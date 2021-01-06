Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42

andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Мене не цікавить "теории роли элит".

Мене цікавить практика і бажано українська практика. Мене не цікавить "теории роли элит".Мене цікавить практика і бажано українська практика.

Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.

А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.



Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно. Так я специально сразу вам указал, что в данной ссылке привязка к сегодняшним реалиям, к практике.А вы даже не открыли и не прочитали хоть по диагонали этот небольшой практический текст. Выжимку, привязанную к практике. Каждое положение, привязанное к практике.Не говоря уже о том, что если у вас сложности с увязанием теории с практикой, то уже мне ... неинтересно.

Мене цікавлять питання:

Як розвиватись Україні дальше?

За якого президента голосувати?

За яку політичну партію голосувати?

Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?

І т.д. і т.п.

Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.

ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?

*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами. Мене цікавлять питання:Як розвиватись Україні дальше?За якого президента голосувати?За яку політичну партію голосувати?Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?І т.д. і т.п.Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.

Цікавий ви собеседник.Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)стр. 6952 вр. 13.28На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.Не цикаво?))))))Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.И у каждого своё виденье...Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!Тренируйтесь на бабках з села)))Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив. И уверен, что у него получается.Начните с повышения доверия.Выставив реальные данные, по полнее.Вашему мнению начнут доверять "навіть ті, хто мав протилежну думку".Цирк... квартал 95 отдыхает.