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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6955695669576958 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 12:57 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Якщо проголосувати на цих сторінках

Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9? Якщо проголосувати на цих сторінкахСкільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9? тут 25%

тут 25% Мизантрóп

Повідомлень: 5084 З нами з: 03.12.14 Подякував: 795 раз. Подякували: 920 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13 Мизантрóп написав: budivelnik написав: Якщо проголосувати на цих сторінках

Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9? Якщо проголосувати на цих сторінкахСкільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9? тут 25% ............ /\ ......./\

тут 25% ...................

24%

курс падает 24%курс падает Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2147 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13 budivelnik написав: detroytred написав: Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го. Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го. От невіглас

1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014

Питання до тебе

Так чим ти займався? За мої гроші розвалював?

2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...



Питання на засипку до неадеквата

До чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?



Як думаєш

Якщо проголосувати на цих сторінках

Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9? От невіглас1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014Питання до тебеТак чим ти займався? За мої гроші розвалював?2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...Питання на засипку до неадекватаДо чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?Як думаєшЯкщо проголосувати на цих сторінкахСкільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?

Опять на лжи строишь.

За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.

Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.

Несмотря на то, что тебе на это указано.

Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.



Не согласен? Не брешешь?

Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.



А так только оперный свист. Лживый.

И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.

Иди проголосуй в 128 бригаде.

Хотя и это не критерий.

Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.

Ты глупости говоришь... Опять на лжи строишь.За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.Несмотря на то, что тебе на это указано.Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.Не согласен? Не брешешь?Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.А так только оперный свист. Лживый.И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.Иди проголосуй в 128 бригаде.Хотя и это не критерий.Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.Ты глупости говоришь... Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23565 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 13:16 unicdima написав: Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом. Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом.

У чудака комплексы от самолюбования и до неполноценности.



Поэтому тупо постоянно переходит на личности в качестве аргументации.



Сейчас покажу вам прикол. У чудака комплексы от самолюбования и до неполноценности.Поэтому тупо постоянно переходит на личности в качестве аргументации.Сейчас покажу вам прикол. detroytred

Повідомлень: 23565 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26 pesikot написав: "Войну начали россияне, а регионалы им помогли". Губарев открыл правду о событиях 2014 на Донбассе





"Внутренний конфликт" "Внутренний конфликт"

Внутренний конфликт)))



*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.

Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*



https://www.bbc.com/russian/internation ... _interview Внутренний конфликт)))*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность* detroytred

Повідомлень: 23565 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 15:04 detroytred написав: andrijk777 написав: Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.

А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.



Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно. Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:

Як розвиватись Україні дальше?

За якого президента голосувати?

За яку політичну партію голосувати?

Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?

І т.д. і т.п.

Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.

ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?

*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами. Мене цікавлять питання:Як розвиватись Україні дальше?За якого президента голосувати?За яку політичну партію голосувати?Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?І т.д. і т.п.Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами. andrijk777

Повідомлень: 2731 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.

А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.



Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно. Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:

Як розвиватись Україні дальше?

За якого президента голосувати?

За яку політичну партію голосувати?

Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?

І т.д. і т.п.

Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.

ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?

*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами. Мене цікавлять питання:Як розвиватись Україні дальше?За якого президента голосувати?За яку політичну партію голосувати?Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?І т.д. і т.п.Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.

Цікавий ви собеседник.

Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)

стр. 6952 вр. 13.28



На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.

А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.



Не цикаво?))))))

Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))

Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?

При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.

Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.

И у каждого своё виденье...



Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???

Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.



З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?

Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*



Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!



Тренируйтесь на бабках з села))) Цікавий ви собеседник.Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)стр. 6952 вр. 13.28На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.Не цикаво?))))))Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.И у каждого своё виденье...Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!Тренируйтесь на бабках з села))) detroytred

Повідомлень: 23565 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6955695669576958 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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