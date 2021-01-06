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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6956695769586959>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:57

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
тут 25%
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

  Мизантрóп написав:
  budivelnik написав:Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
тут 25% ............ /\ ......./\
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24%
курс падает
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Результаты твоего утримування (раз ты сам себя обобщаешь) видны в уровне обеспечения ЗСУ до 2014-го.
От невіглас
1 Ти прийшов в боєздатну армію в 1990 , прослужив в ній 25 років.отримуючи зовнішнє фінансування...і вийшов з небоєздатної в 2014
Питання до тебе
Так чим ти займався? За мої гроші розвалював?
2 Тепер я прийшов на голе місце, за 25 років збудував пару тисяч м2 житла+приймав участь в будівництві пари десятків тисяч м2 цехів Електрону/Протезного/Світоча, вокзалу в Мостиськах і 25 років фінансував тебе...і після цього отримую подяки а не прокльони+кайфую забезпечуючи себе і дітей в рази кращим рівнем життя ніж ти...

Питання на засипку до неадеквата
До чийого досвіду повинні прислухатись , а чий ігнорувати?

Як думаєш
Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?

Опять на лжи строишь.
За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.
Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.
Несмотря на то, что тебе на это указано.
Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.

Не согласен? Не брешешь?
Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.

А так только оперный свист. Лживый.
И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.
Иди проголосуй в 128 бригаде.
Хотя и это не критерий.
Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.
Ты глупости говоришь...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:16

  unicdima написав:Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом.

У чудака комплексы от самолюбования и до неполноценности.

Поэтому тупо постоянно переходит на личности в качестве аргументации.

Сейчас покажу вам прикол.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26

  pesikot написав:
"Войну начали россияне, а регионалы им помогли". Губарев открыл правду о событиях 2014 на Донбассе


"Внутренний конфликт"

Внутренний конфликт)))

*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*

https://www.bbc.com/russian/internation ... _interview
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:04

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.
А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.

Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:
Як розвиватись Україні дальше?
За якого президента голосувати?
За яку політичну партію голосувати?
Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?
І т.д. і т.п.
Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.
ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?
*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Мене не цікавить "теории роли элит".
Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.
А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.

Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:
Як розвиватись Україні дальше?
За якого президента голосувати?
За яку політичну партію голосувати?
Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?
І т.д. і т.п.
Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.
ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?
*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.

Цікавий ви собеседник.
Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)
стр. 6952 вр. 13.28

На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.
А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.

Не цикаво?))))))
Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))
Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?
При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.
Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.
И у каждого своё виденье...

Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???
Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.

З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*

Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!

Тренируйтесь на бабках з села)))
Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив. И уверен, что у него получается.
Начните с повышения доверия.
Выставив реальные данные, по полнее.
Вашему мнению начнут доверять "навіть ті, хто мав протилежну думку".

Цирк... квартал 95 отдыхает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тренируйтесь на бабках з села)))
Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив.
Може замість порад когось почитати - приведеш власний досвід вирішення мікропроблем за які ти відповідав і які вирішив?
А то
Гроші 25 років отримувати - ти гаразд
А за боєздатність не відповідаєш..
При цьому, армія в 300 000 (0,7% населення) споживала 25 років у мирний час 3-4% ВВП , тобто на кожновго військового працювало 5 цивільних....
Питання на засипку
Тебе не задовільняла величина фінансування..то ти хотів щоб на кожного військового працювало 10 цивільних?
А в мене інша версія
Ти настільки економічно невіглас, що не зміг розпорядитись тими коштами які для тебе заробляло 5 цивільних і своєю діяльністю
а - просрав все що було в 1 млн армії яка залишилась Україні в спадок від СРСР
б - зменшивши кількість в три рази - не зміг адекватно використати зароблене 5-ма цивільними і знизив боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділів
Якщо боєготовність впала бо 5 осіб не змогли профінансувати хотелки таких як ти..
Значить слухати цих хотелкіних - це вести Державу у прірву
Вони не змогли ефективно витрати надані їм кошти + не змогли навіть вивести свої доходи до нормального рівня..
То що ці рекомендачі сходити в бібліотеку - можуть сказати потрібного
а - практикам
б простим роботягам..

Якби на люмпена працювало пятеро - він був би щасливим
А якщо на мене працює пятеро - то статки з 6-ма нулями...

Тому ще раз
Кого варто слухати
Теоретика який за 25 років навчився просирати зароблене пятьма цивільними?
Чи практика,який і був серед тих пятьох і при цьому зміг прогодувати як теоретика,так і зробити багатим себе.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:13

  detroytred написав:
  unicdima написав:Будівельник, як же ти задовбав своїм флудом.

У чудака комплексы от самолюбования и до неполноценности.

Поэтому тупо постоянно переходит на личности в качестве аргументации.

Сейчас покажу вам прикол.

Обое не правы.
Словно два барана в одну дверь, лбами, но с разных сторон.
Если бы Вы знали, как с этими вуйками там общаться... - хорошие люди превращаются в упрямых глупцов с логикой - "Хай мені буде гірше, але...".
И наоборот во многом он Прав, просто физически не понимает масштабов.
- Оно ему надо?!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:17

  bevzaalex написав:
  Мизантрóп написав:
  budivelnik написав:Якщо проголосувати на цих сторінках
Скільки відсотків скажуть що мій тип життя правильніший від твого ? 90?-95??-99,9?
тут 25% ............ /\ ......./\
Зображення

24%
курс падает

http://www.niknews.mk.ua/2021/01/07/v-n ... v-ukraine/
В тоже время по состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины.

Так, если в 2010 году задолженность по зарплате составила 1,39 млрд гривен, то уже к декабрю 2020 года этот показатель достиг 3,79 млрд гривен.

И как это выглядит("кормёжка падали взгляд из села"):
https://gorod-m.zp.ua/elitnym-durakam-k ... -ne-pisan/
Кто не поймёт суть изложенного обращайтесь.
(ППЦ приходит системный и всему - карантин не решит проблем, но позволит подлохматиться клоунам пожирнее)

Биткоин официально уходит в астрал - цифровому офшору будет новая жизнь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 07 січ, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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