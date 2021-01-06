Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.
От невіглас 1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014 Питання до тебе Так чим ти займався? За мої гроші розвалював? 2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...
Питання на засипку до неадеквата До чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?
Як думаєш Якщо проголосувати на цих сторінках Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
Опять на лжи строишь. За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были. Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне. Несмотря на то, что тебе на это указано. Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.
Не согласен? Не брешешь? Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.
А так только оперный свист. Лживый. И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты. Иди проголосуй в 128 бригаде. Хотя и это не критерий. Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише. Ты глупости говоришь...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
"Войну начали россияне, а регионалы им помогли". Губарев открыл правду о событиях 2014 на Донбассе
"Внутренний конфликт"
Внутренний конфликт)))
*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию. Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*