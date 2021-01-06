Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть.. 1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки 2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів ) Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився... Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу... 3 Я кайфую від цього малюночка А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.