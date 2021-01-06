vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность
Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."
Ага. О том и речь. Поэтому это тыкаю. (Они знают кому)))
Вы это расскажите тем, кто не замечает их у меня, а также других форумчан.
И рефлексирует на гораздо мягкие формулировки, чем у самого Порошенко.
О том и речь, что, указав на главное -- рашка агрессор, война с рашкой и т.п., можно рассматривать роль Майдана, значительное участие местных сепаров в войне, и т.д.
Порошенко вон и вовсе позволяет себе оперировать - гражданская война, внутренний конфликт.
И представляете не вижу никак никаких рефлексий от Шмита, песикотов и пр. о промосковских темниках и т.п.
Специально который раз даю, а они никак не рефлексируют)))
Рефлексируют на имя Порошенко полным отмалчиванием.
На реально, мягко говоря, неуместные определения - гражданская война, внутренний конфликт.
Кстати, я там давал цитату о Майдане, выборе такой реализации пути в ЕС, как о причине войны. Тут уж без подвохов. Прямое и однозначное визначення Порошенком)
А у рефлексирущих -- не, московськи темныки, причина -- напад рашки.
Вот и тычу в темники .. от Порошенко))
З.ы. я уж стесняюсь спросить у сторонников Порошенко -- так что? И война с рашкой, и гражданская война -- одновременно, обе есть, идут?
Ведь на наличие обеих явно указал.
Или одна сначала, потом перешла в другую? Но всё таки гражданская была.
Фиг его (ПАПа) знает. Ведь однозначно указал на гражданскую войну, внутренний конфликт (*у нас*), как кисельтв.