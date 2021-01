Форуми / Казна: бюджет, податки,

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 18:22 budivelnik написав: detroytred написав: Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами. Ти так і не навчився бачити суть..

1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки

2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )

Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...

Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги

Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...

3 Я кайфую від цього малюночка



А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути? Ти так і не навчився бачити суть..1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів )Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився...Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомогиТи спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу...А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?

- Дык это на таких и рассчитано!

Для остальных... "Британия вышла из ЕС!":

https://vgolos.com.ua/news/kompaniya-pi ... 59125.html

- Странным образом и Украина то же. Для остальных... "Британия вышла из ЕС!":- Странным образом и Украина то же. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Додано: Чет 07 січ, 2021 19:00 Biden's Laptop Matters

Додано: Чет 07 січ, 2021 19:01

Повідомлень: 1883 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 19:13 budivelnik написав: detroytred написав: Тренируйтесь на бабках з села)))

Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив. Тренируйтесь на бабках з села)))Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив. Може замість порад когось почитати - приведеш власний досвід вирішення мікропроблем за які ти відповідав і які вирішив?

А то

Гроші 25 років отримувати - ти гаразд

А за боєздатність не відповідаєш..

При цьому, армія в 300 000 (0,7% населення) споживала 25 років у мирний час 3-4% ВВП , тобто на кожновго військового працювало 5 цивільних....

Питання на засипку

Тебе не задовільняла величина фінансування..то ти хотів щоб на кожного військового працювало 10 цивільних?

А в мене інша версія

Ти настільки економічно невіглас, що не зміг розпорядитись тими коштами які для тебе заробляло 5 цивільних і своєю діяльністю

а - просрав все що було в 1 млн армії яка залишилась Україні в спадок від СРСР

б - зменшивши кількість в три рази - не зміг адекватно використати зароблене 5-ма цивільними і знизив боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділів

Якщо боєготовність впала бо 5 осіб не змогли профінансувати хотелки таких як ти..

Значить слухати цих хотелкіних - це вести Державу у прірву

Вони не змогли ефективно витрати надані їм кошти + не змогли навіть вивести свої доходи до нормального рівня..

То що ці рекомендачі сходити в бібліотеку - можуть сказати потрібного

а - практикам

б простим роботягам..



Якби на люмпена працювало пятеро - він був би щасливим

А якщо на мене працює пятеро - то статки з 6-ма нулями...



Тому ще раз

Кого варто слухати

Теоретика який за 25 років навчився просирати зароблене пятьма цивільними?

Чи практика,який і був серед тих пятьох і при цьому зміг прогодувати як теоретика,так і зробити багатим себе. Може замість порад когось почитати - приведеш власний досвід вирішення мікропроблем за які ти відповідав і які вирішив?А тоГроші 25 років отримувати - ти гараздА за боєздатність не відповідаєш..При цьому, армія в 300 000 (0,7% населення) споживала 25 років у мирний час 3-4% ВВП , тобто на кожновго військового працювало 5 цивільних....Питання на засипкуТебе не задовільняла величина фінансування..то ти хотів щоб на кожного військового працювало 10 цивільних?А в мене інша версіяТи настільки економічно невіглас, що не зміг розпорядитись тими коштами які для тебе заробляло 5 цивільних і своєю діяльністюа - просрав все що було в 1 млн армії яка залишилась Україні в спадок від СРСРб - зменшивши кількість в три рази - не зміг адекватно використати зароблене 5-ма цивільними і знизив боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділівЯкщо боєготовність впала бо 5 осіб не змогли профінансувати хотелки таких як ти..Значить слухати цих хотелкіних - це вести Державу у прірвуВони не змогли ефективно витрати надані їм кошти + не змогли навіть вивести свої доходи до нормального рівня..То що ці рекомендачі сходити в бібліотеку - можуть сказати потрібногоа - практикамб простим роботягам..Якби на люмпена працювало пятеро - він був би щасливимА якщо на мене працює пятеро - то статки з 6-ма нулями...Тому ще разКого варто слухатиТеоретика який за 25 років навчився просирати зароблене пятьма цивільними?Чи практика,який і був серед тих пятьох і при цьому зміг прогодувати як теоретика,так і зробити багатим себе.

Много букв, большое здание, но опять построенное на брехне.



