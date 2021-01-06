тут 25%
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 січ, 2021 12:57
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
24%
курс падает
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
Опять на лжи строишь.
За боеготовность ЗСУ я никогда не отвечал. Не те должности были.
Ты брехливо лепишь и лепишь лично ко мне не относящееся лично ко мне.
Несмотря на то, что тебе на это указано.
Кстати, и на то, что Янык никогда не был у меня Верховным Головнокоманлувачем. Но ты продолжаешь лепить и лепить брехню с потолка.
Не согласен? Не брешешь?
Так вместо голословного обвинения аргументированно обоснуй мою ответственность за уровень боеспособности ЗСУ.
А так только оперный свист. Лживый.
И глупость насчёт голосования (да ещё на финфоруме), как критерия правоты.
Иди проголосуй в 128 бригаде.
Хотя и это не критерий.
Тем более по такому сверх субъективному вопросу, как чей тип життя правильнише.
Ты глупости говоришь...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:16
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:26
Внутренний конфликт)))
*Петр Порошенко: Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:04
Мене цікавлять питання:
Як розвиватись Україні дальше?
За якого президента голосувати?
За яку політичну партію голосувати?
Чи потрібно робити Майдан і виганяти цю зелену свору?
І т.д. і т.п.
Вашу маячню про "теории роли элит" мені читати не цікаво, тому що відповіді на ці питання вона не дає.
ТАК ЗРОЗУМІЛО? Ти ще десять разів розжувати?
*І якщо ви такий "начитаний", може відповісте на ці питання, бажано з аргументами.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:42
Цікавий ви собеседник.
Вклинились сами в мою нецикавую маячню со своими запереченнями, питаннями абсолютно теоретическими и общими (а хто створюэ державу, откуда берутся элиты, нужно аналищувати, шукати причини)
стр. 6952 вр. 13.28
На мои обоснование и ответы выдали - * нічого не зрозумів*.
А на рекомендацию, что тогда для понимания нужно ознакомиться с теорией о роли элит, даже не открывая ссылки, ответили - какой смысл читать, не могу никого переубедить, гола философия не цикава и т.д.
Не цикаво?))))))
Так чего ж полезли-то сами ко мне и троллите вдобавок?))))))
Поднимайте свои питання и обсуждайте. Какие проблемы-то?
При том что озвученные вами вопросы (як розвиватись, якого президента вибирати и т.д.) уже многократно обсуждались и будут обсуждаться.
Хотя позиции участников ветки многократно высказаны по ним. В том числе и конкретно мною.
И у каждого своё виденье...
Так чего ко мне-то придолбались (влезли-то) со своими цікавостями???
Я же не лезу к другим, и к вам в частности, с оглашением своей сверхважной для оппонента думки -- что мне нецікавий тот материал-инфо, что цікавий ему.
З.ы. Ваше - цікавлять відповіді на питання - НУ НИКАК не сочетается с Вашим же - * А який зміст це читати?
Нажаль мій голос рівноцінний голосу бабки з села. А переконати бабку з села я не зможу, прочитавши це. Я навіть вас не можу переконати.*
Или действительно интересно, или реальная цель-желание заключается в когось (в том числе оппонента) переконати!
Тренируйтесь на бабках з села)))
Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив. И уверен, что у него получается.
Начните с повышения доверия.
Выставив реальные данные, по полнее.
Вашему мнению начнут доверять "навіть ті, хто мав протилежну думку".
Цирк... квартал 95 отдыхает.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:50
Re: Політичні дискусії
Може замість порад когось почитати - приведеш власний досвід вирішення мікропроблем за які ти відповідав і які вирішив?
А то
Гроші 25 років отримувати - ти гаразд
А за боєздатність не відповідаєш..
При цьому, армія в 300 000 (0,7% населення) споживала 25 років у мирний час 3-4% ВВП , тобто на кожновго військового працювало 5 цивільних....
Питання на засипку
Тебе не задовільняла величина фінансування..то ти хотів щоб на кожного військового працювало 10 цивільних?
А в мене інша версія
Ти настільки економічно невіглас, що не зміг розпорядитись тими коштами які для тебе заробляло 5 цивільних і своєю діяльністю
а - просрав все що було в 1 млн армії яка залишилась Україні в спадок від СРСР
б - зменшивши кількість в три рази - не зміг адекватно використати зароблене 5-ма цивільними і знизив боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділів
Якщо боєготовність впала бо 5 осіб не змогли профінансувати хотелки таких як ти..
Значить слухати цих хотелкіних - це вести Державу у прірву
Вони не змогли ефективно витрати надані їм кошти + не змогли навіть вивести свої доходи до нормального рівня..
То що ці рекомендачі сходити в бібліотеку - можуть сказати потрібного
а - практикам
б простим роботягам..
Якби на люмпена працювало пятеро - він був би щасливим
А якщо на мене працює пятеро - то статки з 6-ма нулями...
Тому ще раз
Кого варто слухати
Теоретика який за 25 років навчився просирати зароблене пятьма цивільними?
Чи практика,який і був серед тих пятьох і при цьому зміг прогодувати як теоретика,так і зробити багатим себе.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:13
Обое не правы.
Словно два барана в одну дверь, лбами, но с разных сторон.
Если бы Вы знали, как с этими вуйками там общаться... - хорошие люди превращаются в упрямых глупцов с логикой - "Хай мені буде гірше, але...".
И наоборот во многом он Прав, просто физически не понимает масштабов.
- Оно ему надо?!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:17
И как это выглядит("кормёжка падали взгляд из села"):
Кто не поймёт суть изложенного обращайтесь.
(ППЦ приходит системный и всему - карантин не решит проблем, но позволит подлохматиться клоунам пожирнее)
Биткоин официально уходит в астрал - цифровому офшору будет новая жизнь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 07 січ, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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