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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6955695669576958

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:14

Re: Політичні дискусії

Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:57

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
тут 25%
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

  Мизантрóп написав:
  budivelnik написав:Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
тут 25% ............ /\ ......./\
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курс падает
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.
От невіглас
1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014
Питання до тебе
Так чим ти займався? За мої гроші розвалював?
2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...

Питання на засипку до неадеквата
До чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?

Як думаєш
Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?

Опять на лжи строишь.
За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.
Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.
Несмотря на то, что тебе на это указано.
Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.

Не согласен? Не брешешь?
Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.

А так только оперный свист. Лживый.
И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.
Иди проголосуй в 128 бригаде.
Хотя и это не критерий.
Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.
Ты глупости говоришь...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:16

  unicdima написав:Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом.

У чудака комплексы от самолюбования и до неполноценности.

Поэтому тупо постоянно переходит на личности в качестве аргументации.

Сейчас покажу вам прикол.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26

  pesikot написав:
"Войну начали россияне, а регионалы им помогли". Губарев открыл правду о событиях 2014 на Донбассе


"Внутренний конфликт"

Внутренний конфликт)))

*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*

https://www.bbc.com/russian/internation ... _interview
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:04

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.
А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.

Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:
Як розвиватись Україні дальше?
За якого президента голосувати?
За яку політичну партію голосувати?
Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?
І т.д. і т.п.
Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.
ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?
*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.
andrijk777
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