Ты опять обобщенное (целые ЗСУ) натягиваешь, как сову, на частное (к конкретному лицу).

То есть та же демагогия.

Плюс прямая брехня - нет у данного лица в обязанностях даже близко ответственности (такой-то, посада, отвечает за ...) стан ЗСУ.



Я ж питав: от потока примитивной брехни не краснеешь?

Ток давление повышается))



Додано: Чет 07 січ, 2021 19:19 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность

Много букв, большое здание, но опять построенное на брехне.

Ты опять обобщенное (целые ЗСУ) натягиваешь, как сову, на частное (к конкретному лицу).

То есть та же демагогия.

Плюс прямая брехня - нет у данного лица в обязанностях даже близко ответственности (такой-то, посада, отвечает за ...) стан ЗСУ.

Я ж питав: от потока примитивной брехни не краснеешь?

Ток давление повышается))

Варто слухати по данному вопросу Муженко и Забродского, подписавшихся под -- звинувачення Замане (посадовцю, який реально по обязанностям видповидав за стан ЗСУ) выгодны рашенским фсб и сбежавшим в рашку высокопосадовцям.

Додано: Чет 07 січ, 2021 19:19 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность

Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."

Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией." Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2636 З нами з: 06.08.19 Подякував: 635 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 19:32 vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав: Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность

Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией." Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."

Ага. О том и речь. Поэтому это тыкаю. (Они знают кому)))



Вы это расскажите тем, кто не замечает их у меня, а также других форумчан.

И рефлексирует на гораздо мягкие формулировки, чем у самого Порошенко.



О том и речь, что, указав на главное -- рашка агрессор, война с рашкой и т.п., можно рассматривать роль Майдана, значительное участие местных сепаров в войне, и т.д.

Порошенко вон и вовсе позволяет себе оперировать - гражданская война, внутренний конфликт.



И представляете не вижу никак никаких рефлексий от Шмита, песикотов и пр. о промосковских темниках и т.п.

Специально который раз даю, а они никак не рефлексируют)))

Рефлексируют на имя Порошенко полным отмалчиванием.



На реально, мягко говоря, неуместные определения - гражданская война, внутренний конфликт.



Кстати, я там давал цитату о Майдане, выборе такой реализации пути в ЕС, как о причине войны. Тут уж без подвохов. Прямое и однозначное визначення Порошенком)

А у рефлексирущих -- не, московськи темныки, причина -- напад рашки.

Вот и тычу в темники .. от Порошенко))



З.ы. я уж стесняюсь спросить у сторонников Порошенко -- так что? И война с рашкой, и гражданская война -- одновременно, обе есть, идут?

Ведь на наличие обеих явно указал.



Или одна сначала, потом перешла в другую? Но всё таки гражданская была.

Ага. О том и речь. Поэтому это тыкаю. (Они знают кому)))Вы это расскажите тем, кто не замечает их у меня, а также других форумчан.И рефлексирует на гораздо мягкие формулировки, чем у самого Порошенко.О том и речь, что, указав на главное -- рашка агрессор, война с рашкой и т.п., можно рассматривать роль Майдана, значительное участие местных сепаров в войне, и т.д.Порошенко вон и вовсе позволяет себе оперировать - гражданская война, внутренний конфликт.И представляете не вижу никак никаких рефлексий от Шмита, песикотов и пр. о промосковских темниках и т.п.Специально который раз даю, а они никак не рефлексируют)))Рефлексируют на имя Порошенко полным отмалчиванием.На реально, мягко говоря, неуместные определения - гражданская война, внутренний конфликт.Кстати, я там давал цитату о Майдане, выборе такой реализации пути в ЕС, как о причине войны. Тут уж без подвохов. Прямое и однозначное визначення Порошенком)А у рефлексирущих -- не, московськи темныки, причина -- напад рашки.Вот и тычу в темники .. от Порошенко))З.ы. я уж стесняюсь спросить у сторонников Порошенко -- так что? И война с рашкой, и гражданская война -- одновременно, обе есть, идут?Ведь на наличие обеих явно указал.Или одна сначала, потом перешла в другую? Но всё таки гражданская была.Фиг его (ПАПа) знает. Ведь однозначно указал на гражданскую войну, внутренний конфликт (*у нас*), как кисельтв.

