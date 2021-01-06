тут 25%
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 січ, 2021 12:57
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
24%
курс падает
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
Опять на лжи строишь.
За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.
Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.
Несмотря на то, что тебе на это указано.
Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.
Не согласен? Не брешешь?
Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.
А так только оперный свист. Лживый.
И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.
Иди проголосуй в 128 бригаде.
Хотя и это не критерий.
Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.
Ты глупости говоришь...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:16
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26
Внутренний конфликт)))
*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:04
Мене цікавлять питання:
Як розвиватись Україні дальше?
За якого президента голосувати?
За яку політичну партію голосувати?
Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?
І т.д. і т.п.
Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.
ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?
*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42
Цікавий ви собеседник.
Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)
стр. 6952 вр. 13.28
На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.
А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.
Не цикаво?))))))
Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))
Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?
При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.
Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.
И у каждого своё виденье...
Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???
Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.
З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*
Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!
Тренируйтесь на бабках з села)))
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