобі дорікають Населення України за те що ти 25 років працюючи в армії так і не створив боєздатну одиницю яка б могла це населення і Державу захистити Твій дохід на 20-30% нижчий від середньостатистичної зарплати а значить ти ближче до бідних ніж до середніх...
І при цьому ти вважаєш що я мушу слухати тебе, а не навпаки?
Ти дійсно маєш зачатки логіки?
1. Не относятся. Но факт -- работать в праздники не хотят и твоего кайфа от подяк не испытывают.
Ну выше з-п работников пенсий многих пенсионеров и что? Что сказать-то хотел, кэпочевидность?
2. Так кто ж отрицает, что ты богатый и тебе дякують клиенты, працивныки? Ещё б не дякували, когда ты за працивныкив в праздники работаешь (не нужно им самим работать в праздник), а клиентам продаешь горилку-хлиб (не нужно топать к твоему конкуренту за этой горилку чуть дальше).
Речь была о том, что твои працивныки не понимают твоего кайфа от таких))) подяк. Не работают в праздник.
3. Опять брешешь. Расписываясь и утверждая за всё население Украины, которое якобы дорекает лично мне. У тебя комплексы... Брешешь, что я должен был создать боездатну армию. Ну нет и никогда не было в моих посадових обов'язках такого пункта. А те, что были, с ними я, как показали вылеты ЛА, справился. Боевые задачи авиация выполнила. И ты даже понятия не имеешь какие и что именно. Поэтому не тебе оценивать мой вклад в подготовку специалистов повітряних сил.
Манипулируешь - сравнивая пенсию с зарплатой. Не зная моих всех доходов с потолка лепишь о на 20-30% меньше средних...
Вот скажи: у тебя действительно есть хоть зачатки самоуважения, порядочности и логики, когда тебя вот почти в каждом сообщении тыкаю в твою КОНКРЕТНУЮ ложь, а ты только генеришь и генеришь новую? Да я б от стыда уже сгорел (от такого тыканья в брехню), сразу же извинился за первую же и постарался больше не допускать подобного.
С какого потолка ты слепил, что я вважаю, что ты повинен слухати мене? Откуда такая брехня? Хочешь слухай (дискутируй), хочешь не слухай (не дискутируй). Твоё дело. Моё требование было в одном - не бреши в личный адрес. Моя просьба заключалась в другом - не искажай мои утверждения.
Зы. *В армії я був, звідки випливають такі як ти бачив... Тому зробив висновок і пішов працювати на себе* (с) Вот в этом и вся твоя торгашеская суть. В совкой оккупационной ГСВГ армии служил добровольно!!! остался прапором, а в ЗСУ -- зась,сразу пішов працювати на себе (ведь країна СССР, якій служив, зникла, и контракт на сладкую оккупационную гсвг-ную службу закончился -- как ты это указал в причинах ухода из армии). Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Но как ответить какими-то 5 тыс. уе., так сразу в кусты. Сливаешься, торгуясь на ... 200 грн.)))
detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть.. 1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки 2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів ) Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився... Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу... 3 Я кайфую від цього малюночка А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?
detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть.. 1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки 2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів ) Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився... Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу... 3 Я кайфую від цього малюночка А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?
Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го. Да и сейчас ...
Скирдуючи для себе -- поверь, что на твоё место очередь конкурентов, которые утримували би вместо тебя. Какая у тебя незалежнисть? Не смеши. Ты привязан к своим мильенам похлеще кого-либо. Работать по праздникам приходится и 5 куе. выдернуть очкуешь, торгуешься на 200 грн.
Извини, повторюсь, у меня нет твоих комплексов. Особенно неполноценности. Мне не нужно хизуватись. И тем более делиться с тобой и читачами от чего я *кайфую*.
Ты опять в основу положил брехню с потолка - что я исхожу желчью. И на этой своей брехне построил. До тебя даже не доходит, что добровольно выбравший службу (хоть на государство, хоть на частника) априори, как минимум, спокойно должен относиться к зависимости от чужих рішень. Понимаешь, какую глупую брехню ты лепишь?
Попробуй без брехни и без переноса своих комплексов ко мне. И сначала! попробуй привить свой кайф хотя бы своим же працивныкам. Пока же суть твоя состоит из брехни, комплексов и хфантазий.
Напомню свой тебе совет: сходи с критериями своей правоты (кто больше заработал: предприниматель или военнослужащий. Что нужно не зависеть от чужих ришень. Работать на себе) в 128 горно-пехотную. И там им объясни... Они прислухаються и ... пойдут, как ты, работать на себе. А тебя вместо себя засунут служить уже державі, которая не зникла в отличие от совка с ГСВГ, в котором ты добровольно, зная службу по срочке, остался служить.
detroytred написав:Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.
От невіглас 1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014 Питання до тебе Так чим ти займався? За мої гроші розвалював? 2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...
Питання на засипку до неадеквата До чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?
Як думаєш Якщо проголосувати на цих сторінках Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?